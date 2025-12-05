La AEMET activa todas las alertas en Galicia por lo que llega hoy: «Riesgo importante»

Se activan las alertas en Galicia ante lo que llega hoy, será mejor que nos preparemos para lo peor, ante un riesgo importante que debemos tener en consideración la AEMET activa las alertas. Habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser clave y que, sin duda alguna, acabará siendo esencial. Tendremos que empezar a pensar en un cambio de tendencia que llegará a una de las partes del país que se prepara para lo peor.

Sin duda alguna, tendremos que empezar a visualizar un marcado cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca, con algunas novedades que pueden ser las que marcarán una diferencia importante. Galicia será una de las zonas más afectadas por este nuevo temporal que realmente puede cambiarlo todo, de una manera que no esperaríamos. Es hora de saber lo que llega a las puertas de un puente que nos invita a realizar una pequeña escapada que deberemos tener en consideración, lo que llega es algo que debemos empezar a ver llegar. Un riesgo importante puede ser una realidad en estas próximas jornadas, los avisos de la AEMET se activan por este motivo.

Riesgo importante puede llegar hoy

Hoy mismo acabará siendo lo que nos empezará a marcar en estos días en los que todo puede ser posible. Con un cambio que, sin duda alguna, acabará generando más de una sorpresa del todo inesperada, en estos días en los que realmente el cambio puede ser una realidad.

Estamos iniciando el primer fin de semana de diciembre y el inicio de este puente de una manera que hasta el momento no habíamos ni tenido en consideración. Por lo que, habrá llegado ese día en el que tendremos que poner en práctica algunos elementos que serán los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante.

Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un destacado giro de guion que hasta la fecha no imaginaríamos, sobre todo, para una comunidad autónoma que ha sido duramente golpeada por unos cambios que pueden ser esenciales.

Este diciembre parecerá que el tiempo se convierte en más y más invernal, en especial en estos días en los que la situación se complica por momentos. Será la hora de conocer en primera persona qué es lo que puede pasar en breve.

Todas las alertas se activan ante lo que llega a Galicia

Galicia será una de las comunidades autónomas más afectadas por una serie de cambios que pueden acabar siendo esenciales. Sobre todo, si tenemos en cuenta lo que puede pasar en breve. Será el momento de prepararnos para lo peor, en estas próximas jornadas.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Cielos cubiertos. Precipitaciones débiles a moderadas que podrían ser persistentes en el tercio occidental, principalmente en el interior de Pontevedra, durante la segunda parte del día. Temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso ligero, más acusado en el extremo oriental; máximas en ascenso generalizado, más acusado en la mitad oriental. Vientos flojos a moderados de oeste y suroeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el litoral cantábrico y zonas expuestas del interior». Las alertas estarán activadas: «Rachas muy fuertes de oeste y suroeste en el litoral cantábrico y zonas expuestas del interior».

Para el fin de semana el tiempo en España puede ser especialmente cambiante, siguiendo con los mismos expertos: «Se prevé que el tiempo en la Península y Baleares siga marcado por el paso de frentes que dejarán predominio de cielos nubosos o cubiertos, con una tendencia a abrirse algunos claros en el Mediterráneo y suroeste peninsular. Se espera que las precipitaciones afecten a la mayor parte del tercio norte peninsular y a entornos de montaña, siendo probables de forma débil y ocasional en el resto del territorio a excepción de las islas Pitiusas y gran parte del área mediterránea peninsular donde no se esperan. Los mayores acumulados se prevén en el oeste de Galicia y Cantábrico oriental donde serán más persistentes. Nevará en montañas del tercio norte, también posible en las del centro y sureste a una cota de 1300/1600 metros, 1000/1200 m. en el Pirineo, donde se prevén acumulados significativos, subiendo por encima de 2000 m en todas las zonas. En Canarias, intervalos nubosos en las islas de mayor relieve sin descartar alguna lluvia débil; predominio de poco nuboso o despejado en las orientales con intervalos de nubes medias y altas durante la tarde. Brumas y bancos de niebla en Galicia, en principales entornos de montaña, así como en áreas aledañas en la meseta Sur. Probable calima ligera en Canarias. Las temperaturas aumentarán en la mayor parte de la Península, y no se descarta de forma notable en el Cantábrico las máximas. Pocos cambios en los archipiélagos. Heladas en el Pirineo y dispersas en otros entornos de montaña».