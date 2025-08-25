La compañía de origen emiratí Taqa, conocida por sus intentos de desembarcar en Naturgy, ha comprado el 100% de la empresa española GS Inima, especialista en tratamiento y desalinización de agua, a la surcoreana GS Engineering & Construction. El acuerdo entre ambas multinacionales asciende a un valor de 1.200 millones de dólares (algo más de 1.000 millones de euros).

La compañía emiratí ha señalado que prevé completar la operación en 2026, una vez obtenidas las autorizaciones regulatorias necesarias y cumplidas las condiciones habituales para este tipo de transacciones.

Por otro lado, la empresa árabe ha manifestado su intención de integrar plenamente a GS Inima con el objetivo de impulsar de forma notable su estrategia de expansión internacional en el ámbito del agua.

En este sentido, Taqa ha destacado que esta adquisición «marca un paso fundamental» en la estrategia de la compañía para establecer una plataforma hídrica global integrada de primer nivel y confía en que la compra de GS Inima contribuya al rendimiento financiero de la empresa con «importantes incrementos en el Ebitda al cierre de la operación».

Operación de Taqa en España

Con sede en Madrid, GS Inima gestiona alrededor de 50 proyectos actualmente, de los cuales unos 30 corresponden a colaboraciones público-privadas de largo plazo, con una cartera que cubre tanto la desalinización como el tratamiento de aguas, incluidas soluciones para aguas industriales y residuales.

La compañía está presente en diez países —entre ellos España, Brasil, México, Estados Unidos y Omán—, lo que brinda a Taqa una entrada inmediata en mercados con alto potencial de crecimiento en Europa, Hispanoamerica y Asia.

En 2024, GS Inima registró unos ingresos anuales de unos 389 millones de euros y un Ebitda de 106 millones. La mayor parte de su cartera se articula a través de contratos concesionales a largo plazo que contemplan mecanismos de ajuste a la inflación, garantizando así flujos de caja estables y predecibles.

«Esta adquisición representa un paso transformador en la estrategia de crecimiento y agua de Taqa», declaró Jasim Husain Thabet, consejero delegado de Taqa, destacando que GS Inima aporta solidez operativa y técnica a escala global.

«Juntos, impulsaremos nuestra ambición de convertirnos en un actor internacional líder en el sector del agua, ampliando nuestro alcance y capacidades en mercados estratégicos en crecimiento en Oriente Medio, Europa y América, a la vez que ofrecemos soluciones hídricas innovadoras y bajas en carbono a comunidades de todo el mundo», añadió el responsable.

A nivel internacional, Taqa se ha comprometido con proyectos de infraestructura a gran escala que impulsan la seguridad hídrica a largo plazo, incluyendo varios proyectos de desarrollo en Marruecos y Uzbekistán. Estas iniciativas han reforzado el compromiso de Taqa de promover la seguridad hídrica a largo plazo en mercados prioritarios, a la vez que amplían su presencia global.

En junio de 2024, la compañía emiratí dio por finalizadas sin éxito las negociaciones que había mantenido con CriteriaCaixa para un posible acuerdo de cooperación en Naturgy y con los fondos CVC y GIP para la adquisición de sus acciones en la energética.