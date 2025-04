Irene Montero, recién nombrada candidata de Podemos a las elecciones generales, y su pareja Pablo Iglesias, ex líder y fundador de la formación morada, se han unido para despellejar a dos bandas a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, a la que tildan de hipócrita y acusan de vivir «en una nube de narcisismo» en relación con su faceta política.

Montero, a la que Podemos ha elegido como número uno de cara a las próximas elecciones en pro de hacer frente precisamente a Yolanda Díaz y a Sumar por el voto de la extrema izquierda en los comicios, ha asegurado que busca hacer una candidatura con gente «que defiende la paz» y que está «en contra del rearme», lo que imposibilita su coalición con la formación liderada por Díaz, a la que ha acusado de estar «más cerca del Partido Socialista» en este aspecto.

«Yolanda Díaz lo que está diciendo es que le parece muy bien que se aumente el gasto en armas» ha afirmado Irene Montero, explicando la postura de su potencial rival electoral en que Pedro Sánchez «le ha prometido que no va a tocar el gasto social». La candidata de Podemos cree que «son dos posiciones muy distintas en este momento» y por ello da un portazo a una alianza con Sumar, formación a la que Montero anima, con cierta ironía, a integrarse en el PSOE.

«Creo que ahora mismo hay en España sectores del PSOE que están fuera del PSOE, y el PSOE también tiene la tarea de hacer la unidad, y eso no elude nuestra responsabilidad como izquierda, que es hacer crecer las fuerzas de la paz, contra el rearme, las fuerzas del feminismo, del antirracismo, del antifascismo», ha sentenciado Irene Montero en una entrevista en TVE, escasos dos días después de su nombramiento para las elecciones generales.

Pablo Iglesias, por su parte, ha ido un paso más allá y ha tildado de «hipócrita» a Yolanda Díaz, de la que asegura en su libro, Enemigos Íntimos, que se «enamoró de la fama». Iglesias defiende a su pareja Irene Montero y en las páginas de su obra afirma que Díaz la tiene «inquina», además de percibir a la líder de Sumar dentro de «una nube de narcisismo» de la que no ha bajado desde su ascenso al Gobierno.

Ataque de Pablo Iglesias a Yolanda Díaz

El fundador de Podemos dedica un capítulo de su libro a Yolanda Díaz, de la que reconoce que era «la ideal» para relevarle como líder de la extrema izquierda en 2021, debido a la «persecución y desgaste» de su formación. Si bien refleja que la «opción natural y con más apoyos» era Irene Montero, se respalda en el machismo para completar que no era una alternativa «realista» entonces.

«Yolanda se enamoró de la fama», escribe Iglesias en las páginas de su libro, en las que sostiene que Díaz hace gala de una «personalidad forzada» que le engañó porque «parecía que iba a ser arrolladora». A su vez, asegura que una de las últimas veces que se vio con ella le advirtió que junto a Íñigo Errejón eran una «construcción mediática para destruir a Podemos», aunque critica que «ya había subido a esa nube de narcisismo de la que no ha sabido bajar».

Iglesias acusa también a Díaz de exhibir en ocasiones una «hipocresía» que «llegaba a ser esperpéntica» o que afirmara no le interesan los partidos cuando «lleva encadenando cargos políticos años y años dentro de ellos». En opinión del ex líder podemita, no ve a Yolanda Díaz «siguiendo en política» después de todo lo ocurrido, «aunque quién sabe», y que después de ser vicepresidenta ya «puede considerarse un personaje histórico con cosas que contarles a sus nietos, aunque sea desde una posición tan desgastada».