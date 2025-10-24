El PP exige la dimisión de la delegada del Gobierno en Melilla por mentir con los cribados

El PP ha exigido la dimisión inmediata de la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, acusándola de «mentir y ocultar información» sobre el parón del programa de cribados de cáncer de colon durante el año 2024 que ha desvelado OKDIARIO Andalucía. Cabe recordar, en este sentido, que se trata de una prestación sanitaria obligatoria que es competencia exclusiva del Estado en la ciudad autónoma.

Y es que el Gobierno de Pedro Sánchez ha incumplido de forma flagrante su responsabilidad sanitaria con Melilla, dejando sin cobertura de cribado de cáncer de colon a toda la población durante más de un año, desde finales de 2023, hasta enero de 2025. Esta situación ha provocado que cerca de 400 colonoscopias sigan pendientes, poniendo en riesgo la salud de centenares de ciudadanos.

El Real Decreto 1030/2006 establece que los programas de detección precoz de cáncer forman parte de la cartera básica del Sistema Nacional de Salud. En territorios como Melilla, donde el sistema sanitario depende del Ingesa, la obligación de prestar este servicio recae exclusivamente sobre el Gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, la delegada Sabrina Moh lleva tiempo intentando trasladar esta responsabilidad a la administración local, pese a que esta no tiene competencias para ello.

Por ello, la diputada del PP Sofía Acedo ha recordado que incluso la ex consejera socialista de Salud Pública, Francisca García Maeso, reconoció en una carta que la ciudad autónoma no puede intervenir sin convenio. «No puede, aunque quiera», ha afirmado Acedo, subrayando que la parálisis de los cribados responde a una «dejación absoluta de funciones» por parte del Ejecutivo.

Acedo ha acusado directamente al Ingesa de «mentir miserablemente» al culpar a la ciudad del bloqueo y ha reclamado el cese inmediato de Moh por encubrir lo que califica como un abandono sanitario. El PP también exigirá al Ministerio datos detallados sobre las pruebas realizadas, los tiempos de espera y las colonoscopias pendientes. «Vamos a llegar hasta el final para que los melillenses sepan la verdad», ha sentenciado.