¿Qué ver en televisión en Nochevieja? Toda la programación de las cadenas

Estamos a 31 de diciembre, por lo que no queda mucho para poner punto y final a 2025, un año en el que hemos podido disfrutar de grandes estrenos en televisión, ya sea concursos, series o incluso películas. Es importante tener en cuenta que no es un día cualquiera, ya que es uno en los que más espectadores reúnen frente a la pequeña pantalla. Por si fuera poco, es evidente que la gran mayoría de cadenas ponen toda la carne en el asador para conseguir llevarse el gato al agua en cuanto a cuota de pantalla se refiere. ¡Y no solamente hablando de las Campanadas! Por ese mismo motivo, es el momento más que perfecto para conocer la programación completa de este 31 de diciembre de 2025 que han preparado las principales cadenas de televisión.

Programación de Nochevieja de La 1

Un año más, el humorista José Mota se convertirá en protagonista de la última noche del año con un nuevo especial. Nada más terminar su emisión, RTVE celebrará a lo grande sus 70 años con La casa de la música, que contará con excepcionales invitados como Lola Índigo, Nicki Nicole, La Oreja de Van Gogh (que estrena su nuevo single con Amaia Montero) e, incluso, Shakira. Las Campanadas serán presentadas por Chenoa y Estopa y, tan solo una hora después, conectarán con Canarias para despedir el año junto a Nia, St. Pedro y Miguel Ángel Guerra. Entre ambas conexiones, podremos disfrutar del programa ¡Feliz 2026!, presentado por Eva Soriano y Egoitz Txurruka.

21:45 horas: José Mota monta ‘El juego del camelar’

22:55 horas: TVE celebra sus 70 años con ‘La casa de la música’

23:30 horas: Campanadas, con Chenoa y Estopa

00:45 (hora peninsular): Campanadas en Canarias con Nia, St. Pedro y Miguel Ángel Guerra

1:00 horas: ‘¡Feliz 2026!’ con Eva Soriano y Egoitz Txurruka

Qué ver en Nochevieja en La 2

En el canal segundario de la televisión pública, los espectadores podrán bailar y cantar en el último día del año con la emisión de Cachitos… Love the Twenties. Con posterioridad, de forma simultánea, podremos disfrutar de la emisión de La casa de la música, en la que TVE celebra sus 70 años. Acto seguido, conectarán con la Puerta del Sol para las Campanadas, presentadas por Chenoa y Estopa. Tras dar la bienvenida a 2026, La 2 emitirá varias horas de Nochevieja a Cachitos.

22:05 horas: ‘Cachitos… Love the Twenties’

22:55 horas: TVE celebra sus 70 años con ‘La casa de la música’

23:30 horas: Campanadas, con Chenoa y Estopa

0:05 horas: ‘Nochevieja a Cachitos’

Programación de Antena 3 en Nochevieja

Como suele ser habitual en la cadena principal de Atresmedia, Eva González y Roberto Leal presentan el especial ¡Adiós, 2025!, donde repasan los momentos más destacados de este año que estamos a punto de dejar atrás. Tras finalizar su emisión, conectarán con Cristina Pedroche y Alberto Chicote que, por décimo año consecutivo, presentarán juntos las Campanadas. Después de las doce uvas, podremos disfrutar de un especial karaoke para recibir a lo grande este 2026.

22:00 horas: ‘¡Adiós, 2025!’, presentado por Eva González y Roberto Leal

23:30 horas: Campanadas, con Cristina Pedroche y Chicote

0:05 horas: Especial karaoke de Nochevieja

Qué ver en Cuatro el 31 de diciembre

En la cadena secundaria de Mediaset España, los espectadores van a tener la oportunidad de disfrutar de un especial de First Dates: Nochevieja 2025. Por lo tanto, nuevos solteros se conocerán en el restaurante más famoso de la televisión, pero en esta ocasión, en un día señalado. Después, conectarán en directo con Sandra Barneda y Xuso Jones, que presentarán las Campanadas desde Formigal. Con posterioridad, arrancará el 2026 con la emisión de la película El rey de Zamunda.

21:05: ‘First Dates: Nochevieja 2025’

23:23 horas: Campanadas, con Sandra Barneda y Xuso Jones

00:15 horas: ‘El rey de Zamunda’

Así es la programación de Telecinco para Nochevieja

En este caso, han optado por emitir un programa titulado Ríete de 2025. Con la voz en off de Carlos Latre, repasarán algunos de los momentos más destacados de este año que estamos a punto de dejar atrás. Poco después, conectarán con Formigal, desde donde Sandra Barneda y Xuso Jones darán la bienvenida a 2026. Acto seguido, se emitirá un especial titulado 35 años contigo.

21:45 horas: ‘Ríete de 2025’

23:30 horas: Las Campanadas con Sandra Barneda y Xuso Jones en ‘2026, año de nieves’

00:10 horas: ’35 años contigo’

Qué ver en LaSexta el último día el año

La programación prevista para la cadena secundaria de Atresmedia es bastante diferente a la de sus competidores. La noche comenzará con la emisión de una entrega de El club del chiste, así como ¡Feliz 20 años Neox!, en el que celebrarán el aniversario de la cadena que pertenece al grupo audiovisual. Entre otras sorpresas, contarán con las actuaciones de Yurena y Andy Morales (ex integrante de Andy y Lucas). Por primera vez, laSexta conectará en directo con Cristina Pedroche y Alberto Chicote desde la Puerta del Sol, desde donde Santiago Segura compartirá una noticia. Probablemente, sea algo que tenga relación con Torrente, puesto que, después de las Campanadas, esta cadena emite la quinta entrega de esta saga.

21:30 horas: ‘El club del chiste’

22:30 horas: ‘¡Feliz 20 años Neox!’

23:30 horas: Campanadas, con Pedroche y Chicote

00:05 horas: ‘Torrente 5’