La torera Cristina Sanchez en ‘Espejo Público’: «El feminismo de hoy resta derechos a los hombres»

La torera Cristina Sánchez ha presentado su libro de memorias, ‘Mujer y torero’, en Espejo Público (Antena 3) y hablado de su vida, los baches que ha tenido que enfrentar en su profesión y de feminismo. «El hombre, por naturaleza es más fuerte que la mujer. De eso no tiene la culpa el hombre. En esta profesión lo que nos iguala a todos es el toro”, ha comentado la invitada de este jueves 3 de julio además de resaltar lo que escribe en su biografía; que, para ella, el feminismo de hoy consiste en que las mujeres tengan derechos restándoselos al hombre. Hay muchas mujeres que se aprovechan de su condición de ser mujer para conseguir cosas o para justificar que no la han conseguido porque son mujeres».

Cristina Sánchez ha querido contar su historia como torera en un libro: Mujer y torero. «No digo que he escrito mis memorias porque eso me suena un poco a palmar y no me gusta. Es mi historia», bromea.

Reconoce que en la época en la que ella comenzó en los ruedos «todo era el machismo, no te dejan torear y tus compañeros…». En el libro de su trayectoria vital desde la infancia hasta la mujer que es hoy. «Hablo de lo que he conseguido en el mundo del toro. He toreado 11 años de mi vida. He toreado mucho y pude torear con muchos toreros salvo 3», cuenta.

Recuerda además que aquella España en la que ella empezó a torear era una sociedad diferente en la que su irrupción como mujer al mundillo taurino causó un gran impacto.»

«Yo escribo también para echar un capote a mis compañeros. Yo toreé con todos los toreros menos con tres», ha confesado Sánchez.

Susanna Griso le ha recordado que fue muy cuestionada en su momento y la invitada ha reconocido que quiso ser torero por convicción. «He nacido con un torero dentro y mucha gente veía a una mujer en el toro, no veían a un torero. El hombre, por naturaleza es más fuerte que la mujer», señala.

Para Cristina tener que romper barreras era normal porque era una manera de estar a la altura de cualquier otro torero sin especular con su condición de mujer. «Si tenía que entrenar más era porque tenía menos fuerza que los hombres. El hombre, por naturaleza, es más fuerte que la mujer. De eso no tiene la culpa el hombre. En esta profesión lo que nos iguala a todos es el toro», mantiene.

Cuando en el programa se ha resaltado que Cristina se denomina así misma como «mujer torero» y no como «torera», algo que está admitido por la RAE: «Yo no lo veo como género sino como profesión. La palabra es torero porque para mí significa una liturgia, una pasión».

«Hay mujeres que se aprovechan de su condición»

Cristina no se siente víctima y agradece la persona en la que se ha convertido a través de los valores que le ha dado el mundo del toro. «Todas estas cosas a mí me han servido a lo largo de mi vida después de dejar el toro», relata.

Según leyó Susanna Griso, Cristina, en su libro, asegura que el feminismo de hoy consiste en que las mujeres tengan derechos restándoselos al hombre.

La invitada ha corroborado sus propias palabras y ha señalado que: «El feminismo que yo defiendo es el de la igualdad y del, con hechos, pasar a la acción. Hay muchas mujeres que se aprovechan de su condición de ser mujer para conseguir cosas o para justificar que no la han conseguido porque son mujeres».