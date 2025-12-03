El PSOE andaluz propone recuperar el impuesto de sucesiones y multiplicar por cinco la recaudación

La Junta de Andalucía ha rechazado de manera frontal las enmiendas fiscales del PSOE al proyecto de Presupuestos de 2026, que plantean revertir las bonificaciones aplicadas por Juanma Moreno en impuestos como Sucesiones y Donaciones o Patrimonio. El Gobierno andaluz sostiene que los socialistas pretenden «volver a crujir a impuestos a los andaluces» al proponer incrementos recaudatorios que sumarían más de 1.400 millones sólo en tributos cedidos.

El PSOE ha registrado 158 enmiendas que implican aumentar los ingresos en 2.510 millones de euros, de los que 1.420 procederían de subidas de impuestos. Su propuesta más relevante pasa por derogar las rebajas aprobadas desde 2019 en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Actualmente, los descendientes directos pagan en Andalucía una cuota simbólica del 1% tanto por las herencias como por las donaciones en vida.

El objetivo de los socialistas sería multiplicar por cinco la recaudación actual: de los 263 millones que recoge el proyecto de Presupuestos a 1.326 millones, una cifra cuatro veces superior a lo ingresado en 2018, último ejercicio completo del anterior Gobierno socialista, entonces con Montero como consejera de Hacienda.

Los socialistas también plantean cuadruplicar la recaudación del Impuesto sobre el Patrimonio hasta sumar 107 millones, tras la práctica supresión del tributo bajo el Gobierno de Moreno y la posterior creación por parte de Montero del impuesto estatal a las grandes fortunas. Además, proponen sumar 500 millones recuperando la subasta de medicamentos y otros 90 millones mediante una reprogramación de fondos europeos.

La consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, ha advertido en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que aceptar la hoja de ruta fiscal socialista supondría «volver a asfixiar con impuestos a las familias andaluzas». «Hemos conocido el programa electoral de la señora Montero a través de estas enmiendas y la vuelta a ese infierno fiscal del que tanto nos costó salir», ha ironizado.

El Consejo de Gobierno ha rechazado igualmente las 23 enmiendas de ingresos de Por Andalucía, que proponían un incremento de los ingresos de 8.190 millones y 1.547 millones adicionales en entregas a cuenta de la tarifa autonómica del IRPF. La Junta ha recalcado que esto último es una competencia del Estado. Por su parte, Adelante Andalucía defendía eliminar bonificaciones en Sucesiones, Patrimonio y Transmisiones Patrimoniales para ingresar 860 millones más.

En total, el Ejecutivo autonómico ha mostrado su disconformidad con 518 enmiendas de la oposición al considerar que alteran la envolvente financiera fijada en 51.597,9 millones de euros, que ya aprobó el Parlamento andaluz en el debate de totalidad del 12 de noviembre.

Carolina España ha advertido de que aceptar estas propuestas supondría «poner en riesgo la credibilidad y la seguridad jurídica del Presupuesto», ya que se basan en «ingresos inexistentes» o en competencias que no corresponden a la Junta.

Esas 518 enmiendas, ha señalado, suponían un «giro radical» en la política fiscal del Gobierno andaluz porque implicaban más de 11.560 millones adicionales de recaudación a través de subidas de impuestos. Sólo nueve enmiendas del PP han recibido conformidad.

El Presupuesto continúa ahora su tramitación en la Comisión de Economía y Hacienda, previo paso al debate final en el Pleno previsto para los días 18 y 19 de diciembre.