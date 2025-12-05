El álbum de fotos de Sánchez con presidiarios, imputados y acosadores sexuales que ahora no conoce

Si una imagen vale más que mil palabras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuenta con un álbum de fotos –casi– completo con instantáneas junto a miembros de su entorno político y personal cercados por la corrupción y por denuncias de índole sexual. El jefe del Ejecutivo acumula fotografías que demuestran su vinculación, más o menos cercana, con miembros de la trama del PSOE, de su entorno familiar o de socialistas denunciados por acoso sexual, como es el caso de Paco Salazar o del líder del partido en Torremolinos, Antonio Navarro Jiménez.

Las fotografías, en su totalidad, muestran cercanía por parte de Pedro Sánchez con respecto a sus acompañantes, todos señalados por la Justicia en la actualidad. A pesar de que el presidente del Gobierno asegure que José Luis Ábalos, su ex secretario de Organización y ex ministro de Transportes, era un «desconocido» en lo personal, las imágenes demuestran lo contrario. Un caso similar al vivido con Koldo García, con el que Sánchez asegura que vivió una relación «anecdótica» pese a que le ayudó en unas primarias bajo sospecha.

Santos Cerdán, otro secretario de Organización socialista que ha estado entre rejas, Álvaro García Ortiz, ex fiscal general condenado por revelación de secretos, Juan Bernardo Fuentes, más conocido como Tito Berni, imputado por haber cobrado mordidas en dinero y en especie por arreglar subvenciones para empresarios de Canarias y la mujer del presidente, Begoña Gómez, pentaimputada, completan el álbum de fotos que señala a Pedro Sánchez a través de su entorno.

José Luis Ábalos

Pedro Sánchez y José Luis Ábalos.

El primer secretario de Organización de Sánchez en el PSOE y ex ministro de Transportes se encuentra en la cárcel de Soto del Real como protagonista de la causa de corrupción que acorrala al partido socialista. José Luis Ábalos fue uno de los hombres de máxima confianza del actual presidente del Gobierno durante años y las fotos demuestran la cercanía en lo personal entre ambos, a pesar de que el presidente del Gobierno se encargara de afirmar en una entrevista en La2Cat que era «un gran desconocido» para él.

Las hijas de Sánchez y Ábalos llegaron a tener una relación cercana, como las familias, que junto a la de Santos Cerdán alquilaron una casa rural en Milagro, el pueblo de este último. Fiestas de cumpleaños y regalos también constatan que el secretario general del PSOE miente y que José Luis Ábalos formó parte de su álbum personal con un papel protagonista.

Santos Cerdán

Santos Cerdán y Pedro Sánchez en el Congreso. (EP)

Horas después del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le señalaba directamente por corrupción, Pedro Sánchez aseguró en rueda de prensa que desconocía por completo las actividades ilícitas por las que Santos Cerdán pasaría posteriormente cinco meses en prisión. Sin embargo, la realidad es que el navarro no sólo fue el secretario de Organización y nº 3 de Sánchez en el PSOE, sino también un fuerte apoyo en lo personal.

Fotos de máxima complicidad en el Congreso, la confianza para ejercer de negociador con Puigdemont o el mensaje en las redes sociales después de que OKDIARIO intentara hablar con él tras la aparición de las primeras sospechas de su implicación en la trama corrupta son los comprobantes de que Cerdán también ocupaba un lugar relevante en la vida de Sánchez.

Koldo García

Pedro Sánchez y Koldo García.

El cuarto de los miembros de la banda del Peugeot, junto a José Luis Ábalos, Santos Cerdán y el propio Pedro Sánchez, es Koldo García Izaguirre. Ex asesor ministerial de Ábalos, ahora se encuentra junto a él en la cárcel de Soto del Real por su implicación en el caso de corrupción que inicialmente llevó su nombre.

