Ciberterror en Palma: cae un hombre con una gigantesca colección de pornografía infantil

Nuevo y contundente golpe de la Policía Nacional contra la explotación sexual infantil en Internet. Agentes del cuerpo han detenido en Palma a un varón como presunto autor de un delito de corrupción de menores, tras descubrir que almacenaba y distribuía una ingente cantidad de material audiovisual de pornografía infantil a través de su ordenador personal.

La operación, desarrollada de forma discreta pero meticulosa, se enmarca dentro de una investigación de alcance nacional impulsada por la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional. Fue este grupo especializado el que solicitó la colaboración del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional en Palma, tras detectar una actividad sospechosa en la red.

Gracias a labores de ciberpatrullaje, los investigadores lograron localizar la infracción penal en redes de intercambio de archivos conocidas como peer to peer, plataformas que permiten a usuarios de cualquier parte del mundo compartir todo tipo de contenidos. En este caso, según la investigación, estas redes habrían sido utilizadas para la subida y descarga reiterada de archivos con contenido pedófilo.

El análisis de la información permitió a los agentes identificar al presunto autor y constatar que no se trataba de una actividad puntual. Según la Policía Nacional, el detenido tenía en su posesión al menos 25 archivos torrent, cada uno de ellos con múltiples fotografías y vídeos, además de haber realizado numerosas descargas de este tipo de material durante varios meses.

Con la correspondiente autorización judicial, los agentes llevaron a cabo una entrada y registro en el domicilio del sospechoso el pasado martes, procediendo a su detención. Durante el operativo se incautaron un disco duro y una CPU que, a simple vista, ya revelaban la magnitud del caso.

Los investigadores se encontraron con una descarga acumulada de aproximadamente 7,4 terabytes en el último año, una cifra que, según la calidad de los archivos, podría equivaler a entre 660.000 y 2.000.000 de archivos de imagen y vídeo. Todo el material se encuentra actualmente pendiente de volcado, análisis y valoración pericial.

En una primera revisión, los agentes localizaron diversas carpetas que contenían material ilícito, habiéndose confirmado hasta el momento la existencia de al menos 256 archivos. No obstante, la Policía no descarta que la cantidad final sea muy superior una vez concluya el análisis completo de los dispositivos intervenidos.

La investigación continúa abierta y el detenido ha sido puesto a disposición judicial. Desde la Policía Nacional han subrayado la importancia de este tipo de operaciones para combatir una de las formas de delincuencia más graves y ocultas de la red, reiterando su compromiso con la protección de los menores y la persecución implacable de quienes participan en este tipo de delitos.