Álex Márquez: «Me esperaba que Marc fuera rápido»

Álex Márquez terminó el test de Valencia en sexta posición, a 385 milésimas de la cabeza, pero con sensaciones bastante «positivas». Aunque el día estuvo marcado por el estreno de su nuevo compañero de equipo, Marc Márquez. El menor de los dos hermanos no podía comentar muchas cosas sobre el ocho veces campeón del mundo por órdenes del equipo, ya que el ex de Honda no podía comparecer por un tema de contrato, pero sí dijo que le pone contente verle sonreír y que no le sorprende lo rápido que ha ido en su primer día con la Ducati.

«No puedo hacer muchas apuestas con él o me echará de casa», dijo entre risas sobre la posibilidad de apostar con su hermano de cara a la temporada ahora que vuelven a compartir box en MotoGP. Sobre sus palabras del pasado jueves, que aseguró que era objetivo prioritario acabar delante de Marc, Álex Márquez explicó: «Ya dije que no sería nada fácil acabar por delante de Marc en el test. Se de dónde viene, porque ha hecho el mismo camino que yo. No he hablado aún con él, no he tenido oportunidad porque el día ha sido bastante ajetreado, pero sé perfectamente los comentarios que me va a hacer. Ahora ya no hace falta guardar los secretos y ahora al menos podemos compartirlos, pero en privado».

Sobre el nuevo tándem que formará junto a su hermano, Álex Márquez comentó: «Se ha visto dentro y fuera del box la expectativa que había y dentro, como equipo, hemos trabajado muy bien. Es verdad que la llegada de Marc hace que el equipo esté aún más unido, como es normal. Es verdad que hay rivalidad, porque es un compañero más, pero es mi hermano y eso hace que la unión entre los dos equipos pueda ser aún más fuerte y eso es importante. Vamos a crecer como equipo y eso nos beneficiará para el futuro».

Respecto a la sonrisa que esbozó Marc al llegar al box tras sus primeras ocho vueltas con la Ducati, Álex afirmó que no la había visto pero que le ponía muy contento: «Su sonrisa no la he visto. Es temprano aún, pero es verdad que el primer feeling siempre es importante y, si ha tenido una sonrisa como la que tuve yo hace un año, es importante. Pero aún es muy pronto y sólo es el primer día. Tiene mucho trabajo por delante, y nosotros también, pero me pone contento verle así».

Además, Álex reconoció que supo abstraerse de lo que estaba pasando al otro lado del box, de la expectación que había: «Estaba muy tranquilo. A él también le he visto como muy relajado. Hemos estado cada uno a lo nuestro, eso siempre es positivo».

Álex esperaba el resultado de Marc

Cuando le preguntaron por si le sorprendía lo rápido que rodó Marc en el test, Álex dijo que no: «Me lo esperaba totalmente». Además, añadió que es bonito mirar al otro lado del box y ver a su hermano: «Es bonito. Cuando lo anunciaron ya lo dije, que subirá el nivel del equipo y necesito aprovechar esto. Personalmente, tengo una oportunidad realmente buena para crecer como piloto».

Respecto a sus sensaciones en el test, comentó lo siguiente: «No eran las mejores condiciones para que cundieran las 56 vueltas, pero sí que ha habido muchas cosas positivas, hemos mejorado un poco la configuración respecto al fin de semana, que tuvimos algunos problemas y no me sentía bien. Las condiciones eran un poco raras y no podemos sacar muchas conclusiones. La primera toma de contacto con la GP23 ha sido positiva. Hay cosas positivas y cosas a mejorar, porque cambia el carácter del motor, pero estoy contento de cómo ha ido en general. Ojalá no se descansara en este momento, porque hay ganas de 2024».