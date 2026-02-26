Cantando ‘La Internacional’, Sánchez quiere prohibir el ‘Cara al Sol’

Cuando la portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez, Elma Saiz, anunció el lunes la desclasificación de los documentos del 23F, dijo, leyendo un texto que llevaba escrito, que su intención era «impedir que la ultraderecha siga utilizando los bulos y la desinformación para difundir teorías que no merece nuestra democracia y para desinformar a los jóvenes, a chavales que piensan que con Franco se vivía mejor y que van cantando el Cara al Sol por nuestras calles».

Pedro Sánchez aprovechó cuando aún podía sacar adelante leyes sin que se las vetaran Junts, Podemos, el PP y VOX, para aprobar en 2023 un Real Decreto-ley que, con la excusa de la Guerra de Ucrania y la reconstrucción de la isla de La Palma, rectificó la Ley de Fundaciones con el objetivo de forzar la extinción de la Fundación Francisco Franco. Pero aún no se ha atrevido a iniciar el proceso de ilegalización del partido Falange Española de las JONS, cuyo himno es el Cara al Sol, quizá temiendo que la ilegalización de cualquier partido político podría acabar suponiendo la prohibición de Bildu, en cuyos votos se apoya.

Pero, aunque no prohíben ni ilegalizan el Cara al Sol, pretenden evitar que los jóvenes lo canten, mientras Pedro Sánchez presume de cantar La Internacional con su puño en alto. En los estatutos del PSOE no se menciona nada de ningún himno oficial, pero en su página web aparecen diferentes versiones —orquestal, jazz, rock, andaluza, gallega, vasca, etc.— del Aria de la Rosa que le encargaron al compositor de TVE Julio Mengod en los años 80 del siglo pasado para las campañas electorales. El Aria de la Rosa parece la sintonía de un documental de La 2, sin letra, pausada y poco épica; así que a Pedro Sánchez le gusta mucho más cantar, puño en alto, La Internacional y así lo hace al clausurar los actos de su partido.

El PSOE fue fundado en 1879 por Pablo Iglesias Posse, como un partido revolucionario de ideología marxista, ideas que defendieron sus hoy admirados líderes históricos, como el protagonista del golpe de Estado de 1934 contra la II República, Indalecio Prieto, y el colaborador del dictador Primo de Rivera y provocador de la Guerra Civil, Francisco Largo Caballero.

Esta ideología marxista en el PSOE se mantuvo en sus estatutos incluso después de su Congreso número 28, celebrado en Madrid en mayo de 1979, como bien justificaba el que entonces era su secretario de Organización, Alfonso Guerra: «La única declaración fundacional de un partido en la que participó Karl Marx fue en la declaración del PSOE». No fue hasta septiembre de ese mismo año cuando los socialdemócratas alemanes convencieron a Felipe González de que, si quería seguir contando con su ayuda, tenía que abandonar el marxismo revolucionario.

Le costó, tuvo que dimitir como secretario general tras fracasar en el congreso ordinario y solamente tras verse dirigidos por una comisión gestora, los socialistas más radicales aceptaron desprenderse del marxismo. Pero aun así, Pedro Sánchez sigue cerrando los congresos del PSOE cantando, puño en alto, La Internacional, el himno de un comunismo que ha causado 100 millones de muertos en el mundo.

En 2019, el Parlamento Europeo aprobó por una impresionante mayoría de 535 votos a favor, 66 en contra y 52 abstenciones, una resolución que equiparó al régimen comunista con el nazi, ya que ambos «cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones y fueron los causantes de una pérdida de vidas humanas y de libertad en el siglo XX a una escala hasta entonces nunca vista en la historia de la humanidad». También expresó «su preocupación por el hecho de que se sigan usando símbolos de los regímenes totalitarios en la esfera pública».

Por todo ello, el Parlamento Europeo pidió a los Estados miembros que sensibilicen a las nuevas generaciones respecto a estos crímenes comunistas incluyéndolos «en los libros de texto de todas las escuelas de la Unión», para que así se favorezca una «cultura común de memoria histórica» que condene el comunismo. A lo que Pedro Sánchez ha reaccionado cantando La Internacional, puño en alto.

El presidente del Gobierno se pasa las resoluciones del Parlamento Europeo por el mismo sitio que se pasa la Constitución cuando indulta a los golpistas. Nadie ha visto que los jóvenes españoles vayan por la calle cantando el Cara al Sol, pero tenemos que aguantar que Sánchez cante, puño en alto, el himno de los comunistas.