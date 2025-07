Iglesias no seguirá como profesor en la Complutense tras perder tres concursos: «Siento frustración»

Pablo Iglesias ha anunciado que no seguirá siendo profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid el próximo curso académico tras no resultar seleccionado en los tres concursos de plazas de profesor asociado a los que se ha presentado. El ex líder de Podemos ha comunicado esta decisión a través de sus redes sociales, donde ha expresado su «frustración» por los resultados de los tribunales de selección.

El político madrileño, que dejó la política tras un batacazo electoral frente a Isabel Díaz Ayuso, se había presentado a tres plazas para impartir materias como «sistema político español, política comparada, gobernanza global, análisis político y actores políticos». Así lo ha detallado en su mensaje en redes sociales. Sin embargo, ha explicado que «el tribunal ha estimado que hay varios candidatos con mejor experiencia profesional fuera de la docencia para impartir esas materias».

Iglesias ha precisado que, aunque el proceso aún no ha concluido y «queda la entrevista», considera que «los ganadores de las plazas ya están definidos por las puntuaciones dadas por el tribunal». A pesar de ello, ha confirmado que acudirá a las entrevistas «para terminar el proceso», aunque ha manifestado que «las entrevistas no cambiarán gran cosa».

El ex secretario general de Podemos había conseguido una plaza de profesor asociado en 2022, cuando «el tribunal valoró mi experiencia profesional y mi currículum con una puntuación mucho más alta que la que ha estimado ahora».

Durante estos tres años, ha impartido diversas asignaturas, incluyendo materias como «actores políticos en el Master de análisis político» y asuntos como «política comparada y gobernanza global en distintos grados».

Iglesias ha descrito esta etapa como «una experiencia maravillosa que me ha obligado a seguir formándome y me ha permitido conocer a estudiantes excepcionales». El docente ha aprovechado para agradecer a «los compañeros de la facultad, tanto profesores como el personal administrativo» y especialmente a «los estudiantes que he tenido y de los que no he dejado de aprender».

Nuevos proyectos

Pese a este revés académico, Iglesias ha anunciado que continuará con otros proyectos formativos. Seguirá «al frente del Diploma Superior de Educación mediática y comunicación política del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) en colaboración con Canal Red». Además, ha adelantado que va a preparar «un curso virtual de análisis político y estratégico dirigido a estudiantes y cuadros políticos de España y América Latina».

Este nuevo proyecto formativo pretende «aplicar a la docencia algunas técnicas de comunicación audiovisual profesional», según ha explicado. El político ha prometido que irá informando en sus redes sociales de «todas las acciones formativas que preparemos».

El caso de Iglesias se enmarca en el sistema de acceso a la docencia universitaria en España, donde los concursos de plazas de profesor asociado suelen ser especialmente competitivos. Estos puestos, tradicionalmente destinados a profesionales con experiencia práctica relevante, permiten compatibilizar la actividad docente con otras ocupaciones profesionales.

La trayectoria de Iglesias en el ámbito académico había comenzado antes de su incursión en la política activa. Doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense, trabajó como profesor en esta institución antes de fundar Podemos en 2014 y convertirse en una de las figuras más polémicas del panorama político español.

Vocación docente

El político ha concluido su mensaje con una reflexión sobre su vocación: «Ser profesor de políticas es mi principal vocación y trataré, como siempre, de que la frustración se convierta en el motor del entusiasmo para armar proyectos más ambiciosos». Ha agradecido especialmente a «todos los estudiantes que me habéis acompañado durante estos 3 cursos tan hermosos».

Con un toque de nostalgia, Iglesias ha señalado que «no habrá más orlas por un tiempo, pero seguiremos estudiando y armando nuestros cursos», dejando entrever que, aunque se aleje temporalmente del claustro universitario, su vinculación con la formación política continuará por otros derroteros.

Tras el fin de la vinculación de la imputada Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, con la Complutense, ahora ese mismo centro –la mayor universidad presencial de España– deja de contar con otra figura controvertida. Le queda su bar y su cadena de televisión.