Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el Real Betis - Barcelona de la Liga Este Real Betis - Barcelona corresponde a la jornada 15 de la Liga y se juega en La Cartuja El Barça espera conseguir el triunfo para seguir afianzándose en la primera posición de la clasificación de la Liga

El Real Betis y el Barcelona protagonizarán uno de los partidos más destacados de esta jornada 15. Dos clubes históricos de nuestro país se ven las caras en el Estadio de La Cartuja para luchar por tres puntos que son importantísimos para ellos, aunque es cierto que todavía queda mucho campeonato por delante. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para que puedas ver este apasionante encuentro entre el conjunto dirigido por Manuel Pellegrini y el cuadro culé.

Cuándo se juega el partido de la Liga Real Betis – Barcelona

El Barcelona viaja a Sevilla para enfrentarse al Real Betis en el partido que corresponde a la jornada 15 de la Liga y que se disputará en el Estadio de La Cartuja. Los de Hansi Flick llegan a este choque en lo más alto de la clasificación y esperan poder sumar un nuevo triunfo para seguir afianzándose en esa posición tras un arranque de temporada bastante irregular. Por su parte, los verdiblancos arrancan esta fecha en la quinta plaza con la intención de dar la sorpresa y empezar a acercarse a la zona de Champions League.

Horario del Real Betis – Barcelona de la Liga

La Liga programó este apasionante Real Betis – Barcelona correspondiente a la jornada 15 del campeonato nacional de nuestro país para este sábado 6 de diciembre. La patronal que controla el fútbol español ha fijado este choque entre los de Heliópolis y azulgranas en el horario de las 18:30 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad entre los aficionados en la previa para que el balón comience a rodar puntualmente en el Estadio de La Cartuja.

Dónde ver el Real Betis vs Barcelona en televisión y en vivo online

Movistar+ fue uno de los dos medios de comunicación que se hicieron con los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva los diferentes encuentros del fútbol español. Este Real Betis – Barcelona de la jornada 15 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar la Liga. Hay que recordar que este canal es de pago y será necesaria la suscripción para poder todo lo que suceda sobre el terreno de juego del Estadio de La Cartuja.

Todos los aficionados del conjunto andaluz, del cuadro culé y seguidores del campeonato español en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online este Real Betis – Barcelona que corresponde a la jornada 15 de la Liga a través de la app de Movistar+. Esta aplicación está disponible para descargarse en dispositivos de uso cotidiano como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero este operador tiene su página web a disposición de todos sus clientes para que puedan acceder a ella con un ordenador para ver el choque del Estadio de La Cartuja de una manera cómoda y rápida.

Además, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información previa sobre todo lo que suceda en este partido de la jornada 15 de la Liga. También narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Real Betis – Barcelona. Cuando concluya el choque en el Estadio de La Cartuja publicaremos la crónica y las reacciones importantes que lleguen desde Sevilla.

Dónde escuchar por radio en directo el Real Betis – Barcelona

Por otro lado, todos aquellos aficionados de ambos equipos que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este partidazo de la jornada 15 de la Liga deben saber que podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, RNE u Onda Cero conectarán con el Estadio de La Cartuja para contar todo lo que esté ocurriendo en este vibrante Real Betis – Barcelona.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Real Betis – Barcelona

El Estadio de La Cartuja, ubicado en la ciudad de Sevilla, será el escenario donde se celebre este Real Betis – Barcelona que corresponde a la jornada 15 de la Liga. Este campo fue inaugurado en 1999 y tiene un aforo para 70.000 espectadores, por lo que se espera una gran entrada para este choque en el que los verdiblancos reciben al vigente campeón del torneo. Además, es la sede de la final de la Copa del Rey está entre los recintos escogidos para albergar partidos del Mundial 2030 que España organizará junto a Marruecos y Portugal.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado al colegiado Francisco José Hernández Maeso para que dirija el Real Betis – Barcelona que corresponde a la jornada 15 de la Liga. Al frente del VAR estará su compañero Javier Iglesias Villanueva, que será el responsable de revisar todas las jugadas polémicas que se produzcan para, si lo considera necesario, avisar a su compañero para recomendarle que vaya a revisar la acción al monitor que estará instalado entre los dos banquillos del Estadio de La Cartuja.