El tenso primer día de Márquez en la oficina de Ducati

Marc Márquez dijo adiós a Honda con un podio en la sprint del sábado y desde ya está centrado en la nueva era en Gresini, que arrancará este martes con el test de MotoGP donde se subirá a la Ducati por primera vez. Su llegada ha generado un gran revuelo en el fabricante italiano, ya que desde las altas esferas no querían que se produjera su fichaje. Incluso algunos de los pilotos Ducati han criticado al de Cervera y su estilo.

Gigi Dall’Igna reconoció recientemente que «Ducati no le quería» a pesar de que hace un mes, cuando estaban negociando el fichaje, aseguró que «solo un tonto no querría a Marc Márquez». Lo cierto es que desde el fabricante italiano han ido cambiando el discurso conforme avanzaban las negociaciones. En un primer momento negaban a la mayor que quisieran fichar al ocho veces campeón del mundo, luego recularon y después dijeron que ellos no sabían nada, que era una cosa entre Gresini y Márquez.

Ahora, Dall’Igna confesó que ellos no lo querían en su estructura e insiste en la idea de que ha sido «el equipo Gresini el que ha aprovechado la oportunidad y los comprendo: tener un ocho veces campeón del mundo para un equipo privado significa visibilidad, la posibilidad de encontrar patrocinadores y una gran satisfacción deportiva para quien pone tanta pasión en ello».

«Tendremos que saber gestionar bien una situación un poco más complicada. Pero estamos acostumbrados a este tipo de problemas, tenemos dos pilotos compitiendo por el Mundial. No me preocupa que Marc conozca ‘nuestros’ secretos, me preocupa más cuando uno de nuestros ingenieros es contratado por otro fabricante», añadió el gurú de Ducati en una entrevista con el medio italiano la Repubblica.

Dura bienvenida de Bezzecchi a Márquez

Ducati, en todo momento, quiso echar balones fuera y asegurar que fue cosa de Gresini para no alterar el ecosistema que tienen dentro de su estructura, ya que su uno es Pecco Bagnaia, bicampeón del mundo de MotoGP y piloto italiano formado con ellos. Es por eso que la llegada de Márquez no ha gustado a ciertas personas, como por ejemplo Marco Bezzecchi, que dijo que el de Cervera «es el piloto más sucio que existe».

Bezzecchi se tocó con Márquez en la llegada de la curva 4 tras intentar pasarle por el interior y culpó al español de terminar con su carrera pese a que la Honda llegó por delante al giro, y tenía el interior ganado: «Márquez decidió poner fin a mi carrera en la tercera curva. Hizo lo mismo que me hizo en Tailandia: me golpeó en la espalda. El problema es que esta vez me dio mucho más fuerte y me he hizo daño en los hombros y en mi pie izquierdo. Su estilo no merece mucha explicación»,

«Cuando haces caer a un piloto, al menos mereces una penalización. La carrera son 27 vueltas y si me echas fuera en la tercera curva, mereces una penalización. Fui a hablar con los comisarios, pero ellos no quisieron hablar conmigo. Intenté hablar con Carlos Ezpeleta, y no quiso atenderme, de modo que después fui al camión de Marc, a hablar con él. Me dijo que no me vio, pero eso es imposible», dijo para luego avisar de que «Márquez no respetará a los pilotos de Ducati el año que viene, pero yo haré lo mismo».