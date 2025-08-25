Roberto Leal suelta la bomba sobre Manu y Rosa de Pasapalabra: «Están muy felices»

Como todo el mundo sabe, Roberto Leal está al frente de uno de los programas más vistos de Antena 3: Pasapalabra, espacio que años atrás estaba capitaneado por Christian Gálvez en Telecinco. Antes de entrar en detalles debemos recordar que este último no tiene ningún tipo de rivalidad con su compañero, al contrario. Siempre ha defendido que se siente profundamente orgulloso de que haya sido él quien haya tomado el relevo y reconoce que ha tomado las riendas con una maestría que queda reflejada en los brillantes datos de audiencia. Este masivo público es el mismo que sigue de cerca las hazañas de Manu y Rosa, los jóvenes que están liderando el concurso en estos momentos.

Roberto Leal lleva mucho tiempo trabajando en los medios de comunicación y es consciente de todos los rumores que circulan sobre sus participantes. Manu y Rosa han protagonizado una infinidad de teorías en las redes sociales y cada vez son más los que piensan que entre ellos hay algo más que una amistad, pero lamentablemente las especulaciones no tienen fundamento, de hecho ambos tienen pareja. Sin embargo, Leal asegura que han creado una conexión muy especial: «¡Qué felicidad tiene Rosa! ¡Qué felicidad tiene Manu! ¡Qué felicidad tienen los dos!».

Dentro de muy poco, Rosa o Manu conseguirá completar El Rosco final. Es uno de los momentos más deseados de la temporada porque hay en juego un bote que supera los dos millones de euros y todo hace pensar que el precio definitivo será mayor al que se llevó Rafa Castaño, uno de los reyes del programa. Si todo sigue según lo previsto, Antena 3 hará una edición especial que emitirá en prime time para desvelar quién es el nuevo ganador del espacio. Mientras tanto, son muchos los que están deseando que la situación dé un giro de 180 grados para que surja algo especial entre Rosa y su compañero.

Manu tiene pareja

Igual que sucedió con Rafa Castaño, Manu y se ha posicionado como una de las estrellas más destacadas de las redes sociales y de algunos espacios destinados a la crónica social. De momento ha logrado mantener su vida al margen de los focos, pero poco a poco va dando detalles sobre su espera sentimental y ha confirmado que está enamorado. Tanto es así que uno de sus sueños es compartir el premio con su pareja, si es que consigue llevarse el bote.

Manu dedica muchas horas a estudiar para resolver El Rosco sin fallos, aunque es un reto complicado. «Es una sensación muy bonita, lo que pasa es que yo sabía que no tenía la que me faltaba, entonces es como estar a ocho», responde cuando le preguntan por lo que siente mientras sigue avanzando posiciones dentro de su programa.

El joven tiene claro lo que haría si finalmente consigue completar las pruebas que le plantea a Roberto Leal. «Ese dinero iría para ayudar a mi familia, para intentar formar una vida con mi pareja, tener nuestra casa, nuestro espacio, y para seguir formándome como psicólogo», empieza diciendo. Y después recuerda que el premio supondría «una tranquilidad», aunque «no dejaría de hacer nada, no tendría ningún derroche, simplemente sería ganar tiempo, calma, y poder seguir estudiando». Como vemos, tiene un discurso muy parecido al que ha desarrollado Rafa Castaño, quien actualmente está concursando en Agárrate al sillón.

La historia de Rafa Castaño

La bomba que ha soltado Roberto Leal sobre Manu y Rosa ha hecho que muchos recuerden la historia de Rafa Castaño y casualmente acaba de dar unas declaraciones que son muy interesantes. Gracias a él sabemos que el nuevo ganador de Pasapalabra no tendrá la vida resuelta, simplemente contará con una ayuda que le permitirá desarrollarse con más tranquilidad, pero siempre con la mirada puesta en el futuro.

«Para nada. Primero, yo ya sabía que mi premio no era el oficial, sino que era el neto. Y segundo, siempre que digo que sin los servicios públicos no estaría aquí. A mí la sanidad y educación pública me han ayudado», responde cuando le preguntan si ha dejado de trabajar gracias a su paso por Antena 3. El ex concursante ha recordado que, tras su paso por el espacio de Roberto Leal, tuvo que rendir cuentas con Hacienda: «Siempre lanzo el mensaje de que yo vivo bien y creo que hay que contribuir, porque nos viene bien a todos. Últimamente, se vive como si la sociedad no existiera y como si cada uno fuera un poco como si esto fuera El juego del calamar. Y es al revés, creo que el mensaje tiene que ser distinto, y yo siempre seré alguien que defienda el contribuir cuando me toca».

Otra de las cosas importantes que ha contado es que, según dice, sigue viviendo de alquiler porque le gusta vivir en Madrid y ahora no puede permitirse pagar una casa. De esta forma, ha decidido rentar un domicilio que, gracias a Pasapalabra, es grande y está en una buena zona, pero no es de su propiedad.