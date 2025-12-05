El METEOCAT lanza la alerta en Cataluña por lo que llega a partir de hoy: el giro que nadie esperaba ya está aquí

El giro que nadie esperaba ya está aquí, Meteocat lanza una alerta en estos días que tenemos por delante. Por lo que habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio que puede acabar siendo el que marcará en estos días en los que el tiempo acabará siendo protagonista. Una situación del todo inesperada que puede convertirse en un problema mayor en estos días que tenemos por delante. Llega un giro radical que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración.

Este giro que nadie esperaba ya está aquí y puede acabar siendo el que nos acompañará en breve. Será el momento de estar pendientes de un cambio que puede acabar siendo clave. Los expertos de la AEMET no dudan en darnos algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Esta nueva etapa en el tiempo que tenemos por delante la podemos empezar a ver desde otro punto de vista, con algunas novedades que pueden ser esenciales. Tocará ver qué es lo que puede pasar en estos días en los que tendremos que ver llegar un marcado cambio de tendencia.

El giro que nadie esperaba ya está aquí

Lo que quizás nunca hubiéramos esperado se convertirá en una realidad, tocará ver lo que puede pasar en unos días en los que el tiempo se convierte en protagonista. Por lo que, habrá llegado ese día en el que la previsión del tiempo acabará siendo una dura realidad.

Es hora de conocer qué es lo que puede pasar en estas jornadas en las que realmente el tiempo irá cobrando protagonismo en estos días que tenemos por delante. Un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días festivos que tenemos por delante.

A las puertas de uno de los puentes más esperados, lo que nos espera en estos días es un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos dará más de un susto. Tocará estar pendientes de un cambio de tendencia que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Estamos a merced de un giro radical que puede acabar de hacernos cambiar de planes, en especial en estos días en los que tocará saber qué es lo que nos está esperando con una previsión del tiempo que no trae buenas noticias.

Lanza la alerta en Cataluña por lo que está a punto de llegar

Son tiempos de aprovechar al máximo cada uno de los elementos que llegan y que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Con algunas novedades que pueden ser claves y que, serán las que nos afectarán de lleno, en estos días que hasta la fecha no sabíamos que teníamos por delante.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «En el extremo norte del Pirineo occidental, cielo muy nuboso o cubierto con precipitaciones remitiendo durante la mañana. Cota de nieve a 900-1100 m, con nevadas significativas en valle de Arán. En el resto, poco nuboso con intervalos de nubes altas. Brumas y bancos de niebla matinales en el norte de la depresión Central. Temperaturas en ascenso; heladas en el Pirineo, débiles en puntos de zonas colindantes. En cotas altas del Pirineo, norte del Ampurdán y litoral y prelitoral sur, viento del noroeste moderado a fuerte, con rachas muy fuertes a primeras horas; en el resto, viento flojo a moderado de componente oeste».

Las alertas estarán activadas: «Nevadas significativas en el Valle de Arán a partir de los 1300 m a primeras horas. Rachas muy fuertes de viento del noroeste en cotas altas del Pirineo, norte del Ampurdán y litoral y prelitoral sur».

Siguiendo con la misma previsión para España: «Tras un periodo marcado por el paso de frentes atlánticos por la Península y Baleares, durante este día se prevé una transición hacia un tiempo marcado por la situación anticiclónica. No obstante, durante el sábado un frente aún dejará cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte de la Península, con intervalos de nubes altas en áreas mediterráneas y Baleares y una tendencia a despejar en el tercio sur. Se darán precipitaciones en el cuadrante noroeste sin descartarlas de forma débil y dispersa en otros puntos de la Península, más probables en montañas, y exceptuando los extremos oriental y meridional donde no se esperan. Los mayores acumulados, con probabilidad de ser persistentes, se darán en el oeste de Galicia. En Canarias intervalos de nubes medias y altas, aunque con nubosidad baja en el norte de Tenerife y La Palma con posibilidad de alguna lluvia débil, tendiendo a poco nuboso al final del día. Brumas y nieblas matinales en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica, así como en Galicia y montañas del norte. Probable calima ligera en Canarias. Las temperaturas aumentarán en la mayor parte de la Península y Baleares, incluso podrán hacerlo de forma notable las máximas en el Ebro y Pirineos orientales o las mínimas en el alto Ebro. Pocos cambios en Canarias. Con los ascensos se alcanzarán valores elevados para la época en amplias zonas del tercio norte peninsular, con heladas débiles restringidas al Pirineo».