‘ElDiario.es’ publica una nota policial que certifica la cuenta ‘offshore’ de Iglesias desvelada por OKDIARIO

El medio digital elDiario.es, dirigido por Ignacio Escolar, ha publicado un documento policial que, paradójicamente, respalda la información que OKDIARIO publicó en mayo de 2016 sobre la existencia de una cuenta bancaria offshore a nombre de Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas. Dicho de otra forma, Escolar acusa a OKDIARIO de haber difundido un bulo sobre Podemos aportando una prueba que certifica exactamente lo contrario.

En un artículo titulado El juez Pedraz obtiene la prueba de que la brigada política del PP orquestó el bulo del dinero de Pablo Iglesias en el Caribe el digital de Escolar presume de haber tenido acceso a una «nota informativa» fechada el 20 de abril de 2016, elaborada por dos inspectores jefes de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía.

El documento policial arranca con la siguiente afirmación: “El pasado lunes, 18 de los corrientes, los funcionarios que suscriben se entrevistaron con una fuente anónima catalogada de máxima fiabilidad y que, voluntariamente, hizo entrega de unos documentos que certificarían la existencia de una cuenta ‘offshore’ a nombre de Pablo Iglesias Turrión” y detalla una transferencia desde el Banco Central de Venezuela por valor de 272.325 dólares, exactamente la misma cantidad que publicó OKDIARIO en su momento.

El informe policial analiza varios documentos de gran relevancia aportados a la Audiencia Nacional:

Un «Memorando» con instrucciones expresas para transferencias de fondos públicos desde el Banco Central de Venezuela.

Una «orden de pago 36277» a nombre de Pablo Iglesias con cuenta en Europacific Bank, presentando «cuatro sellos oficiales» de instituciones venezolanas.

Un documento con código «72682-62742 Santa-María», alias que, según los informantes, correspondería a Pablo Iglesias.

Además, el documento menciona que dicha información proviene de una «fuente anónima catalogada de máxima fiabilidad», lo que otorga credibilidad adicional a los hechos relatados por OKDIARIO. Dicha fuente anónima es el ciudadano venezolano Carlos Arias, quien asegura en un acta notarial que los documentos que publicó OKDIARIO procedían del “Servicio Cubano G2” y del “Gobierno Bolivariano de Venezuela” y que son “auténticos y veraces”. “He sido yo quien se los facilitó a la Policía española y que luego se los facilitó a OKDIARIO”, afirmó por escrito en su declaración ante notario.

Resulta llamativo que elDiario.es publique este documento policial y al mismo tiempo califique la información de OKDIARIO sobre la cuenta offshore de Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas como «bulo», cuando los detalles que contiene coinciden plenamente con esa información. El medio de Escolar, sin aportar pruebas concluyentes, sugiere que los policías habrían fabricado la «nota informativa», una acusación grave que lanza sin fundamentación.

Una información «veraz»

La exclusiva publicada por OKDIARIO sobre el pago de 272.325 dólares a Pablo Iglesias por parte del régimen venezolano, mediante una cuenta a su nombre en el Euro Pacific Bank del paraíso fiscal de Islas Granadinas, ha sido declarada «veraz» por los tribunales españoles. En dos ocasiones distintas, los juzgados han desestimado la demanda presentada por el fundador de Podemos contra este periódico, al no considerar vulnerado su derecho al honor.

La magistrada Gladys López Manzanares, titular del Juzgado de Primera Instancia número 84 de Madrid, quien inicialmente asumió el caso, determinó que prevalecía el derecho a la información sobre el derecho al honor. En su resolución, la juez estableció que «la difusión de una investigación policial sobre la existencia de una cuenta a nombre del demandante en un banco offshore, con sede en un paraíso fiscal, y su relación con la orden de pago y autorización realizada por autoridades venezolanas no supone sin más un ataque al honor del demandante».

En la misma línea, la magistrada subrayó que «en el momento de publicarse la noticia, su contenido y contraste con las fuentes eran suficientes». Añadió además un elemento crucial: «El hecho de que la investigación policial no finalizara no significa que los hechos carecieran de la veracidad necesaria para justificar la publicación, una vez contrastados no con una, sino con varias fuentes».

En sentencia firme, la Sección Octava de la Audiencia Provincial Civil de Madrid consideró que ante el conflicto creado entre el derecho al honor y el de libertad de información y expresión, «debe prevalecer en este caso los mencionados en último lugar».

Por su parte, el tribunal valoró positivamente la veracidad de las informaciones de OKDIARIO, en contra de las acusaciones denigratorias del escrito de los abogados de Pablo Iglesias: «Las noticias se publicaron sobre la base de la existencia de una investigación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, con testimonios de importantes cargos del Régimen Venezolano y tenían el memorándum y la orden de pago, habiendo sido difundida la noticia, basada en los mismos documentos a través de un canal de televisión de EEUU en la madrugada del día 6 de Mayo de 2016, hora española».

Por todo ello, los magistrados entendieron por segunda vez que los periodistas de OKDIARIO «actuaron de forma escrupulosa en el ejercicio del derecho a la libertad de información y de expresión» y dieron la razón a la magistrada Gladys López Manzanares, autora de la sentencia en primera instancia, calificada por los juristas como impecable, y a la fiscal Carmen Palomar Linares, que valoró la noticia como «veraz» y reconoció la «diligencia informativa» de los periodistas de este periódico.