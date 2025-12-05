Después del puente de diciembre: ¿Cuándo es el siguiente festivo en Andalucía? El BOE lo confirma

Ahora que nos encontramos en la recta final del año, muchos trabajadores andaluces puede que tengan la misma pregunta: ¿queda algún festivo más en Andalucía después del puente de diciembre? Es normal. Entre el cansancio acumulado, la sensación de que el último trimestre se hace largo y las ganas de organizarse antes de Navidad, cualquier día libre se convierte en un pequeño alivio. Por eso, en cuanto pasan el 6 y el 8 de diciembre, empieza la cuenta atrás hacia la siguiente fecha clave.

Además, este tramo final siempre genera cierta confusión. No todos los festivos son iguales, algunos se trasladan, otros dependen de la comunidad autónoma y otros los fija cada ayuntamiento. Y aunque el puente de diciembre que arranca mañana sábado está muy marcado en la memoria colectiva, el calendario laboral no termina ahí. Andalucía, como cada año, mantiene sus propias particularidades dentro de los festivos nacionales. El BOE ya ha confirmado cuáles son los días no laborables oficiales para este año y para el próximo, así que no hay que adivinar nada: el siguiente festivo tras el puente está claro, así como el resto de fechas que completan 2025 y el calendario laboral de 2026 en la comunidad.

El siguiente festivo en Andalucía después del puente de diciembre 2025

Tras el tradicional puente de la Constitución (mañana sábado 6 de diciembre) y la Inmaculada Concepción (lunes 8 de diciembre), el calendario en Andalucía ya no incluye más festivos autonómicos o nacionales hasta llegar a la Navidad, el 25 de diciembre, que en 2025 cae en jueves. Es decir, ese es el siguiente festivo oficial para todos los trabajadores de la comunidad. Y puede que alguno pueda incluso hacer puente hasta el lunes si pide fiesta o tiene posibilidad de cogerse el viernes 26 de diciembre (día de San Esteban por cierto), libre.

A partir de ahí, ya no queda ningún otro día no laborable dentro del año, salvo las festividades locales que pueda tener cada municipio según su propio calendario. En otras palabras: después del puente, todos nos vamos a centrar en pensar directamente en el día de Navidad, que marca el último descanso del año antes del cierre del ejercicio laboral.

Para muchas familias esto sirve también de referencia: vacaciones escolares, planificación de desplazamientos, turnos laborales y preparación de reuniones navideñas. Con un festivo que cae en jueves, es probable que muchas empresas ajusten sus horarios o como ya hemos mencionado, que encadenen algún día de descanso adicional, aunque eso ya depende de cada sector.

Festivos que quedan en Andalucía en 2025

Después del puente de diciembre, el calendario laboral andaluz solo tiene un día festivo oficial pendiente:

25 de diciembre (jueves): Navidad.

Ese es el último festivo nacional del año. No hay traslados adicionales, ni días autonómicos posteriores ni jornadas puente fijadas oficialmente. A partir del 26 de diciembre, el calendario vuelve a la normalidad laboral hasta el 31, salvo las particularidades propias de las vacaciones escolares y los días no lectivos que afecten solo al ámbito educativo.

Esto convierte el día 25 en una especie de cierre simbólico: el último festivo de 2025 y, al mismo tiempo, el primero de un tramo mucho más relajado para quienes aprovechan la Navidad para tomarse libres algunos días que no figuran como festivos oficiales, o si se tiene suerte, para hacer vacaciones.

Calendario laboral de Andalucía 2026: festivos nacionales y autonómicos

Con ese único festivo que queda en Andalucía, y el resto de España, muchos ya piensan entonces, en el calendario laboral de 2026 que ya ha sido aprobado por el gobierno andaluz y publicado en el BOE. Y como cada año, hay festivos nacionales, autonómicos y también los dos festivos locales que fija cada ayuntamiento.

El calendario laboral andaluz de 2026 queda así:

1 de enero (jueves) – Año Nuevo.

6 de enero (martes) – Epifanía del Señor (Reyes).

28 de febrero (sábado) – Día de Andalucía.

2 de abril (jueves) – Jueves Santo.

3 de abril (viernes) – Viernes Santo.

1 de mayo (viernes) – Fiesta del Trabajo.

15 de agosto (sábado) – Asunción de la Virgen.

12 de octubre (lunes) – Fiesta Nacional de España.

2 de noviembre (lunes) – Traslado del Día de Todos los Santos.

7 de diciembre (lunes) – Traslado del Día de la Constitución Española.

8 de diciembre (martes) – Inmaculada Concepción.

25 de diciembre (viernes) – Navidad.

A estos se añadirán como mencionamos, dos festivos locales que cada municipio andaluz asigna. Por ejemplo, Málaga suele fijar uno para su Feria de Agosto y otro para su patrón; Sevilla para San Fernando y la Feria; y así sucesivamente. Esos días extra varían de un año a otro, así que cada trabajador debe consultar el calendario concreto de su localidad.

El calendario de 2026 deja varios puentes interesantes. Uno de los más claros será el del 7 y 8 de diciembre, que hace posible un fin de semana largo justo antes de Navidad. También el 2 de noviembre, al trasladarse Todos los Santos al lunes, y el propio fin de semana de Semana Santa, que en 2026 vuelve a caer en fechas muy favorables para organizar viajes.