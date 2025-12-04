La lujosa vida del jefe de Carreteras que puso Cerdán para amañar obras: fincas y restaurantes vista al mar

Javier Herrero Lizano, ex director general de Carreteras del Gobierno de España liderado por Pedro Sánchez e imputado por los amaños de obra pública que organizaba Santos Cerdán, está viviendo una lujosa vida en el sur de España, lugar donde su familia ha comprado fincas y disfruta de restaurantes con vistas al mar.

Tras los pelotazos millonarios de la trama Cerdán en adjudicaciones de obras públicas, su director general de confianza está disfrutando de un tranquilo retiro en la Costa del Sol. Allí ha pasado el verano y los últimos meses disfrutando de la gastronomía local.

Uno de los locales que ha frecuentado es El Trasmallo de Agustino, un restaurante dedicado a la cocina mediterránea con especialidades en pescado. Este establecimiento a pie de playa se encuentra a tan sólo 14 kilómetros de la urbanización de La Alcaidesa, en la que José Luis Ábalos pasó un verano siendo ministro.

Javier Herrero también ha aprovechado su retiro para pasear en ropa deportiva por el puerto de la urbanización de superlujo de Sotogrande (Cádiz), tal y como se puede apreciar en las fotografías publicadas por OKDIARIO. Las fotos fueron tomadas apenas una semana después de que el juez de la Audiencia Nacional le retirase el pasaporte.

Sin embargo, la prohibición de salir del país no ha impedido que el ex director general pueda disfrutar de una de las urbanizaciones más exclusivas de España, en cuya zona ha adquirido dos fincas a través de una empresa administrada por su hijo.

El alto cargo de Transportes ha sido imputado por presuntos delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias por el presunto amaño de contratos públicos por valor de 264 millones de euros.

«La corrupción está en Carreteras»

Fuentes de la cúpula del Ministerio de Transportes aseguran que la corrupción durante la etapa de José Luis Ábalos como ministro estaba en la Dirección General de Carreteras.

Las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil así lo respaldan y han destapado una presunta trama donde Javier Herrero habría favorecido «de manera recurrente» a diferentes constructoras para la obtención fraudulenta de contratos de obra pública.

Una de las pruebas más comprometedoras es una conversación de WhatsApp interceptada en abril de 2019. En ella, Javier Herrero escribió al entonces asesor ministerial Koldo García un escueto «Bingo!!! En Logroño», que los agentes vinculan directamente a una adjudicación a la Unión Temporal de Empresas (UTE) de Acciona y Aquaterra por 92,4 millones de euros.

La mayoría de las obras investigadas en los tribunales en la pieza separada sobre Santos Cerdán son de la etapa de Herrero como director de Carreteras. Algunas de las más destacables son la del proyecto de construcción de tirantes del Puente del Centenario (Sevilla), que fue adjudicada a Acciona por 71,4 millones de euros, o la segunda calzada de la Autovía A-63 en el tramo Salas-La Espina, en Asturias.

Cerdán puso a Javier Herrero

José Luis Ábalos reveló antes de su ingreso en prisión que Santos Cerdán le dijo que había que poner a Javier Herrero como director general de Carreteras. Herrero también ocupó puestos de responsabilidad bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero en el Ministerio de Transportes.

Herrero hizo y deshizo en las adjudicaciones de obra pública hasta que el 25 de octubre de 2022 la entonces ministra de Transportes, Raquel Sánchez, firmó su cese como director general de Carreteras. Lo hizo a petición de Isabel Pardo de Vera, que entonces era su secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Pardo de Vera también ha sido imputada por el juez y en los teléfonos móviles intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, figuran los mensajes de esa época en los que Santos Cerdán se interesaba por el cese de Javier Herrero.