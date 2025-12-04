La empresa de Cerdán intentó dar otro pelotazo de 8 millones justo antes de estallar el ‘caso Koldo’

Servinabar 2000 S.L., la empresa de la que Santos Cerdán adquirió un 45%, estuvo muy cerca de hacerse con otro contrato millonario en Navarra en una UTE con Acciona, otra de las compañías investigadas en la trama del PSOE. En concreto, según ha podido saber OKDIARIO, Servinabar 2000 S.L. concurrió de la mano de Acciona Construcción S.A. en una unión temporal de empresas (UTE) para hacerse con un contrato de 8,3 millones consistente en «obras de adecuación» de la residencia de mayores Santo Domingo en Estella (Navarra).

La UTE de la empresa de Cerdán y su socio Antxon Alonso -que actuaba como tapadera, con apenas nueve trabajadores y sin experiencia en grandes construcciones- presentó la documentación antes del 29 de enero de 2024, esto es, poco antes de que estallara el caso Koldo el 20 de febrero de dicho año, con la detención de Koldo García Izaguirre, ex asesor del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos.

García Izaguirre era una persona de la máxima confianza de Santos Cerdán, quien le llevó precisamente desde Navarra a Madrid para adentrarse en las entrañas del PSOE y luego el Gobierno de Pedro Sánchez, es decir, en el epicentro de esta presunta trama de corrupción.

Además, Koldo mantenía trato directo no sólo con Cerdán –quien «gestionaba» el cobro de mordidas– sino también con directivos de Acciona en la gestión de comisiones ilegales por adjudicaciones irregulares de obra pública.

Extracto del acta de apertura de la documentación de las empresas candidatas.

La Unidad Centro Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala en uno de sus últimos informes que Acciona pagaba a Servinabar mordidas del 2% a cambio de la consecución de estos contratos de obra pública. Santos Cerdán actuaba aquí como enlace entre las instituciones y la UTE adjudicataria. Según la UCO, Servinar, la empresa vinculada a él, cobró al menos 6,7 millones de Acciona por sus servicios.

Una cifra que pudo aumentar en caso de haber conseguido el citado contrato de 8,3 millones que convocó la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas del Gobierno de María Chivite para las obras de la residencia de mayores Santo Domingo en Estella.

Obras en la residencia de mayores Santo Domingo en Estella. (Foto: Gobierno de Navarra)

La UTE conformada por Acciona (75%) y Servinabar (25%) quedó en segundo lugar de las seis candidaturas que hubo en este procedimiento. Con una suma de 85,65 puntos, no resultó ganadora por una diferencia de 3,75 puntos en la valoración subjetiva. El contrato recayó el 1 de marzo de 2024 en otra UTE, la que integraron al 50% las empresas Excavaciones Fermín Oses S.L. y Construcciones Marriezcurrena S.L., con 89,40 puntos, por un importe total de 8.317.030 euros (IVA excluido). El plazo de ejecución fijado fue de 24 meses, con una previsión de finalización de las obras en junio de 2026.

Excavaciones Fermín Oses

Cabe recordar que Excavaciones Fermín Oses S.L. fue la tercera empresa socia que conformó, precisamente, junto a Acciona y Servinabar, la UTE que se hizo con el polémico contrato de la duplicación de los túneles de Velate. Esta obra de desdoblamiento -la «más relevante» de la última década, según el Gobierno foral- fue adjudicada a dicha UTE por 76 millones de euros, IVA incluido.

La adjudicación de este contrato del desdoblamiento del túnel de Velate se hizo en diciembre de 2023 por parte de la Consejería de Cohesión Territorial que lidera Óscar Chivite, tío segundo de la presidenta socialista, para acometer uno de los mayores proyectos de infraestructuras públicas en Navarra de los últimos años. Acciona y Excavaciones Fermín Oses formalizaron el pasado septiembre la salida de Servinabar de la UTE y continúan con la realización de las obras.

Ex directivos de Acciona

Entretanto, el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente prohibió este miércoles salir del país a Justo Vicente Pelegrini, quien fuera director de Acciona Construcción de España, y a Tomás Olarte, ex director de la zona norte de la compañía, por su presunta vinculación con los amaños de obra pública que se investigan en el caso Koldo. Además, el instructor acordó la retirada del pasaporte y les impuso la obligación de comparecer cada quince días en sede judicial.

El magistrado Puente subrayó que «consta indiciariamente justificado» que Pelegrini suscribió, actuando en nombre de la mencionada compañía, el 16 de septiembre de 2015 un «acuerdo marco de colaboración empresarial» con la recién constituida Servinabar, «con el propósito de concretar con ella distintos procesos de colaboración con relación a las oportunidades de obtener la adjudicación de obra pública». Además, Peligrini admitió ante el juez haberse reunido al menos una vez con Santos Cerdán.

Respecto a Olarte, «director en ese momento de la zona norte -que incluía el País Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria y, posteriormente, Galicia-«, el instructor señala que habría suscrito, actuando en nombre de dicha compañía y con pleno conocimiento de su origen y desarrollo, el pasado día 19 de diciembre de 2018, un Memorándum de Entendimiento con Servinabar para desarrollar la oportunidad de negocio relativo a la construcción de la A-68, variante de Logroño Arrubal-Navarrete».

El magistrado añade que también se ha acreditado que Alonso se dirigía a Olarte «al efecto de reclamarle los pagos comprometidos en el desarrollo de dicha obra, logrando finalmente que Servinabar percibiese de forma anticipada una cantidad próxima a los 600.000 euros».

Junto a ello, Puente precisa que Fernando Merino, otro ex directivo de Acciona investigado que mantenía interlocución con Koldo García y Antxon Alonso, estaba «directamente sujeto a las órdenes y supervisión de Olarte», por lo que el juez entiende que para «adoptar decisiones negociales relevantes» requería «el concurso» del entonces director de zona norte.