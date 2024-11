Ha pasado poco más de una semana desde que una catastrófica DANA arrasara con varias localidades situadas en la provincia de Valencia, pero también se han visto afectadas diversas zonas tanto de Málaga como de Albacete. No es ningún secreto que la situación es verdaderamente terrorífica puesto que, a pesar de que han pasado varios días, los afectados continúan necesitando ayuda para tratar de achicar el agua a la mayor brevedad posible. Ha sido, sin lugar a dudas, la peor gota fría en lo que va de siglo puesto que no solamente las consecuencias materiales han sido devastadoras, sino que también se ha llevado la vida de hasta 218 personas. Coches apilados, casas destruidas, casi un centenar de desaparecidos y calles repletas de lodo y escombros. Miles de duros y complejos testimonios de los afectados que han provocado que Susanna Griso se haya visto incapaz de contener las lágrimas en pleno directo, en Espejo público.

Debemos tener en cuenta que son varias las cadenas de televisión que, durante varios días, han modificado la parrilla televisiva para emitir programas informativos donde se ofrecía la última hora de esta terrorífica DANA. Un claro ejemplo lo encontramos en Espejo público que, en varias ocasiones, ha ocupado el espacio de Cocina abierta de Karlos Arguiñano y La Ruleta de la Suerte. Este miércoles 6 de noviembre, el equipo de Susanna Griso continuó ofreciendo a sus espectadores la última hora de lo sucedido en las provincias afectadas. Lejos de que todo quede ahí, también han optado por dar voz a diversos testimonios de aquellos vecinos que, en cuestión de horas, perdieron absolutamente todo. Incluyendo a un ser querido. Un claro ejemplo lo encontramos en Mari Carmen, residente en Cheste y que lleva nada más y nada menos que ocho días sin saber dónde se encuentra su marido, José Carlos Macario Gil, de 63 años.

El hombre desapareció el pasado martes 29 de octubre, cuando tuvo lugar esta fatídica DANA. Tras terminar con su jornada laboral, el marido de Mari Carmen iba camino a Aldaya para dejar el coche de la empresa y, desde entonces, no tiene ni idea de dónde puede estar. «Sobre las seis de la tarde le llamó mi hijo pequeño de 11 años y le dijo ‘no puedo hablar, está cayendo mucha agua, no veo casi la carretera, te quiero mucho’ y se cortó la comunicación. Y no tenemos noticias desde hace ya 8 días», aseguró la víctima.

Como no puede ser de otra manera, dadas las circunstancias, Mari Carmen reconoció al equipo de Espejo público que tanto ella como el resto de la familia lo estaban pasando realmente mal al no tener noticias de José Carlos. De hecho, los que peor lo están llevando sin lugar a dudas son sus hijos: «Cogen la chaqueta de su padre, se abrazan a ella porque huele a él, duermen con ella y lo están pasando muy mal», reconoció.

Lejos de que todo quede ahí, la vecina afectada no dudó un solo segundo en aprovechar la ocasión para mostrar su indignación por cómo se estaba gestionando la catástrofe. De hecho, incidió en el hecho de que, si se hubiera avisado con antelación, no hubiera habido consecuencias tan sumamente graves.

Y fue más allá, visiblemente emocionada: «Esto que estamos viviendo es muy duro, no hay palabras, tanto nosotros como todas las familias que han perdido a sus seres queridos». Nada más poner punto y final a esa conexión en directo, Susanna Griso no pudo evitar romper a llorar. Fue entonces cuando uno de los colaboradores optó por coger las riendas del programa para que la presentadora pudiese recomponerse.