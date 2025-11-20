Cerdán y Paqui pagaron con la tarjeta de Servinabar sus gastos durante la campaña andaluza con Sánchez

Santos Cerdán, el todopoderoso ex secretario de Organización del PSOE que sustituyó al ex ministro José Luis Ábalos como número tres del partido, se iba de campaña electoral -junto a su mujer Paqui- con la tarjeta de una de las principales empresas implicadas en la trama, Servinabar, la misma que recibía un 2% en mordidas de las adjudicaciones públicas logradas por Acciona.

Así se desprende de las investigaciones realizadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y recogidas en su último informe –al que ha accedido OKDIARIO– remitido al juez instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente.

En concreto, los agentes del Instituto Armado señalan que en el rastreo de una tarjeta Visa Negocios contratada el 04/05/2016 y dada de baja el 18/03/2024, que estuvo asociada como tenedor declarado a Antxon Alonso, el socio de Cerdán en Servinabar, fueron hallados «pagos que por sus características y localización del establecimiento que realizó el cargo, pudieran imputarse a Santos o su entorno familiar», en alusión a Paqui y su hija.

En concreto, la UCO detalla que «el 11 de junio de 2022 se efectuó un pago por importe de 188 euros en el establecimiento Maquiavelo de Sevilla, otro por valor de 48 euros en La Buganvilla de Málaga y un tercero por importe de 37 € en Vermutería La Clásica, también en Málaga. «El mismo día 11 de junio de 2022 Santos y su mujer Francisca Muñoz constan hospedados en el hotel NH Málaga» de esta ciudad, precisa el informe de la Guardia Civil.

Asimismo, los investigadores especifican que «el 17 de junio de 2022 se efectuó un pago de 204 € en el restaurante El Tigre de Amparo, de Sevilla, y el 18 de junio se realizó otro cargo de 15 € a la tarjeta en el establecimiento Pisco Tapas, también de Sevilla. Cabe mencionar que Santos consta alojado en el hotel Central Convenciones de Sevilla con entrada el 15 de junio», apunta la UCO.

Se da la circunstancia de que esos días, Santos Cerdán estuvo acompañando al líder del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en sendos mítines celebrados en Málaga (11 de junio) y Sevilla (17 de junio). De hecho, se sentó en primera fila muy cerca de él, con una separación de sólo dos asientos. El que era secretario de Organización de los socialistas también se vio con Sánchez y el entonces candidato a la Junta de Andalucía, Juan Espadas, en una zona reservada en ambos emplazamientos.

El de Sevilla fue el mitin de cierre de campaña que se celebró en el Muelle de las Delicias, junto al Guadalquivir, mientras que el de Cártama (Málaga), del 11 de junio, fue el acto más multitudinario de los socialistas en aquella antesala del 19-J de 2022.

Vacaciones en Ibiza y Tenerife

Posteriormente, según el mismo informe de la Guardia Civil, «entre el 3 de agosto de 2022 y el 14 de agosto de 2022 se realizaron cargos a la tarjeta coincidentes con una estancia de Santos, su mujer y su hija en la isla de Ibiza».

En primer lugar, prosigue el relato de la UCO, el 3 de agosto se localizó un pago de 61 euros en el establecimiento Bodega Puerto de Denia. Ese mismo día, según bases de datos, Santos Cerdán, su mujer y su hija viajaron en ferry desde Denia hasta Ibiza, añaden los investigadores.

«Entre el mismo 3 y el 13 de agosto de 2022 se efectuaron 16 pagos por valor conjunto de 1.795 euros en diferentes establecimientos de Ibiza», recoge el informe sobre el uso que dieron en estas vacaciones Cerdán y su familia a dicha tarjeta Visa Negocios de Servinabar, la empresa de las mordidas. Esta sociedad con sede en Navarra, de la que Cerdán tenía el 45%, habría recibido de la constructora Acciona hasta 6,7 millones de euros a lo largo de 10 años por su apoyo en obras públicas.

También aparece citado otro pago de 55 euros en el restaurante Saona de Denia, coincidiendo con el regreso de Cerdán y su familia en ferry desde Ibiza a la Península el 14 de agosto de 2022.

En las vacaciones del año siguiente, las de 2023, Santos Cerdán, su mujer y su hija también usaron la tarjeta de Servinabar en su viaje a Tenerife entre el 6 y el 14 de agosto, periodo de tiempo en que pagaron con esta Visa Negocios un total de 1.259 euros.

El cabecilla de la trama PSOE en la «gestión de las mordidas», según los investigadores, salió este jueves de la cárcel de Soto del Real (Madrid) tras permanecer 142 días en prisión preventiva. El juez considera ya «mitigado» el riesgo de destrucción de pruebas.

En declaraciones a la prensa al abandonar el centro penitenciario de Madrid V, Cerdán manifestó que confía en «que la verdad se imponga y que al final con esa verdad se haga justicia», sentenció.