24º, sol y mucho calor: la AEMET no da crédito pero vuelve un ‘veranillo’ en pleno diciembre a estas partes de España

España se prepara para un puente de diciembre atípico, marcado por la llegada de una masa de aire subtropical inusual que elevará las temperaturas a niveles poco comunes para la época. Según Meteored, «una masa de aire subtropical anormalmente cálida para la temporada cubrirá España a partir de mañana», generando un ambiente más templado y estable en gran parte del territorio. Este episodio se hará especialmente evidente entre el sábado 6 y el miércoles 10 de diciembre, cuando el ascenso de las temperaturas alcanzará su punto máximo provocando días de gran calor.

El fenómeno estará favorecido por la presencia de una dorsal anticiclónica situada sobre la península, que frenará la llegada de frentes y borrascas, permitiendo que el aire cálido se asiente sobre España. «Lo más destacable será el repunte térmico generalizado, tanto en máximas como en mínimas», señala Samuel Biener, de Meteored, lo que supondrá un cambio brusco tras varios días de inestabilidad y lluvias en diversas regiones.

Ligera subida de las temperaturas

Las temperaturas diurnas registrarán un ascenso notable durante el puente de diciembre. Entre el sábado y el domingo, provincias como Alicante, Murcia o Valencia podrían superar los 23-24 °C, valores más propios de primavera que de los primeros días de diciembre. También se esperan máximas de 22 °C en Almería, Castellón y Málaga, mientras que ciudades del interior como Badajoz, Zaragoza o Barcelona rondarán los 20-21 °C. Incluso en el norte peninsular, localidades como A Coruña, Bilbao o Santander podrían alcanzar unos inusuales 19-20 °C.

Durante las noches, la irrupción de aire cálido también será notable. La advección subtropical hará que los valores nocturnos se sitúen entre 5 y 10 °C por encima de lo habitual para la época. Según Meteored, «las heladas prácticamente desaparecerán del interior», algo excepcional en estas fechas. Este aumento térmico contribuirá a mantener un ambiente primaveral en amplias zonas del país durante todo el puente de diciembre.

Fin de semana con predominio de niebla

El sábado, las provincias más afectadas por la niebla serán Guadalajara, Cuenca, Ciudad Real, Cádiz y Sevilla, con visibilidades que podrían reducirse hasta los 100 metros. También se esperan nieblas persistentes en Salamanca, Ávila, Cáceres, Extremadura, Huelva, Córdoba, Jaén y Granada, mientras que en áreas cercanas a Madrid la densidad de la niebla podría ser algo menor. El domingo se mantendrán condiciones similares, aunque se prevé que las nieblas se intensifiquen en Cuenca, Badajoz y Sevilla, extendiéndose además a zonas próximas a Albacete.

Por otro lado, este episodio de temperaturas anormalmente altas tendrá impacto en la nieve reciente. Las estaciones de esquí, que habían acumulado espesores importantes con los últimos frentes, podrían ver cómo parte de esa nieve se funde debido al ambiente cálido. Según Meteored, «este ambiente primaveral en pleno diciembre provoca que se funda bastante nieve de las sierras», especialmente en cotas medias y bajas, donde el ascenso térmico será más acusado.