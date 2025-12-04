El nº 2 de Cerdán en el Senado: «Nunca vi en él un nivel de vida desproporcionado, sólo trabajo»

Juanfran Serrano, el que fuera mano derecha de Santos Cerdán, ha defendido este jueves al ex secretario de Organización por su actividad justo en la etapa en que se produjeron los presuntos delitos que le llevaron a prisión y por los que ahora se encuentra en libertad provisional.

En una comparecencia en la comisión de investigación del Senado, Juanfran Serrano, que fue adjunto de la Secretaría de Organización de 2022 a 2025, ha confirmado que estuvo en varias ocasiones en el ático de Santos Cerdán en Madrid pagado por la trama –en concreto, por Servinabar– pero ha restado trascendencia a estos hechos.

«Nunca vi en él un nivel de vida desproporcionado. Lo único que he visto ha sido trabajo», ha llegado a decir Serrano sobre el que fuera su jefe directo, quien ha pasado de momento 142 días en la prisión de Soto de Real. Sobre la mujer de Cerdán, Paqui Muñoz, con la que también tuvo trato, Serrano ha negado también que llevara una vida ostentosa

Preguntado sobre si Cerdán pudo pagar con la tarjeta de Servinabar -la UCO acredita desembolsos en restaurantes- algunas de las comidas que tuvieron ambos, Serrano ha dicho que lo desconoce porque él «no pregunta a un compañero con qué tarjeta paga».

Respecto a cómo liquidaba él con Ferraz los gastos de representación que también están siendo objeto de investigación en el Tribunal Supremo, Juanfran Serrano ha sostenido que «nunca» recibió efectivo de Ferraz y que siempre le ingresaron el dinero por «transferencia».

Es más, en una comisión de investigación como esta donde estaba obligado por ley a decir la verdad, el ex nº 2 de Cerdán ha manifestado: «No he visto en la sede del PSOE ningún sobre con dinero».

