Acciona rubricó el 22 de enero de 2016 su primer contrato con Servinabar, la constructora que la UCO liga a Santos Cerdán, ex número dos del PSOE y líder junto a José Luis Ábalos de la trama, sólo dos días después de que el directivo de la constructora que servía de enlace con Cerdán, Justo Vicente, saliera de la cárcel tras pasar en los calabozos dos noches acusado de supuestamente pagar sobornos en el caso Acuamed.

El directivo de Acciona estuvo en la cárcel el 18 y 19 de enero, y salió el 20 de enero de 2016 tras pagar la fianza impuesta por el juez Eloy Velasco, primer magistrado instructor del caso. Dos días después, Acciona Infraestructuras, de la que Justo Vicente era director general, rubricó su primer contrato con Servinabar, según el último informe de la UCO.

En el folio 14 del nuevo informe, la UCO relata que tres meses después de que se preparara una reunión entre Servinabar y Acciona, a la que estaban convocados Justo Vicente y Juan Ignacio Entrecanales, vicepresidente de Acciona y primo del presidente, José Manuel Entrecanales, Acciona Infraestructuras y Servinabar firmaron un acuerdo de colaboración para el proyecto de la Mina Muga.

Ese acuerdo de colaboración se firmó el 15 de diciembre de 2015, y fue rubricado en un contrato de prestación de servicios el 22 de enero de 2016, siempre según el informe de la UCO.

Dos días antes Justo Vicente salía de la cárcel de Soto del Real después de pasar dos noches en el calabozo acusado de pagar sobornos a la ex cúpula de Acuamed. Salió el 20 de enero tras pagar la fianza.

Además, Justo Vicente ha estado imputado en el caso Acuamed desde 2016 hasta marzo de 2021, cuando la Audiencia Nacional archivó la causa contra él. Se da la circunstancia de que sólo Justo Vicente y Luis Castilla, su jefe en Acciona, han sido desimputados de este proceso. Ningún empresario más. Y sigue sin conocerse fecha de juicio oral.

Durante esos cuatro años que estuvo imputado, Justo Vicente siguió su relación con Cerdán y la trama del PSOE. Estando imputado en el caso Acuamed.

De acuerdo al relato de la UCO, Justo Vicente cenó con Santos Cerdán el 23 de mayo de 2017 en el restaurante La Paloma de Madrid. «Tan sólo seis días después de esta reunión -29/05/2017-, tuvo lugar la firma de un contrato de prestación de servicios entre Acciona Construcción -signatario Tomás Olarte Sanz, entonces director de zona norte en Acciona Construcción- y Servinabar -signatario Antxon-, consistente en el encargo de la redacción del plan de seguridad y asesoramiento técnico en materia de seguridad laboral para el proyecto ‘Mina Muga’. Como precio estipulado para este encargo se reflejó la cantidad de 2.819.272 euros», relata la UCO.

Además, en 2018 Cerdán habría acudido al Ministerio de Transportes cuando fue nombrado Óscar Puente. Fue allí para «tratar de colocar a un par de personas de Justo, de Acciona», según atribuye la UCO a Koldo.

La UCO incluye además en su informe una fotografía de Justo Vicente de copas con Cerdán en el bar Penta de Madrid, célebre por la canción La chica de ayer de Antonio Vega. Según las investigaciones, este bar se encuentra cerca de la calle Fuencarral, 94 de la capital, dirección del piso donde sitúa la UCO un lugar de encuentro y reuniones de la trama socialista.

Según la Guardia Civil ese encuentro se produjo el 12 de junio de 2019, momento en el que todavía Justo Vicente estaba imputado en el caso Acuamed -donde siguen procesados otros cargos menores de Acciona-. Además, Justo Vicente y Luis Castilla vieron archivada su causa por el juez Manuel García Castellón con el argumento de que eran altos cargos de Acciona y no tenían por qué saber lo que pasaba en cada una de sus obras, pero ese argumento no sirvió para archivar la causa contra Miguel Jurado, presidente de FCC España en ese momento, que sigue encausado.

Se da la circunstancia también de que Pedro Sánchez, cuando era líder de la oposición, utilizó este caso para atacar políticamente al PP de Mariano Rajoy por la corrupción.