Vuelve a Mercadona el producto que arrasó las últimas navidades: es oficial y ya puedes comprarlo

Cada año, cuando se empieza a notar en el ambiente que la Navidad se acerca, hay productos que regresan a Mercadona casi como si fueran parte ya casi una tradición. Y uno de ellos, que el invierno pasado se convirtió en un imprescindible para quienes preparan mesas de picoteo o buscan un detalle especial para estos días, acaba de volver: los Bocaditos de queso con mermelada de papaya Hacendado. Si los probaste, seguramente recuerdas ese contraste dulce–salado tan característico. Y si no, quizá este sea el momento perfecto, junto a otras propuestas que tiene la cadena valenciana.

Lo cierto es que estos pequeños bocados llevan varias campañas triunfando. Cuando aparecen, vuelan. Funcionan tanto para recibir invitados sin complicaciones como para dar un toque distinto a una tabla de quesos. Y su presentación en bandeja de 12 unidades (180 g), al precio de 3,50 euros, los convierte en un recurso muy cómodo: directo a la mesa y sin necesidad de elaborar nada. Mercadona sabe bien que la Navidad es época de reuniones pero también, ganas de sorprender. Por eso no sólo ha recuperado estos bocaditos tan populares, sino que también mantiene en su catálogo dos alternativas de la misma familia que cada vez tienen más seguidores: las Delicias de queso rellenas de mermelada y los Caprichos de queso con manzana. Tres propuestas distintas, con matices propios, pero pensadas para lo mismo: convertir un aperitivo sencillo en algo especial.

Vuelve a Mercadona el producto que arrasó las últimas navidades

Si hay un producto de Mercadona que arrasa en Navidad ese es la bandeja de Bocaditos de queso con mermelada de papaya Hacendado. A primera vista pueden parecer unos bombones salados, pero esconden un corazón suave y muy aromático. Están elaborados con una mezcla de quesos (vaca, oveja y cabra) y un relleno dulce de mermelada de papaya, todo ello recubierto con pequeños trozos de papaya deshidratada que aportan textura y un toque fresco.

Su mezcla es deliberadamente equilibrada: el queso aporta cuerpo, la papaya añade frescura y el conjunto resulta sorprendentemente suave. Por eso funcionan igual de bien en una tabla tradicional como en brochetas, canapés o presentaciones más elaboradas. De hecho, muchos clientes los utilizan también en cenas informales, como acompañamiento de vinos blancos o espumosos.

Otro de sus puntos fuertes es su formato. Las 12 unidades vienen bien separadas en su bandeja, listas para servir. No requieren frío intensivo y mantienen la textura perfecta si se dejan unos minutos fuera antes de consumir. Y, como ocurre con muchos productos navideños de Mercadona, su disponibilidad suele ser limitada: cuando la campaña termina, desaparecen hasta el siguiente año.

Los otros dos favoritos que también siguen disponibles

Aunque los bocaditos de papaya suelen llevarse todo el protagonismo, Mercadona mantiene dos alternativas que conviene tener en el radar, porque amplían mucho las posibilidades en una mesa de Navidad:

Delicias de queso rellenas de mermelada

Son una versión más variada y ligeramente más suave. Se caracterizan por un relleno de mermelada con distintos matices afrutados, cubierto por una mezcla cremosa de quesos. Al venir en una bandeja más grande, funcionan muy bien cuando hay varios invitados y buscas una opción visualmente llamativa. Se vende en bandeja de 215 gramos (17 unidades) por 4,10 euros.

Caprichos de queso con manzana

En este caso, la fruta protagonista es la manzana, que aporta una frescura más ácida que la papaya y combina especialmente bien con panes crujientes o frutos secos. Es un formato más pequeño, económico y perfecto para quienes quieren un toque dulce sin llegar a una presentación tan intensa como la de los bocaditos. Se vende en bandeja de 8 unidades por 1,75 euros.

Mercadona completa el menú: la charcutería navideña ya está disponible

Y si los bocaditos de queso vuelven cada año, hay otra sección que se ha convertido en imprescindible cuando llega diciembre: la charcutería especial de Navidad. Mercadona ha difundido ya su nota de prensa confirmando el lanzamiento de sus famosas tablas navideñas, pensadas para que quien organice una comida, cena o aperitivo pueda resolverlo con productos de calidad sin complicarse.

La cadena ha preparado cuatro propuestas principales: tabla de ibéricos, tabla de quesos, tabla de ahumados y selección de patés. Todas se basan en productos seleccionados y ya cortados o listos para servir, lo que facilita mucho las reuniones improvisadas.

Tabla de ibéricos

Incluye algunos de los embutidos clásicos de estas fechas:

Jamón de cebo ibérico con 24 meses de curación.

Chorizo de cerdo ibérico, ligeramente picante.

Salchichón ibérico con especias aromáticas.

Lomo de cebo ibérico, tierno y con mucho sabor.

La recomendación oficial de Mercadona es acompañarlos con picos camperos, tomates cherry u orejones para redondear el contraste de sabores.

Tabla de quesos

Una selección muy completa donde destacan opciones como:

Rulito de piña y almendras.

Queso Brie francés.

Roquefort.

Viejo Tostado.

Queso curado con trufa.

Semicurado de oveja.

Es una tabla pensada para paladares variados, con intensidades distintas y combinaciones que funcionan muy bien con mermeladas, frutos secos o panes artesanales.

Tabla de ahumados

Para quienes prefieren el sabor del mar:

Salmón ahumado.

Salmón marinado.

Sardina ahumada.

Mercadona sugiere acompañarlos con burrata, encurtidos o tomate seco para obtener un aperitivo más sofisticado.

Selección de patés

Cuatripack de patés frescos: trufa, Pedro Ximénez, frambuesa y manzana.

Paté ibérico con trufa.

Mousse de pato con pimienta verde.

Paté con vino de Oporto.

Perfectos para tostadas, panes de frutos secos o tapas rápidas.

Para muchos clientes, la Navidad empieza oficialmente cuando regresan los Bocaditos de queso con mermelada de papaya. Son pequeños, vistosos, originales y cumplen lo que prometen: convertir un aperitivo sencillo en algo especial. Y este año, con las delicias y los caprichos de manzana disponibles, más las nuevas tablas de charcutería, Mercadona parece decidida a facilitar al máximo las celebraciones. Si estás pensando en adelantar compras o preparar una cena improvisada, este puede ser un buen momento antes de que se agoten. La Navidad está a la vuelta de la esquina y conviene comprar todo con tiempo.