Van a por Albiol

Uno de mis maestros, Xavier Rius —trabajé casi una década a sus órdenes—, ya relató hace unos días cómo, en las primeras horas del desalojo del instituto B9 en Badalona, TV3 se cebó con Xavier García Albiol. Desde el pasado miércoles 17, cuando se produjo la operación policial que desalojó a más de 400 inmigrantes ilegales, hasta hoy mismo, ha habido una auténtica cacería contra el alcalde de Badalona. TV3, RAC1, El Periódico, Catalunya Ràdio, La Vanguardia y otros medios de comunicación de la órbita del PSC y el separatismo han intentado vender a Albiol como un ser despiadado que ha lanzado a la calle, en medio de la lluvia, a centenares de personas.

Así comenzaba una información de la antaño conservadora La Vanguardia, publicada este martes: «Más allá del problema social, humanitario, de convivencia y de seguridad derivado del desalojo del instituto B9 de Badalona…». Así, para el diario de los Godó, el «problema» vino del «desalojo», y no de la existencia de un foco de inseguridad permanente en el instituto okupado que aterrorizaba a los badaloneses. Y este es uno de los artículos más moderados contra Albiol. Así ha sido el tono de la banda de opinión sincronizada controlada por el PSC y los partidos separatistas, que no pueden soportar que este dirigente popular tenga una amplísima mayoría absoluta en Badalona (18 sobre 27 regidores). Que un político constitucionalista, que presume de llevar a la selección nacional de baloncesto a la cuarta ciudad de Cataluña y que consiguió reunir a más de treinta mil personas ante una pantalla gigante para ver la final de la Eurocopa de fútbol, tenga un amplio apoyo popular les pone de los nervios.

Que la decisión judicial llegara en medio de un temporal de lluvias no es culpa de Albiol, dado que el consistorio llevaba batallando más de dos años, y el calendario judicial no entiende de mapas meteorológicos. Y es que lo único que ha hecho el alcalde de Badalona es exigir que se cumpla la ley y que se desalojara un edificio municipal okupado que era una fuente continua de conflicto con los vecinos. Entre los que vivían ilegalmente allí había algunos delincuentes que habían creado graves problemas de convivencia y seguridad en la zona. Albiol mostró en un vídeo que se hizo viral en redes algunos de los objetos robados que los desalojados no se pudieron llevar, con un buen número de bicicletas, patinetes y hasta una moto. Esa es la realidad. Y el PP no está teniendo ningún tipo de desgaste entre el electorado de Badalona, ya que votó mayoritariamente a Albiol precisamente para acabar con la inseguridad ciudadana y la barra libre en las okupaciones ilegales.

De hecho, si Vox, Aliança Catalana y el PP están consiguiendo buenas expectativas en los sondeos en Cataluña es porque los alcaldes socialistas y separatistas han convertido las principales ciudades catalanas en territorios sin ley en los que los chorizos y los incívicos campan a sus anchas. El PSC comprueba con horror cómo los vecinos están cargando contra gobiernos municipales como los de L’Hospitalet, Cornellà, Sant Adrià o Barcelona por el deterioro de la convivencia. Y Junts y ERC tiemblan por sus alcaldías ante Aliança Catalana por las consecuencias derivadas de la inmigración ilegal. Por eso, socialistas y separatistas han lanzado a sus periodistas de guardia contra Albiol para intentar desgastar su modelo, basado en el lema «ley y orden», que es justo lo que no han defendido ni socialistas ni separatistas. Desde esta columna le pedimos a Albiol que siga adelante, que no se deje influir por esta cacería mediática, porque los vecinos de Badalona se lo agradecerán.