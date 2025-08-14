Detenido un joven alemán por agresión sexual a una turista en un hotel de la Playa de Palma

Agentes de la Policía Local de Palma adscritos al distrito litoral detuvieron a un ciudadano alemán de 23 años como presunto autor de un delito de agresión sexual y un delito de allanamiento de morada. La intervención tuvo lugar la madrugada del día 11 de agosto en un hotel de la Playa de Palma.

Una patrulla se desplazó al establecimiento tras recibir un aviso que alertaba de que un hombre había entrado en una habitación que no era la suya.

A su llegada, los agentes se entrevistaron con la víctima, una turista que explicó que, al despertarse, había encontrado a un desconocido sentado en su cama, a su lado, que le estaba acariciando la pierna.

La pareja de la mujer, que también se despertó, logró sacar al hombre de la habitación y observó cómo este entraba en la habitación contigua. Tras alertar a recepción, los agentes localizaron al presunto autor en la habitación de al lado.

El hombre manifestó a los agentes que no sabía cómo había aparecido en la habitación de la pareja y que no recordaba si había estado acariciando a la mujer. Los agentes comprobaron que los balcones de ambas habitaciones estaban unidos separados por una mampara, siendo esta la vía de acceso más probable. El individuo fue detenido y una vez concluidas las diligencias, pasó a disposición judicial.