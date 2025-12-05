Quién es Cristina Sánchez: su edad, su pareja, de dónde es y por qué se retiró

Cristina Sánchez, poco a poco y con el paso del tiempo, consiguió hacer historia en el mundo del toro. Entre otras tantas cuestiones, por haberse convertido en la primera mujer en Europa en lograr la alternativa. Hace años, anunció su retirada de los ruedos aunque, desde entonces, no ha dejado de estar vinculada a la tauromaquia, desde estar presente en el ámbito de la comunicación hasta el hecho de apoderar a nuevas promesas. Es el momento más que perfecto para hacer un repaso a la trayectoria profesional de Cristina Sánchez, haciendo hincapié en cuestiones personales como es su edad, de dónde es y cómo surgió su pasión por el mundo taurino.

La trayectoria profesional de Cristina Sánchez

Nació en 1972 en Madrid. Hija de un banderillero, desde muy temprana edad sintió la vocación taurina. Tanto es así que, con 15 años, se enfrentó por primera vez a una baja en La Capea de Talamanca de Jarama. Fue entonces cuando, en 1989, dio el paso de ingresar en la Escuela Taurina de Madrid, donde comenzó su carrera profesional en la tauromaquia. ¡Logró marcar un antes y un después en muchos aspectos!

Años más tarde, concretamente a mediados de 1993, Cristina Sánchez debutó con picadores en Valdemorillo (Mardrid). Ese mismo año, se le brindó la oportunidad de hacer el paseíllo en solitario en Toledo. El gran punto de inflexión de su trayectoria llegó en mayo de 1996, cuando tomó la alternativa en Nimes (Francia), teniendo como padrino a Curro Romero y como testigo a José María Manzanares. Gracias a esto, Cristina se convirtió en la primera mujer en Europa en tomar la alternativa.

Desde ese preciso instante, tuvo la oportunidad de torear en grandes plazas, donde obtuvo grandes triunfos. Un claro ejemplo lo encontramos en 1995, cuando salió por la Puerta de Las Ventas. Durante la década de los 90 del pasado siglo, llegó a superar los 200 festejos. A pesar de todo, su camino no fue para nada sencillo, puesto que varios diestros se negaron en rotundo a compartir cartel con ella. De hecho, en Espejo Público, hizo la siguiente confesión: «Yo toreé con todos los toreros menos con tres».

El Día de la Hispanidad de 1999, durante la celebración de la Feria de Otoño en Las Ventas, Cristina Sánchez anunció su retirada de los ruedos. Tiempo después, reconoció que su decisión nada tuvo que ver con la falta de contratos o por el machismo sufrido en ciertos momentos de su carrera, sino «su espada», es decir, las dificultades que tenía a la hora de ejecutar a la perfección la suerte suprema.

Aun así, a pesar de su retirada, siguió ligada al mundo del toro como comentarista y apoderada de jóvenes promesas de la tauromaquia. Por si fuera poco, en 2025, dio el paso de publicar su autobiografía, titulada Mujer y torero, donde hace un repaso a su trayectoria y reflexiona sobre cómo fue adentrarse de lleno en el mundo taurino siendo mujer.

Su vida personal

Siendo su padre banderillero, inevitablemente, vivió la tauromaquia desde su niñez. A pesar de que en un inicio su madre no veía con buenos ojos que Cristina quisiese ser torero, con el tiempo aceptó que, en realidad, esa era su vocación. En lo sentimental, en 2000 se casó con el banderillero portugués Alejandro da Silva, con quien tuvo dos hijos, Álex y Antonio. En la actualidad, a pesar de la gran cantidad de sacrificios personales que implicó su carrera, cuenta con un vínculo muy fuerte con su familia.