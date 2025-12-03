FÚTBOL

Estos son los bombos del sorteo del Mundial 2026 y posibles rivales de España

Descubre cuáles son los bombos para el sorteo del Mundial 2026

Así queda la repesca para el Mundial 2026

El trofeo del Mundial 2026. (FIFA)
El viernes 5 de diciembre, a partir de las 18:00 horas en España, se llevará a cabo el sorteo de la fase de grupos de la próxima Copa del Mundo de la FIFA en el Kennedy Center de Washington D.C, y donde España conocerá a sus rivales para disputar un formato histórico que contará hasta con 12 grupo de cuatro equipos distintos y la distribución del mismo se realizará a través de cuatro bombos de 12 combinados diferentes. Por ello, a continuación os detallaremos todo lo que debes saber sobre la fase regular del Mundial y donde podría quedar emparejado el combinado español. ¿Cuáles son los bombos del Mundial 2026?.

En qué bombo está la selección española

España certificó su pase hace la próxima Copa del Mundo con su empate frente a Turquía en la última jornada de la Clasificación y figurará junto al resto de potencias de selecciones y, por supuesto, con los equipos anfitriones, que en este caso son Estados Unidos, Canadá y México. El bombo 1, de cabezas de serie, está formado por España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania y los ya citados anfitriones Estados Unidos, México y Canadá. 

  • España
  • Argentina
  • Francia
  • Inglaterra
  • Brasil
  • Portugal
  • Países Bajos
  • Bélgica
  • Alemania
  • Estados Unidos
  • México
  • Canadá

Resto de bombos en el Mundial 2026

Bombo 2

  • Australia
  • Austria
  • Colombia
  • Corea del Sur
  • Croacia
  • Ecuador
  • Irán
  • Japón
  • Marruecos
  • Senegal
  • Suiza
  • Uruguay

Bombo 3

  • Noruega
  • Panamá
  • Egipto
  • Argelia
  • Escocia
  • Paraguay
  • Túnez
  • Costa de Marfil
  • Uzbekistán
  • Catar
  • Arabia Saudí
  • Sudáfrica

Bombo 4

  • Jordania
  • Cabo Verde
  • Ghana
  • Curazao
  • Haití
  • Nueva Zelanda
  • Los seis clasificados de las Repescas (4 de la UEFA y 2 Intercontinentales)

Qué países no le pueden tocar a España en el Mundial 2026

Tal y como ya hemos comentado, España ya sabe perfectamente a qué equipos evitará en las próxima fase de grupos del Mundial. Son, nada más y nada menos, que las selecciones más potentes, que están encuadradas con el combinado de Luis de la Fuente en el mismo grupo: Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Estados Unidos, México y Canadá. 

Posibles rivales de España en el Mundial 2026

La FIFA, de cara a este próximo sorteo, distribuirá a los equipos en cuatro bombos de 12 equipos cada uno, manteniendo en todo momento el sistema de bombos según el ranking de cada combinado. Tal y como resaltado en el texto, España estará en el bombo 1, por lo que se libraría de medirse a las grandes potencias. ¿Cuál serían sus rivales? Pues bien, podría enfrentarse a cualquier combinado del resto de bombos, por lo que podría quedar encasillado con selecciones de la talla de Uruguay, Noruega o algún que otro ‘coco’ proveniente de la repesca. Todo está abierto.

