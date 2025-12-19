La Sanidad en Melilla empieza a no dar más de sí. Una Sanidad que depende exclusivamente del Gobierno de la nación, en concreto del ministerio que dirige Mónica García. Los ciudadanos de esta ciudad llevan años pidiendo a voces al Gobierno central que actúe de manera inmediata frente a la crisis sanitaria que atraviesan Ceuta y Melilla. «Perdí a mi madre y a mi suegra por la carencia de servicios en Melilla y por el retraso en ser evacuadas», dice uno de los entrevistados en OKDIARIO.

«Yo puedo afirmar que en mi familia se han dado casos de fallecimientos por no ser evacuados a tiempo. Mi madre sufre un ataque cardiaco estando en Melilla después de un cateterismo hecho en Málaga y hay que evacuarla inmediatamente. Y en Málaga en verano el área de cardiología del hospital Carlos Haya está colapsado porque se van muchos médicos de vacaciones y porque Málaga multiplica su población. Entonces no la podían atender, me decían que mi madre no estaba para moverla mucho… Hubiera tenido una oportunidad si la hubieran evacuado o si le hubieran podido hacer un cateterismo en Melilla. No se le hizo y mi madre murió a los 4 días en la UCI de Melilla», lamenta un hombre.

«Mi suegra entra con un infarto leve, hay que evacuarla y hacerle en Málaga un cateterismo. Tardaron 14 días en evacuarla. Los médicos de Melilla estaban desesperados hablando con Málaga pidiéndoles por favor que la atendieran y nos decían que estaban completos… Al final conseguimos que unos amigos del hospital Clínico de Málaga atendieran a mi suegra. Cuando llegamos allí nos dicen los médicos que qué les traemos… que esto ya se ha complicado porque tiene la válvula mitral desprendida. Nos dijeron que tenían que hacer una operación a vida o muerte, y fue a muerte», dice este mismo hombre.

«En Melilla, el mejor doctor se llama Iberia», añade. Una opinión compartida por otra mujer entrevistada por este periódico. «En Melilla siempre se ha dicho que el mejor médico en el avión». «A mi madre le tienen que hacer un cateterismo porque ha tenido un edema pulmonar y una neumonía… ha tenido que esperar a que Málaga acepte la documentación para poder trasladarla porque aquí en Melilla no hay medios para hacer eso».

Otra mujer, empleada del hospital Comarcal de Melilla, reconoce que tampoco está contenta con la gestión de la Sanidad. «Hay mucha lista de espera, y tardan mucho la consultas.»

Un joven musulmán nacido en Melilla y que prefiere que no se reconozca su rostro, reconocía también que su padre podría haberse salvado si Melilla hubiera contado con más medios.

«Tuvimos que ingresar a mi madre y el médico no decía nada, no llegaban las pruebas mientras ves que su estado se va empeorando. Mi madre tenía un dolor en la tripa y ese dolor no sabían de qué era hasta que vieron que era un cáncer de páncreas y al final falleció. Si hubiesen hecho algo más rápido, quizás hubiera sido diferente. Aquí nadie te atiende, solo el enfermero, el auxiliar y el de seguridad. Te obligan a coger las cosas e irte a otro lado. O a contratar un seguro privado y dejar la sanidad pública», dice.