El PSOE suspende de militancia a Navarro tras la denuncia por acoso sexual a una militante

La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha suspendido cautelarmente de militancia a su secretario general en Torremolinos (Málaga) y concejal en el ayuntamiento, Antonio Navarro, después de que la Fiscalía abriera diligencias preprocesales por un presunto acoso sexual a una militante socialista.

La resolución del PSOE acuerda asimismo incoar expediente disciplinario a Navarro, que tendrá un plazo de 10 días para presentar un recurso ante la Comisión Federal de Ética y Garantías del partido.

La militante denunció ante la Fiscalía «mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiciones no deseadas ni consentidas» que le generaron «un ambiente intimidatorio, degradante y humillante». Estos mensajes fueron enviados en el entorno laboral y «también en horario nocturno y fuera del ámbito laboral». La mujer, que se mantiene en el anonimato por temor a represalias, había denunciado los hechos a nivel interno en el partido en junio, y volvió a hacerlo en octubre.

Algunos de los whatsapps más explícitos, avanzados por Sur, se remontan a septiembre de 2021. «No me esquives, que te quiero meter ficha». «Yo sé cómo quitarte el dolor de cabeza». «Lo a gusto que estaríamos ahora con una copa de vino y un sofá». Pese a que la mujer intentaba continuamente reconducir la conversación al ámbito laboral («Tú a lo tuyo»), Navarro insistía: «No, para nada. Es que estás muy buena». «¿Ese escote lo has tenido siempre?», le pregunta en una ocasión. «Se me ha olvidado ponerme una camiseta básica», responde ella. «Aunque te pusieras cuello vuelto ibas a estar igual de buena», añade el socialista.

El acoso escaló a un episodio de tocamientos al que la militante puso freno. Navarro pidió disculpas incurriendo de nuevo en acoso, ya que durante cinco horas envió medio centenar de mensajes que ella no contestó. «Discúlpame. Si no, me vuelvo loco ya del todo». «Soy gilipollas». También deja caer que está esperándola frente a su casa: «Tendrás que tirar la basura, ¿no? Digo yo».

Navarro siguió enviándole mensajes a la militante fuera del ámbito laboral, requiriendo su atención y su tiempo: «No creo que duerma mucho hoy. Te lo digo por si puedes hablar». Y días más tarde vuelve a elevar el tono sexual: «Cuando te enfadas te pones muy guapa», «Te ponía ahora de vuelta y media», «¿Por qué estás tan buena?», «Iré depilado por si tienes un desliz». Ella le ignora, bien desviando el tema a lo laboral, o bien parándole los pies: «¿Te puedo hacer una pregunta personal?». «Si es de las tuyas, no».

El PSOE tenía constancia desde junio de una denuncia interna por acoso sexual y abrió un expediente que sigue sin resolver, pese al plazo máximo de tres meses. Ahora ha decidido apartar de forma provisional a Navarro mientras avanza la investigación. Aunque la suspensión no implica una expulsión, sí limita su actividad dentro del partido.