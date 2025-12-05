La llegada del puente de diciembre, que este año une el Día de la Constitución (sábado 6) con el Día de la Inmaculada Concepción (lunes 8), genera siempre la misma pregunta entre los consumidores: ¿podré hacer mi compra en mi supermercado habitual? Mercadona ha confirmado el horario de sus establecimientos para estos días festivos, manteniendo una operativa que combina una apertura estratégica con sus cierres habituales.

Apertura general el sábado 6 de diciembre

La buena noticia para los clientes es que la cadena valenciana sí abrirá sus puertas el sábado 6 de diciembre, coincidiendo con el Día de la Constitución.

Horario : la mayoría de los establecimientos operarán en su franja habitual de jornada partida: desde las 9:00 de la mañana hasta las 21:30 de la noche ( 9:00h a 21:30h ).

: la mayoría de los establecimientos operarán en su franja habitual de jornada partida: desde las 9:00 de la mañana hasta las 21:30 de la noche ( ). Excepción importante: existe una salvedad significativa en la política de aperturas: las tiendas de País Vasco permanecerán cerradas durante toda la jornada del 6 de diciembre.

Cierre rotundo los días 7 y 8

A pesar de la apertura del sábado, el supermercado aplicará su política estricta de descanso en las siguientes jornadas, por lo que se recomienda planificar la compra con antelación:

Domingo 7 de diciembre : los supermercados permanecerán cerrados durante todo el día, siguiendo la norma de la compañía para domingos no festivos.

: los supermercados permanecerán durante todo el día, siguiendo la norma de la compañía para domingos no festivos. Lunes 8 de diciembre (Inmaculada): por tratarse de una fiesta nacional de carácter obligatorio, la totalidad de los establecimientos de Mercadona a nivel nacional permanecerá cerrada.

En esencia, la cadena ofrece a sus clientes un único día de compra en este fin de semana extendido. Esta decisión se alinea con el modelo comercial de la empresa, que prioriza el descanso de su plantilla en los días festivos de mayor relevancia.

Confirmación de horarios

Debido a que pueden existir variaciones puntuales en el horario en función de la localización o las regulaciones municipales, la empresa siempre recomienda a sus clientes utilizar el buscador de tiendas disponible en su página web oficial antes de desplazarse al supermercado.