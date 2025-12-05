La producción industrial frenó con fuerza su crecimiento en octubre al incrementarse un 1,6% en comparación con el mismo mes del año anterior, 2,6 puntos porcentuales menos que en septiembre, según los datos publicados este viernes por el viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Es decir, mientras en el noveno mes de 2025 el Índice General de Producción Industrial (IPI) fue de 4,2% en términos interanuales, en el décimo este porcentaje se ha desplomado por debajo del 2%.

La ralentización de la industria española (y de la europea) quedó patente también en los últimos datos de PMI manufacturero, que mostraron una recesión en el sector a nivel de la eurozona y, en España, un resentimiento de la expansión.

No obstante, con el avance de octubre del IPI, la producción industrial española ha enlazado cinco meses seguidos de incrementos tras los fuertes descensos que registró en abril (-5,7%) y mayo (-1%).

Si se corrige teniendo en cuenta los efectos estacionales y de calendario, este índice subió aún menos, un 1,2% interanual el pasado mes de octubre, o lo que es lo mismo, tres décimas menos que en septiembre. En esta serie corregida, la producción industrial acumula ocho meses consecutivos de alzas.

La producción industrial en España

El crecimiento de la producción industrial en octubre fue resultado de los ascensos registrados en todos los sectores, menos en los bienes de equipo, que recortaron su producción un 0,2% interanual. El mayor repunte de la producción se dio en la energía (+3,9%), seguido de los bienes intermedios (+2%), los bienes de consumo duradero (+1,8%) y los bienes de consumo no duradero (+1,3%).

Por ramas de actividad, los mayores ascensos de la producción se dieron en la fabricación de otro material de transporte (+13,4%), coquerías y el refino de petróleo (+9%) y fabricación de material y equipo eléctrico (+8%).

Por contra, los mayores descensos interanuales de la producción en octubre se produjeron en la confección de prendas de vestir (-25,2%) y en la fabricación de vehículos de motor (-8%).

En los diez primeros meses del año, la producción industrial se ha incrementado un 1,1% de media respecto al mismo periodo de 2024, destacando el descenso de la industria del cuero y el calzado (-8,4%) y el avance de la fabricación de otro material de transporte en un 4,9%.

En términos mensuales (octubre frente a septiembre) y dentro de la serie ajustada de estacionalidad y calendario, la producción industrial registró un incremento del 0,7%, el avance más elevado desde junio, cuando había crecido un 0,9%. Este comportamiento confirma una recuperación moderada del ritmo productivo tras varios meses de variaciones más contenidas.

Por sectores, la energía encabezó los aumentos de la producción con un repunte del 0,5%, reflejo de una mayor actividad en estas ramas. En contraste, los bienes de consumo no duradero protagonizaron el mayor retroceso respecto al mes anterior, con una caída del 0,3%, lo que muestra un comportamiento más débil en este tipo de manufacturas.

Ocho comunidades autónomas aumentaron en octubre su producción industrial respecto al mismo mes de 2024, especialmente Andalucía (+16,6%), Castilla y León (+7,2%), Extremadura (+6,1%) y Murcia (+4,7%).

Otras ocho regiones registraron descensos en la producción, siendo los más pronunciados los de Galicia (-6,4%), La Rioja (-4,8%), Asturias (-3,8%) y Baleares (-2,5%), mientras que Aragón no experimentó variación.