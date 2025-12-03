Estos son los bombos del sorteo del Mundial 2026 y posibles rivales de España

El viernes 5 de diciembre, a partir de las 18:00 horas en España, se llevará a cabo el sorteo de la fase de grupos de la próxima Copa del Mundo de la FIFA en el Kennedy Center de Washington D.C, y donde España conocerá a sus rivales para disputar un formato histórico que contará hasta con 12 grupo de cuatro equipos distintos y la distribución del mismo se realizará a través de cuatro bombos de 12 combinados diferentes. Por ello, a continuación os detallaremos todo lo que debes saber sobre la fase regular del Mundial y donde podría quedar emparejado el combinado español. ¿Cuáles son los bombos del Mundial 2026?.

El número 1 del ranking FIFA no podía faltar a la cita. ¡¡𝗖𝗟𝗔𝗦𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢𝗦 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗘𝗟 𝗠𝗨𝗡𝗗𝗜𝗔𝗟!! #VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/7ATAaeGjAa — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 18, 2025

En qué bombo está la selección española

España certificó su pase hace la próxima Copa del Mundo con su empate frente a Turquía en la última jornada de la Clasificación y figurará junto al resto de potencias de selecciones y, por supuesto, con los equipos anfitriones, que en este caso son Estados Unidos, Canadá y México. El bombo 1, de cabezas de serie, está formado por España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania y los ya citados anfitriones Estados Unidos, México y Canadá.

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Brasil

Portugal

Países Bajos

Bélgica

Alemania

Estados Unidos

México

Canadá

Resto de bombos en el Mundial 2026

Bombo 2

Australia

Austria

Colombia

Corea del Sur

Croacia

Ecuador

Irán

Japón

Marruecos

Senegal

Suiza

Uruguay

Bombo 3

Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistán

Catar

Arabia Saudí

Sudáfrica

Bombo 4

Jordania

Cabo Verde

Ghana

Curazao

Haití

Nueva Zelanda

Los seis clasificados de las Repescas (4 de la UEFA y 2 Intercontinentales)

Qué países no le pueden tocar a España en el Mundial 2026

Tal y como ya hemos comentado, España ya sabe perfectamente a qué equipos evitará en las próxima fase de grupos del Mundial. Son, nada más y nada menos, que las selecciones más potentes, que están encuadradas con el combinado de Luis de la Fuente en el mismo grupo: Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Estados Unidos, México y Canadá.

Como ayer nos clasificamos para el Mundial, hoy nos hemos tomado la libertad de hacer esta LOCURA DE PÓSTER. 🗽 Estados Unidos… HERE WE GO! #VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/ShRgG2WT12 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 19, 2025

Posibles rivales de España en el Mundial 2026

La FIFA, de cara a este próximo sorteo, distribuirá a los equipos en cuatro bombos de 12 equipos cada uno, manteniendo en todo momento el sistema de bombos según el ranking de cada combinado. Tal y como resaltado en el texto, España estará en el bombo 1, por lo que se libraría de medirse a las grandes potencias. ¿Cuál serían sus rivales? Pues bien, podría enfrentarse a cualquier combinado del resto de bombos, por lo que podría quedar encasillado con selecciones de la talla de Uruguay, Noruega o algún que otro ‘coco’ proveniente de la repesca. Todo está abierto.