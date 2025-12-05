Grupo asequible para Messi en su último Mundial: Argelia, Austria y Jordania serán los rivales de Argentina

La campeona del mundo ya conoce su camino hacia la defensa del título. Argentina ha quedado encuadrada en el Grupo J del Mundial 2026 y en él se medirá a Argelia, Austria y Jordania. La albiceleste tendrá un grupo sencillo en busca de la nueva ronda de dieciseisavos de final, donde se enfrentaría a España si una pasa como segunda. Si todo sale según lo esperado y se clasifican las dos como primeras de grupo, sólo se enfrentarían en la final. Además, en unas teóricas semifinales, se medirían a Inglaterra.

El que debería ser el último Mundial de Leo Messi comenzará para Argentina el próximo 16 de junio. Este grupo jugará sus partidos entre San Francisco, Dallas y Kansas City. En principio, las sedes están ya asignadas, aunque falta la confirmación oficial por parte de FIFA, que llegará este sábado 6 de diciembre.

Si nada cambia, el debut de Argentina se producirá en Kansas City. Allí se enfrentarán a Argelia. Después, llegarán los duelos contra Austria en Dallas –22 de junio– y ante Jordania, de nuevo, en Kansas City –27 de junio–, con el que cerrarán la primera fase. De ahí, si acaban entre las dos primeras del grupo o, incluso, si son terceros, siempre que sean uno de los ocho mejores, entrarán en la fase eliminatoria, a la que se le ha añadido una ronda más, con los dieciseisavos.

La selección dirigida por Lionel Scaloni será una de las principales candidatas a llevarse la Copa del Mundo en el campeonato que se celebrará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá. Llegan como defensores del título, tras lograrlo en diciembre de 2022 en Doha.

Al partir en el bombo 1, evitaban a los rivales más fuertes, como España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica y Alemania, además de las tres anfitrionas. Tampoco podían quedar emparejadas con Colombia, Uruguay y Ecuador (bombo 2), Paraguay (bombo 3), ni al ganador de la segunda repesca intercontinental en la que figura Bolivia, al ser todas federaciones pertenecientes CONMEBOL.

Lo complicado llegaría a partir de la siguiente fase. Se introduce la ronda de dieciseisavos de final y ahí se enfrentarán a un rival del grupo de España y Uruguay, siempre que sean primeros o segundos. En caso de ser terceros, se medirían al campeón del grupo B, G, K o L.

Rivales de Argentina en el Mundial

Austria

El principal rival de Argentina en la pelea por la clasificación en la fase de grupos será Austria. La selección liderada por Sabitzer y David Alaba pondrán a prueba la fiabilidad de la vigente campeona del mundo en Dallas, en la segunda jornada. Aunque han sido uno de los rivales más benévolos del bombo 2, en el que figuraban Marruecos o Croacia como cocos para la albiceleste.

Argelia

Los africanos serán el rival de Argentina en el partido inaugural. Es su primer Mundial desde el de Brasil en 2014. Sin Mahrez, su gran estrella de los últimos años, queda Brahimi como principal referente. Además, cuentan en la portería con Luca Zidane, el hijo del legendario jugador y entrenador francés del Real Madrid, que milita actualmente en el Granada.

Jordania

Debutan en el Mundial. Jordania será el último rival de Argentina en la fase de grupos. Una selección que no tiene trayectoria en fases finales y que, teóricamente, es la cenicienta de este grupo. A ese encuentro, si todo sale según lo previsto, los de Scaloni deberán llegar con los deberes hechos o, como mucho, jugándose la primera plaza.