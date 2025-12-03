El juez quita el pasaporte al jefe de Acciona investigado en el ‘caso Koldo’ que se compró un piso de lujo

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha acordado este miércoles la retirada del pasaporte a Justo Vicente Pelegrini, ex director de Construcción de Acciona para España y ex presidiario, investigado en el caso Koldo por una presunta trama de amaños en licitaciones de obra pública. La Fiscalía Anticorrupción había pedido precisamente que se le prohíba salir del país y que comparezca cada quince días en sede judicial. Las mismas medidas cautelares se han solicitado para Tomás Olarte, ex director de la zona norte de la compañía.

Los exdirectivos de Acciona han negado ante el juez cualquier irregularidad en las obras conseguidas en UTE con Servinabar. Tanto Pelegrini como Olarte han sostenido que los servicios se prestaron por parte de ambas empresas y que hay facturas de todo. Han defendido que el 2% que se llevaba Servinabar era una cantidad habitual para los servicios de prevención de riesgos laborales, aunque han precisado que no era una cantidad fija sino un límite a los beneficios. Pelegrini ha enmarcado sus reuniones con Alonso y Cerdán en el proyecto de Mina Muga, explicando que el ex dirigente socialista acudía en calidad de «amigo» de Antxón Alonso pero también de «agente social» para «intercambiar impresiones» sobre el impacto del proyecto en la región. Sin embargo, al ser interrogado sobre si se había reunido con otros agentes sociales, concretamente representantes de otros partidos políticos, ha contestado que no. Por su parte, Olarte ha aseverado que solo conoce a Alonso por cuestiones profesionales, afirmando que no tiene relación alguna con Cerdán, Ábalos o Koldo García.

Las fuentes jurídicas han confirmado que el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha planteado su solicitud durante una vista celebrada este miércoles. Las acusaciones populares se han adherido a las peticiones del Ministerio Público, mientras que las defensas han mostrado su oposición. El instructor resuelve esta petición de cautelares que buscan evitar la fuga de los investigados.

La decisión llega después de que Pelegrini haya adquirido una vivienda de reciente construcción en El Puerto de Santa María (Cádiz), valorada en casi un millón de euros. La compra se ha producido durante el periodo en que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa la operación de la presunta trama de amaños de contratos públicos.

Según consta en las actas de la Guardia Civil que desvela OKDIARIO, el ex directivo ha comprado un inmueble ubicado en un complejo construido en El Puerto de Santa María, muy cerca de la lujosa playa de El Cangrejo Rojo a la que tiene conexión directa. Se trata de una propiedad que forma parte de un desarrollo inmobiliario de nueva construcción precisamente de Acciona.

La vivienda se encuentra en una zona donde Acciona Inmobiliaria ha desarrollado un ambicioso proyecto urbanístico. Las obras de urbanización en el antiguo Club Mediterráneo de El Puerto, en la zona conocida como Cangrejo Rojo, comenzaron en julio de 2020 con una inversión inicial multimillonaria. El proyecto ha transformado 8 hectáreas y media en un complejo turístico-residencial de 88.000 metros cuadrados.

El desarrollo incluye un hotel de categoría 4 superior de hasta 200 habitaciones, más de 130 apartamentos turísticos y una zona residencial con 104 viviendas de lujo. Las viviendas, de 2, 3 y 4 dormitorios con terrazas y jardines, se han comercializado a precios premium en un entorno que Acciona ha calificado de «exclusivo» en un dossier comercial.

La adquisición cobra especial relevancia porque se ha producido cuando, según las investigaciones, la trama presuntamente amañaba contratos públicos. Justo Vicente Pelegrini era el director de Construcción de Acciona para España hasta el pasado 16 de junio, cuando la empresa lo cesó tras conocerse el informe de la UCO.

Trama de amaños

El magistrado citó a comparecer a Pelegrini y a Olarte a raíz de los últimos informes de la UCO sobre varias obras adjudicadas a la Unión Temporal de Empresas (UTE) de Acciona con Servinabar, mercantil que se sitúa en el epicentro de la presunta trama integrada por el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, el ex ministro José Luis Ábalos y el ex asesor ministerial Koldo García.

Según consta en las pesquisas, Cerdán era dueño al 45% de Servinabar, junto a su socio y «amigo» Antxon Alonso y, posteriormente, un tercer socio (al 4%) que la Benemérita identificó como Jon Aritz Santamaría, hijo de un director de periódico navarro. De acuerdo con los investigadores, la relación entre Servinabar y Acciona comenzó en 2015, a raíz del proyecto de Mina Muga (Navarra). De hecho, la UCO no solo sitúa ahí el origen de la UTE sino de la presunta trama.

El Instituto Armado destaca que Acciona y Servinabar firmaron en 2015, a los pocos días de constituirse esta última, un acuerdo marco para «explorar futuras oportunidades de negocio» por el que la segunda mercantil se llevaría un 2%. Ese acuerdo fue suscrito por Pelegrini, por parte de Acciona, y Alonso, en nombre de Servinabar.

La Guardia Civil sostiene que Pelegrini «mantenía asidua comunicación con Alonso, habiéndose reunido en persona en determinadas ocasiones, tanto solos como con Santos Cerdán», en unos encuentros que «habrían sido revestidos de medidas de seguridad, como comunicarse mediante anotaciones manuscritas» mostradas en pantalla durante videoconferencias.

Los investigadores calculan que los ingresos percibidos por Servinabar vinculados con Acciona ascienden «al menos» a 6,7 millones, lo que supone el 75% del total ingresado en el periodo investigado. Sabían que estaban haciendo maniobras irregulares y en lugar de actuar con transparencia buscaban salvoconductos opacos como el uso de aplicaciones de chat encriptado como Threema o el apagado de móviles al estar reunidos.

Los agentes de la Guardia Civil practicaron el 14 de noviembre registros en las cuatro viviendas vinculadas a Justo Vicente Pelegrini. Un domicilio en Valdepeñas (Ciudad Real), dos casas en Madrid –una de ellas la tiene alquilada a terceros– y la vivienda de El Puerto de Santa María. Allí los agentes, que se personaron a las 07:30 horas, tuvieron que recurrir a un cerrajero privado para acceder al inmueble ante la imposibilidad de contactar con el propietario. El registro finalizó a las 11:48 horas «no habiéndose intervenido efecto alguno», según recoge literalmente el acta policial ya que ahí no había información de interés.