El que fuera mano derecha de Santos Cerdán en la secretaría de Organización del PSOE, Juanfran Serrano, se hizo la foto con el entonces director general de Carreteras, Francisco Javier Herrero, imputado por corrupción, para alardear de una obra pública amañada por la trama socialista, en este caso, la autovía A32.

En concreto, Serrano, que asumió el cargo de adjunto a la Secretaría de Organización de Santos Cerdán en julio de 2022, ya venía teniendo relación directa con el director general de Carreteras imputado por amañar 264 millones de contratos públicos, como acredita la imagen que publica este martes OKDIARIO.

En calidad de diputado por Jaén, y sin tener cargo alguno en el Gobierno de Sánchez, Juanfran Serrano acudió el 26 de noviembre de 2020 a la sede del Ministerio de Transportes para reunirse con el director general de Carreteras, dependiente de la cartera que dirigía José Luis Ábalos, hoy en la prisión de Soto del Real (Madrid).

El parlamentario por Jaén -que está citado a comparecer este jueves en la comisión de investigación del Senado- siguió así un modus operandi similar al de Santos Cerdán, cabecilla de la gestión de las «mordidas», según la UCO, en sus reuniones con ministros y otros altos cargos del Ejecutivo –incluido el propio Herrero– pese a ostentar únicamente la condición de diputado por Navarra.

En aquella reunión, Serrano -acompañado de Manuel Fernández, senador del PSOE por Jaén- abordó con Herrero los «avances previstos en la ejecución de la A32 en los próximos meses», la misma autovía donde la adjudicación del tramo entre Úbeda y Torreperogil (Jaén) aparece en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como una de las obras amañadas por la trama PSOE.

De hecho, en la nota que difundieron el propio Serrano (vía redes sociales) y el PSOE de Jaén sobre esta reunión en el Ministerio, titulada «Satisfacción del PSOE de Jaén por los avances previstos en la A32», estos socialistas no sólo hicieron alusión a los siguientes tramos proyectados de esta autovía, sino que además sacaron pecho de los trabajos efectuados hasta esa fecha, incluyendo aquí el tramo amañado entre Úbeda y Torreperogil, concluido a finales de 2019.

«La derecha ni siquiera dejó los proyectos aprobados. Ésta es la única razón por la que a estas alturas el proyecto no está ejecutado totalmente: la indolencia y la falta de compromiso del PP, que se encontró con la autovía en 2011 en una situación óptima para haberla finalizado totalmente», afirmaron Serrano y Fernández. «Sin embargo, lo que hizo el PP fue paralizarla a la altura de Úbeda y poner en servicio únicamente los dos tramos que se encontró en avanzado estado de ejecución», apostillaron en referencia a los tramos Ibros-Úbeda y Linares-Ibros.

Asimismo, como informó OKDIARIO el pasado julio, Juanfran Serrano presumió también en 2019 del tramo amañado por la red corrupta. El 11 de diciembre de 2019, escribió en redes sociales: «Actuación A32 a su paso por Úbeda y Torreperogil recién abierta por el Gobierno de España. Progresar, idear, transformar para avanzar. ¡Seguimos trabajando y construyendo! ¡Esta es nuestra patria y nuestra bandera! Progreso», manifestó.

Expediente de modificación

Estas obras, como acredita la UCO, se otorgaron de manera fraudulenta. Los agentes del Instituto Armado explican que hubo un expediente de modificación donde el interlocutor de Koldo García Izaguirre –asesor de José Luis Ábalos– que defendió los intereses de la empresa adjudicataria Obras Públicas y Regadíos SA (OPR) fue «directamente Fernando Merino y no los hermanos Fernández Menéndez», sus cuñados. Merino era directivo de Acciona y los hermanos Fernández Menéndez eran Daniel, administrador mancomunado de la constructora OPR, y Antonio, apoderado.

Este expediente –prosigue la UCO– se corresponde con el Proyecto Clave 12-J3910.M2, modificado nº 2 de la autovía A32 (Linares-Albacete) y carretera N322 (Córdoba-Valencia) en su tramo Úbeda-Torreperogil. Y en este sentido, subrayan los investigadores, «ha sido localizada una nota en uno de los dispositivos móviles propiedad de Koldo, con fecha 29 de marzo de 2019 la cual versaba Úbeda a torreberogil (sic) aprobar el modificado ya y como viene y es de opr».

Sobre este asunto, el 6 de agosto de 2019, unos meses después de la creación de la nota, Fernando Merino envió a Koldo García, entonces asesor de Ábalos en el Ministerio de Fomento -del que dependía la Dirección General de Carreteras-, una imagen del proyecto de modificación, acompañado de varias indicaciones, remarca la UCO. «Estos mensajes fueron reenviados sin solución de continuidad por Koldo al director general de Carreteras, Javier Herrero», precisa el informe.

Unos días más tarde, el 26 de agosto, «aprovechando la concreción de una reunión en el Ministerio de Fomento con personal de OPR», Fernando Merino le preguntó a Koldo por un asunto que «sería de interés» en dicho encuentro, relata la UCO. «Se deduce -según el Instituto Armado- que el asunto al que aludía Merino sería la modificación de la autovía A-32, ya que éste le recalcó que se asegurase del plazo y las anualidades. A la pregunta de Fernando Merino, Koldo –desde el pasado jueves en prisión preventiva en Soto del Real– contestó que según le habían asegurado, ya estaría «hecho», afirman los investigadores.

«¡Lo conseguimos!»

En el mes de septiembre de 2019, el entonces directivo de Acciona preguntó a Koldo García por cómo iba todo, a lo que éste contestó que «muy bien». A pesar de la respuesta positiva del que era asesor de referencia del ministro de Fomento, Merino le pidió que le diera un «empujoncito a todos los amigos».

Los investigadores también destacan que el 5 de diciembre de 2019 la que era subdirectora general de Construcción, Camino Arce Blanco, envió a Koldo una imagen del documento aprobando el importe de modificación del expediente y ordenando que se liberase el pago a la empresa OPR. Arce Blanco acompañó la imagen con la frase «lo conseguimos!!». Y añadió: «Para que veas lo complicado que es dar un paso… en este trabajo».

Juanfran Serrano, que ostentó la alcaldía de Bedmar y Garcíez (Jaén) hasta marzo de 2020 antes de aterrizar en Ferraz, fue mantenido por Sánchez en la Ejecutiva Federal del partido tras su reorganización del pasado julio, cuando fue nombrado secretario de Política Municipal, su actual cargo orgánico. Habían transcurrido sólo unos días desde la entrada en prisión de quien había sido su jefe directo en los últimos tres años, Santos Cerdán.