Es oficial: el BOE confirma el festivo del 3 de diciembre en esta comunidad autónoma de España

Con toda España pensando ya en lo que pasará a partir de este sábado con el arranque del esperadísimo Puente de Diciembre o Puente de la Constitución (que se da entre el sábado y el lunes), hay una comunidad que avanza el descanso o de hecho, la fiesta, ya que en su caso, llega el día dedicado a su patrón. Navarra se viste de fiesta y lo hace este 3 de diciembre, con un festivo que ya está fijado en el BOE.

De este modo, el próximo miércoles, la comunidad foral de Navarra celebra a San Francisco Javier, un día realmente importante ya que como decimos, se trata de su patrón. Una fiesta que queda enmarcada en el Día de Navarra que celebra desde 1982 coincidiendo con el día de la muerte de este santo. Pero ¿quién es y por qué todos los navarros lo celebran? ¿Y qué indica el BOE con respecto a esta fiesta y el puente de la Constitución? ¿Existe la posibilidad de que en Navarra se pueda tener el puente más largo de todos durante esta semana?

El 3 de diciembre es festivo en Navarra

El calendario laboral de Navarra llevaba meses pendiente de una última confirmación y ya es oficial: el 3 de diciembre será festivo no recuperable, tal y como aparece publicado en el BOE y en el calendario foral. No se trata de un festivo cualquiera, sino que se celebra desde hace décadas y forma parte de la identidad de la comunidad tanto como el propio mes de diciembre. Para los navarros, el Día de Navarra marca el inicio de una semana especial. Es una fecha fija, que no depende de cambios de última hora, y que cada año llena pueblos y ciudades con actos religiosos, culturales y hasta deportivos. Y este 2025, además, cae en miércoles, lo que ha hecho que muchos ya estén revisando el calendario para ver cómo encaja con el resto del puente.

¿Por qué se celebra San Francisco Javier y por qué es patrón de Navarra?

El Día de Navarra está ligado a la figura de San Francisco Javier que nació en 1506 en el castillo de Javier, en el valle del mismo nombre, y desde muy joven tomó un camino que acabaría convirtiéndolo en uno de los misioneros más influyentes de la historia. Su labor evangelizadora lo llevó por India, Japón y otros lugares de Asia cuando los viajes duraban meses y no había garantías de regresar.

Su muerte, en 1552, se convirtió en símbolo, pero fue con el tiempo cuando los navarros lo adoptaron como patrón y fijaron el 3 de diciembre, día de su fallecimiento, como jornada grande. Desde 1982, además, esta fecha coincide con la celebración oficial del Día de Navarra.

¿Cómo se celebra San Francisco Javier este 2025?

Este año, el Día de Navarra llega con una programación especial que como cada año está marcada por actos como la entrega de la Medalla de Oro de Navarra, a las 12:00 horas, en el claustro isabelino del Departamento de Cultura. Es el acto institucional más importante de la jornada y puede seguirse en directo tanto por el canal oficial en YouTube como por Navarra Televisión.

Destaca también la programación musical, que además se avanza ya que mañana 2 de diciembre, el grupo Veintiuno actuará en el Ribaforada Arena dentro de una propuesta que combina indie rock y pop alternativo. La entrada cuesta 5 euros y, como guiño a la campaña Marca Navarra, se incluye una camiseta con cada pase. Y ya el propio día 3, la Orquesta Sinfónica de Navarra ofrecerá un concierto en Lesaka a las 18:30 horas, con un repertorio pensado para todos los públicos y la violinista Desislava Vaskova como solista invitada.

Por la noche llegará uno de los eventos más esperados: Il Divo actuará a las 20:00 horas en el Navarra Arena con un recital by candlelight. Las entradas siguen disponibles desde 49,50 euros y pueden adquirirse en los puntos habituales, tanto online como en taquilla.

Además, a lo largo del día habrá jotas, conciertos de música clásica y pop-rock indie, además de actividades culturales repartidas por varios municipios navarros, una oferta que completa la celebración y que ya forma parte del 3 de diciembre.

¿Cómo afecta al puente de la Constitución?

Aunque el miércoles es un día importante para toda Navarra, seguro que muchos pensarán si tal vez, este 3 de diciembre se puede enlazar de alguna manera con lo que está por venir. Y la respuesta, dependiendo del trabajo de cada uno, es bastante clara: sí, es posible.

Recordemos que este próximo sábado 6 de diciembre es el Día de la Constitución y que el lunes 8 de diciembre es cuando se celebra la Inmaculada Concepción. ¿Qué significa esto? Que quienes puedan pedir el jueves 4 y el viernes 5 tendrán, de golpe, un paréntesis de casi una semana. Seis días seguidos sin trabajar, algo que en pleno diciembre no es habitual y que muchos ya han visto como una oportunidad para viajar, desconectar o simplemente organizar planes familiares, marcados como no, por la próxima celebración de la Navidad.