Sánchez se desmarcó de cualquier vínculo con Koldo, asegurando que era la relación entre ambos era «anecdótica». Sin embargo, las instantáneas, alguna de ellas de máxima complicidad, sostienen que el asesor se encargara de llamar personalmente a los ministros y personalidades del partido que formaban parte del entorno de Ábalos. En una entrevista exclusiva con OKDIARIO, García añadió, en referencia a las famosas primarias bajo sospecha de financiación ilegal que escuchó a Pedro Sánchez decir que su suegro, Sabiniano Gómez, aportaría 100.000 euros para dichas elecciones.

Víctor de Aldama

Pedro Sánchez y Víctor de Aldama. (El Mundo)

El presunto nexo corruptor de la trama del PSOE, Víctor de Aldama, también tenía relación con Pedro Sánchez, aunque el presidente del Gobierno se haya encargado de negarlo. OKDIARIO demostró, con una foto de 2019, que Aldama estuvo en un mitin del actual jefe del Ejecutivo, entonces ya presidente, y El Mundo sacó a la luz una fotografía entre ambos que se suma al álbum de la corrupción de Sánchez.

Begoña Gómez

Pedro Sánchez y Begoña Gómez.

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, está imputada por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación. En este caso, la relación personal y de cercanía no deja lugar a análisis, pero sirve para ilustrar el vínculo del entorno personal de Sánchez con la corrupción, representado también por el hermano del presidente, David Sánchez, procesado por beneficiarse, presuntamente, de un cargo en la Diputación de Badajoz del que cobraba sin ni siquiera ir a trabajar.

Álvaro García Ortiz

Pedro Sánchez y el ex fiscal general, Álvaro García Ortiz.

El ya ex fiscal general del Estado tuvo que renunciar a su cargo debido a una condena de dos años de inhabilitación por revelación de secretos contra Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Muy cercano a Sánchez, quien le defendió en varias ocasiones y que a través de su Gobierno sigue deslizando su inocencia, García Ortiz cuenta también con fotos cómplices con el jefe del Ejecutivo.

Miguel Ángel Gallardo

Pedro Sánchez y Miguel Ángel Gallardo. (EP)

Secretario general del PSOE de Extremadura y candidato socialista para las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, Miguel Ángel Gallardo deberá sentarse en el banquillo de los acusados por el caso del hermano de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno estuvo hace unos días en el inicio de la precampaña para los comicios y posó junto a Gallardo con suma complicidad.

‘Tito Berni’

Pedro Sánchez y ‘Tito Berni’.

Juan Bernardo Fuentes, más conocido como Tito Berni, también tiene su fotografía con Pedro Sánchez. Uno de los protagonistas del caso Mediador, tuvo que dimitir como diputado del PSOE después de ser imputado por, presuntamente, haber cobrado mordidas en dinero y en especie por arreglar subvenciones para empresarios de Canarias. El juez mostró las evidencias con las que contaba y entre ellas se podían ver chats de Whatsapp y fotos de los implicados, en fiestas en prostíbulos con alcohol y cocaína.

Paco Salazar

Pedro Sánchez y Paco Salazar.

Paco Salazar iba a ser el sucesor de Santos Cerdán como secretario de Organización socialista tras conocerse la corrupción del navarro, pero las acusaciones por acoso sexual le obligaron a dimitir. Miembro del círculo íntimo de Pedro Sánchez dentro del PSOE, como demuestran fotografías abrazándose y junto a otros miembros perseguidos por la Justicia, Salazar se encuentra protegido por el partido del que fue militante y que lidera Sánchez, que se niega a llevar su caso ante la Fiscalía.

Antonio Navarro Jiménez

Pedro Sánchez, con el líder socialista de Torremolinos.

Secretario general del PSOE en Torremolinos (Málaga), el de Antonio Navarro es el segundo caso de acoso sexual de un socialista que sale a la luz en los últimos meses y que, como sucede con Salazar, también cuenta con foto del protagonista con Pedro Sánchez. En este caso, la instantánea se produjo en feberero de 2023, en un acto de campaña en el que el actual presidente del Gobierno tomó la iniciativa y se hizo un selfie que Navarro subiría a las redes sociales jactándose de su compañía. Ahora, el PSOE le ha suspendido de militancia y abierto un expediente disciplinario por las denuncias de dos socialistas.