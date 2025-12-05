Pues sí, Sánchez también tiene su foto con el socialista de Torremolinos denunciado por acoso sexual

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también tiene una fotografía con el líder del PSOE en Torremolinos, Antonio Navarro Jiménez, denunciado por acoso sexual por una militante de su partido. La Fiscalía de la Violencia sobre la Mujer de Málaga abrió el pasado jueves diligencias contra Navarro, donde se señala que en el último trimestre de 2021 la denunciante comenzó a recibir «mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiciones no deseadas ni consentidas», lo que generó en ella «un ambiente intimidatorio, degradante y humillante».

Antonio Navarro se fotografío con Pedro Sánchez en un acto de campaña en 2023, previo a las elecciones generales del 23J, con un selfie que hace el propio jefe del Ejecutivo y del que se jacta el denunciado por acoso sexual en las redes sociales. «No todos los días te hace una foto el presidente del Gobierno», publicó el secretario general socialista en Torremolinos, del que OKDIARIO ha desvelado que se vistió de rosa junto a otras mujeres del partido para exhibir un activismo feminista y atacar al PP por los fallos de los cribados en Andalucía.

El nº 1 socialista en la localidad malagueña sumó al texto publicado junto al selfie de Sánchez dos hastag que, teniendo en cuenta la denuncia que recae sobre sus hombros de acoso sexual y los casos de corrupción que rodean al Ejecutivo central, adquieren especial relevancia. Navarro presumió de que el liderado por Pedro Sánchez era «el Gobierno de la gente». «Trabajando para ti», compartió también el secretario general del PSOE en Torremolinos.

El álbum de fotos de Sánchez con todos los imputados y denunciados suma una instantánea más. El presidente del Gobierno cuenta con fotografías junto a otro denunciado por acoso sexual, Paco Salazar, y con los recientemente encarcelados José Luis Ábalos y Koldo García, a pesar de que del primero, quien fuera su ministro de Transportes y mano derecha en el PSOE, dice ahora que es un «desconocido» en lo personal y del segundo manifestó que su relación era «anecdótica».

Asimismo, el líder del PSOE también cuenta con imágenes junto a su mujer, Begoña Gómez, imputada por cinco delitos, Santos Cerdán, su ex secretario de Organización y protagonista del cobro de mordidas a cambio de contratos de obra pública, Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado condenado por revelación de secretos, o Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni.

El líder del PSOE en Torremolinos

La Fiscalía de Violencia sobre la Mujer de Málaga abrió el jueves 4 de diciembre diligencias contra Antonio Navarro Jiménez, secretario general del PSOE en Torremolinos, tras la denuncia presentada por una militante del partido que le acusa de acoso sexual.

La demanda presentada señala que en el último trimestre de 2021 la denunciante comenzó a recibir «mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiones no deseadas ni consentidas», lo que generó en ella «un ambiente intimidatorio, degradante y humillante».

La mujer relata en el escrito una serie de mensajes enviados «en el trabajo, en horario nocturno y fuera del ámbito laboral», y también señala que esto le generaba «una presión insoportable e incluso miedo». Un día concreto, según la denuncia, le envió más de 50 mensajes consecutivos. Además, explica que Navarro realizaba otras acciones que «atentaban a la intimidad» y que aprovechaba cualquier ocasión para «sobrepasarse también físicamente». Según considera, estas actuaciones se han producido «en el contexto de una relación de superioridad».

La denunciante ha incidido en la naturaleza «misógina, intimidatoria y agresiva» de Antonio Navarro y precisa que, siguiendo los cauces internos del PSOE, los hechos fueron puestos en conocimiento de la organización en junio de este año y reiterados en octubre, siendo instruidos según el protocolo frente al acoso de la formación, pero sin que haya tenido respuesta sobre estas denuncias internas.