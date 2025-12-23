Melilla lanza un SOS urgente a la ministra Mónica García: «Hacen falta médicos, hay listas de espera de 8 meses». Es la queja generalizada recogida por OKDIARIO en la ciudad autónoma española del norte de África, abandonada a su suerte por el gobierno de Pedro Sánchez. La falta de inversión por parte del Ministerio de Sanidad, la falta de especialidades médicas y, sobre todo, la escasez de personal obliga a muchos ciudadanos de Melilla a tener que contratar un seguro privado, a tener que pagar un avión a Málaga de su bolsillo para tratarse allí o a resignarse a las largas listas de espera de la sanidad pública melillense.

Los datos oficiales y los testimonios de los propios melillenses corroboran el «hartazgo» de los ciudadanos de Melilla con la gestión de Mónica García. «Llevo mucho tiempo esperando al médico, al endocrino. Llevo varios meses, ocho meses esperando. Pero no hay médico, no hay nada. Me hicieron una resonancia y estoy esperando el resultado. No hay médico, no hay citas», dice una mujer entrevistada por OKDIARIO a las puertas del Hospital Universitario de Melilla.

«Lo que está faltando es la mano de obra, los médicos, los especialistas», dice otro melillense a las puertas del mismo hospital inaugurado por Sánchez y Mónica García en junio. En realidad, inauguraron el edificio. El hospital ha tardado seis meses en abrir al 100%. No ha sido hasta este pasado 16 de diciembre. Para los melillenses con los que hemos hablado, otra muestra más de la «lamentable» u «horrible» gestión, entre otros calificativos, de la ministra ‘médico y madre’.

A Mónica García le acusan en Melilla de «hipocresía» porque su gestión empuja a los melillenses a abandonar la sanidad pública y a contratar seguros privados: «Muchas veces uno va a sacar una cita para una especialidad y se encuentra con citas a cuatro y cinco y seis meses. Eso es una barbaridad. Hay muchos pacientes que necesitan una mejoría, o por lo menos un informe o una valoración pronta, y cuando eso ocurre, o ya se ha recuperado o, al contrario, está mucho peor. Muchísima gente al final opta por marcharse de Melilla a consultas externas o acaba sacándose seguros privados y dejando la pública». Quien nos lo cuenta sabe de lo que habla. Harto de esperar una cita con el especialista que nunca llegaba, «mi única opción fue sacarme un vuelo y marcharme a Málaga».

Los peores ratios

Testimonios aparte a pie de calle y de hospital en la propia Melilla, los datos disponibles muestran una escasez de médicos y peores resultados de salud en comparación con otras comunidades autónomas que tienen competencias transferidas. El sistema sanitario en Ceuta y Melilla es más débil y enfrenta más dificultades en áreas clave como la cobertura médica y la atención a pacientes.

Esto pone en evidencia las desigualdades que se generan por el modelo centralizado, desde Madrid, de gestión sanitaria que depende exclusivamente de la ministra de Sanidad, Mónica García , a través del INGESA, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. En casi todos los grandes indicadores estructurales y de resultado (plantillas, camas, listas de espera, salud y satisfacción), parten de una posición peor que la media del Sistema Nacional de Salud.

Ceuta y Melilla presentan peores datos que la media nacional en ratio de médicos y profesionales sanitarios por 1.000 habitantes. También en camas hospitalarias por habitante. Los tiempos de espera en especialidades clave y porcentaje de pacientes llegan a los 8 meses (especialmente en Melilla).

Las listas de espera en Ceuta y Melilla siguen siendo uno de los mayores desafíos en la atención sanitaria. Aunque el Ministerio de Sanidad presume de avances en la mejora de estas listas a nivel nacional, ambos territorios presentan tiempos de espera mucho más largos que la media del Sistema Nacional de Salud (SNS).

En Melilla, las consultas especializadas superan los 100 días de espera en varias especialidades, con un porcentaje de pacientes que espera más de 60 días entre los más altos del país. En Melilla, el tiempo medio de espera para una cirugía programada es de unos 129 días. Hay 13 pacientes por cada 1.000 habitantes en la lista de espera. Un 19% de los pacientes en lista de espera llevan más de 6 meses esperando para ser intervenidos.

En el resto de España, los tiempos de espera y el porcentaje de pacientes que esperan más de 6 meses son significativamente más bajos que en Melilla, lo que sugiere que las listas de espera en Melilla son más largas y afectan a un mayor porcentaje de pacientes. Las especialidades más tensionadas son traumatología, oftalmología y algunas pruebas diagnósticas que experimentan demoras especialmente largas, lo que obliga a recurrir a derivaciones frecuentes a la península.

Sanidad maquilla datos

El presidente del Colegio de Médicos de Melilla, Justo Sancho-Miñano, expresa con datos la falta de médicos que sufren: «Melilla tiene aproximadamente entre 85.000 habitantes y tenemos la ratio más baja de España, y no lo digo yo, lo dice el Instituto Nacional de Estadística, que pertenece al Estado. Aquí tenemos unos 300 colegiados, pero de esos también hay jubilados. Y también hay gente que no trabaja en la medicina pública, sino que solo trabaja en la medicina privada», señala.

Sancho-Miñano sugiere a OKDIARIO que INGESA, es decir el Ministerio de Sanidad de Mónica García, maquilla las cifras de la lista de espera para ocultar su nefasta gestión y la falta de inversión: «La lista de espera para nosotros es un misterio porque realmente no sabemos cómo Ingesa las maneja. Tenemos sólo dos digestivos y uno a media jornada para 85.000 habitantes. En cardiología estamos más o menos igual. Evidentemente, eso tiene que generar listas de espera sí o sí, pero no cuadran con los datos oficiales de Ingesa». Preguntamos al doctor Sancho-Miñano qué datos, entonces, ofrece INGESA. Se lo piensa y responde sonriendo: «Los que quiere darnos».