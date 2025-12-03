Estos son los bombos del sorteo del Mundial 2026 y posibles rivales de España
Descubre cuáles son los bombos para el sorteo del Mundial 2026
Así queda la repesca para el Mundial 2026
El viernes 5 de diciembre, a partir de las 18:00 horas en España, se llevará a cabo el sorteo de la fase de grupos de la próxima Copa del Mundo de la FIFA en el Kennedy Center de Washington D.C, y donde España conocerá a sus rivales para disputar un formato histórico que contará hasta con 12 grupo de cuatro equipos distintos y la distribución del mismo se realizará a través de cuatro bombos de 12 combinados diferentes. Por ello, a continuación os detallaremos todo lo que debes saber sobre la fase regular del Mundial y donde podría quedar emparejado el combinado español. ¿Cuáles son los bombos del Mundial 2026?.
El número 1 del ranking FIFA no podía faltar a la cita.
En qué bombo está la selección española
España certificó su pase hace la próxima Copa del Mundo con su empate frente a Turquía en la última jornada de la Clasificación y figurará junto al resto de potencias de selecciones y, por supuesto, con los equipos anfitriones, que en este caso son Estados Unidos, Canadá y México. El bombo 1, de cabezas de serie, está formado por España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania y los ya citados anfitriones Estados Unidos, México y Canadá.
- España
- Argentina
- Francia
- Inglaterra
- Brasil
- Portugal
- Países Bajos
- Bélgica
- Alemania
- Estados Unidos
- México
- Canadá
Resto de bombos en el Mundial 2026
Bombo 2
- Australia
- Austria
- Colombia
- Corea del Sur
- Croacia
- Ecuador
- Irán
- Japón
- Marruecos
- Senegal
- Suiza
- Uruguay
Bombo 3
- Noruega
- Panamá
- Egipto
- Argelia
- Escocia
- Paraguay
- Túnez
- Costa de Marfil
- Uzbekistán
- Catar
- Arabia Saudí
- Sudáfrica
Bombo 4
- Jordania
- Cabo Verde
- Ghana
- Curazao
- Haití
- Nueva Zelanda
- Los seis clasificados de las Repescas (4 de la UEFA y 2 Intercontinentales)
Qué países no le pueden tocar a España en el Mundial 2026
Tal y como ya hemos comentado, España ya sabe perfectamente a qué equipos evitará en las próxima fase de grupos del Mundial. Son, nada más y nada menos, que las selecciones más potentes, que están encuadradas con el combinado de Luis de la Fuente en el mismo grupo: Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Estados Unidos, México y Canadá.
Posibles rivales de España en el Mundial 2026
La FIFA, de cara a este próximo sorteo, distribuirá a los equipos en cuatro bombos de 12 equipos cada uno, manteniendo en todo momento el sistema de bombos según el ranking de cada combinado. Tal y como resaltado en el texto, España estará en el bombo 1, por lo que se libraría de medirse a las grandes potencias. ¿Cuál serían sus rivales? Pues bien, podría enfrentarse a cualquier combinado del resto de bombos, por lo que podría quedar encasillado con selecciones de la talla de Uruguay, Noruega o algún que otro ‘coco’ proveniente de la repesca. Todo está abierto.