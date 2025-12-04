El PSOE andaluz asegura seguir siendo un «partido feminista» tras los casos de Navarro y Salazar

El PSOE andaluz (PSOE-A) ha asegurado este jueves que sigue siendo un «partido feminista», a pesar de los casos de presunto acoso sexual que afectan al ex asesor de Moncloa Francisco Salazar y al secretario general del PSOE de Torremolinos, Antonio Navarro. El portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Rafael Recio, ha subrayado que «esos comportamientos no tienen cabida» en un PSOE cada vez más ahogado en la corrupción y en los casos de acoso sexual.

Recio ha realizado estas declaraciones tras asistir al acto institucional del Día de la Bandera de Andalucía, celebrado en el Palacio de San Telmo. A preguntas de los periodistas, ha remarcado que «el ser feminista del socialismo siempre ha estado presente» en el PSOE y ha insistido en que «no tienen cabida absoluta» conductas como las que se han denunciado. Ha añadido que se remite a las explicaciones ofrecidas desde los ámbitos federal y provincial del partido.

Los casos han generado una crisis interna en el PSOE, especialmente por la gestión de las denuncias anónimas que llegaron el pasado julio a través del canal interno de acoso. Las víctimas, mujeres jóvenes que trabajaban bajo la supervisión de Salazar en Moncloa, no han recibido respuesta hasta esta misma semana. Desde el partido han admitido «un error» y aseguran que se pondrán en contacto con ellas lo antes posible.

A pesar de que Salazar fue apartado en julio, cuando estalló el caso, el expediente sobre las denuncias ha estado semanas sin ser visible en la plataforma informática del partido. Ferraz ha negado que se haya borrado y ha prometido continuar con la investigación hasta el final, aunque Salazar ya no sea militante socialista tras haberse dado de baja la semana pasada.

La secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha pedido disculpas a las afectadas y ha reconocido un «fallo» en el canal interno. La tensión se ha trasladado a una reunión urgente con responsables de Igualdad de distintas federaciones, donde varias dirigentes han criticado la gestión del caso. La ex vicesecretaria general del partido, Adriana Lastra, ha pedido llevar el caso a la Fiscalía, algo que por ahora no contempla la dirección federal.