La AEMET avisa de lluvias muy fuertes en Sevilla y estas van a ser las peores horas

Un frente atlántico continúa afectando a Andalucía y ya se ha dejado sentir con fuerza en los últimos días. En Sevilla, las primeras lluvias aparecieron el jueves en forma de chubascos débiles, un aviso de lo que volverá a repetirse este viernes 5 de diciembre. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la capital hispalense afrontará una jornada marcada por la inestabilidad, especialmente durante las primeras horas del día.

Las probabilidades de lluvia serán elevadas durante la mañana, con un 80% de opciones de precipitación entre las 6:00 y las 12:00 horas. Esta posibilidad descenderá ligeramente hasta el 75% en la franja de mediodía y primeras horas de la tarde, mientras que a partir de las 18:00 horas el riesgo caerá de manera notable, situándose en torno al 10%.

Lluvias ligeras durante el día

En cuanto a las lluvias por horas, la Aemet prevé un inicio de la mañana con lloviznas leves: se esperan 0,5 mm a las 6:00, aumentando a 1 mm a las 7:00 y 0,9 mm a las 8:00. Posteriormente, la intensidad descenderá, registrándose 0,1 mm a las 11:00, 0,2 mm a las 12:00, con un pequeño repunte de 0,5 mm a las 14:00, y precipitaciones más débiles durante la tarde, de 0,2 mm a las 16:00 y 17:00 horas, cerrando con 0,9 mm a las 18:00. Según las previsiones, a partir de las 19:00-20:00 horas se espera que cesen las lluvias en Sevilla.

A pesar de estas precipitaciones, la Aemet no ha activado ningún aviso amarillo en la provincia, por lo que no se prevén fenómenos meteorológicos adversos de especial relevancia. En cuanto a las temperaturas, se espera que se mantengan suaves para la época del año, con mínimas de 9 °C y máximas de 21 °C durante el viernes.

El tiempo durante el puente de la Inmaculada en España

De cara al resto del puente, el tiempo en Sevilla ofrecerá una tregua en cuanto a lluvias, aunque los cielos permanecerán mayoritariamente cubiertos. Para el sábado 6 de diciembre se prevén mínimas de 11 °C y máximas de 21 °C; el domingo 7, mínimas de 8 °C y máximas de 18 °C; y el lunes 8, festivo, se repetirá un patrón similar, con mínimas de 8 °C y máximas de 18 °C, sin riesgo de precipitaciones.

A nivel nacional, durante los días previos al festivo, la atmósfera continuará influenciada por la llegada constante de frentes atlánticos. En el noroeste y el oeste peninsular se esperan lluvias, nubosidad abundante y viento, con posibilidad de nevadas en zonas montañosas del norte y del centro de España. Estas condiciones propias del invierno atlántico podrían dificultar los desplazamientos y aumentar la sensación de frío, sobre todo en las zonas del interior.