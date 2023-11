Márquez, sobre el toque con Martín: «Ha sido demasiado optimista»

Marc Márquez ha cerrado su etapa en el Repsol Honda de forma amarga tras una caída fruto de un toque previo con Jorge Martín. El ilerdense restó importancia a lo sucedido, aunque sí recalcó que el madrileño fue «demasiado optimista». También habló sobre lo sucedido con Bezzecchi y la conversación que tuvieron cuando el italiano fue a verle al camión. El italiano aseguró que Marc es «el más sucio», a lo que el ilerdense respondió: «No voy a perder el tiempo con él».

«Con Martín ha pasado lo que podía pasar con cualquier piloto. Cuando ha cometido el error ha sido demasiado optimista. Me ha pedido disculpas. No le voy a achacar nada porque lo entiendo, y olé por su actitud. Ha ido a todo o nada, y ha salido nada, con la consecuencia de que ha tocado a otro piloto, que en este caso he sido yo, pero ha hecho lo que tocaba hacer. Ha pasado y no me he despedido de la mejor forma de Honda, pero ya me ha pedido disculpas, así que estas son cosas que pasan en las carreras y no hay que hacer más sangre», dijo sobre el accidente con Martín.

Sobre su última carrera con Honda aseguró: «Ha sido un fin de semana lleno de emociones, ha sido imposible controlarlas, aunque lo he intentado. Pero, sobre todo ayer, fue un día muy especial, donde nos llevamos el regalo del podio en el esprint, que esto vino muy bien para despedirse. Porque en el domingo todo puede pasar, como se ha visto hoy. Esto no ha empañado nada la despedida en el garaje, donde ha habido emoción, donde nos hemos abrazado mucho. Nos hemos dicho un ‘hasta luego’, porque nunca me gusta cerrar puertas, para nadie, hacia ningún rumbo. Y espero que me queden muchos años de carrera deportiva, así que nunca se sabe».

Win. Fall. Rain. Sunshine. Day time. Night time. At the end of the day, every moment is worth celebrating. Thanks again for the memories @marcmarquez93 ❤️ pic.twitter.com/gk5mqgjoBF — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) November 26, 2023

Posible regreso a Honda

Sobre una posible vuelta a Honda en el futuro, Marc Márquez explicó: «No me voy a cerrar ninguna puerta para el futuro, ni de Honda ni de ninguna otra marca, porque nunca lo he hecho, y sería un error. Y por eso uno de los principales objetivos cuando empezamos a hablar de separar nuestro futuro es que ninguna de las partes pondría el nivel crítico o tensar la cuerda demasiado, porque tenemos una relación de mucho respeto, y sabemos por nuestra parte que quizás en el futuro nuestros caminos se pueden volver a cruzar».

«¿De qué depende? Que si yo doy gas en pista más puertas tendré abiertas; si no, menos puertas tendré abiertas. Que nos quiten lo bailao. Lo hecho, hecho está, y soy consciente de que estos son los colores con los que habré ganado más en mi carrera deportiva, porque por mucho que me vaya bien, dudo que pueda ganar seis mundiales más».

Sobre su reto personal en esta nueva etapa: «Respecto a lo segundo, el objetivo para el año que viene ya lo he dicho: intentar volver a disfrutar, a sonreír, que salgan las cosas. No quiere decir que haya que ganar el Mundial, sino sacar la cabeza delante más constantemente. Este será uno de los puntos que me gustaría. Pero, antes de cumplir esos objetivos necesito ir paso a paso, necesito tiempo, tomarme las cosas con calma, y evadirme de toda la expectación, que esto es trabajo del piloto. Entiendo la expectación, la agradezco, pero tengo que evadirme y centrarme en mi garaje.

Bezzecchi

«No voy a perder el tiempo con él. Sí que ha venido al camión, pero haría algún comentario que no sería adecuando. Creo que él se va a arrepentir de lo que ha dicho en el camión, pero cuando madure más. A partir de esto, la acción ha sido clara en la primera vuelta. Si intentas mantener el exterior para devolver el adelantamiento en la curva 4 tienes las de perder. Punto y aparte», comentó sobre lo sucedido con Bezzecchi.

Respecto a si esta es su decisión más personal, Marc Márquez dijo que «sí, evidentemente, cuando un piloto empieza y tiene una carrera deportiva tan larga, no tienes las mismas necesidades con 15 años, con 20, con 25 o con 30. No tienes la misma capacidad de decisión. En mi carrera he ido escogiendo cada vez, primero asesorado, después poco a poco usando la experiencia, después vas madurando, te vas haciendo un hombre».

Decisiones

«Para mis decisiones siempre he hablado con mi gente de confianza, los que me han acompañado toda la vida. Evidentemente, el equipo liderado por Jimmy ahora me asesora, pero son decisiones deportivas personales y la responsabilidad es toda mía. Luego, todo el equipo que me rodea hace muy bien el trabajo de cuidar todos los aspectos, pero lo que es deportivo en pista me gusta a mí tomar las decisiones», agregó.

Sobre el discurso de Alberto Puig, Team Manager del Repsol Honda, el de Cervera aseguró lo siguiente: «Cuando ves lágrimas en los ojos de Alberto Puig y de los japoneses, de los jefazos, te emociona y se te remueve todo el cuerpo. Me he sentido siempre muy querido en el Repsol Honda Team y me sigo sintiendo muy querido. Creo que es muy importante. No nos hemos cerrado ninguna puerta de cara al futuro, porque espero que me queden muchos años más aquí y nunca se sabe. Alberto ha sido una persona muy especial en estos últimos años en mi carrera deportiva y me ha aportado muchísimo».

Marc Márquez reconoció que cuando llegó a Honda siendo un crío no se imaginaba todo lo que ha conseguido: «No, para nada. Poder debutar en MotoGP con el Repsol Honda… Ellos me dieron la oportunidad de saltar directamente en el equipo de fábrica. Lógicamente, te lo tienes que ganar en las categorías pequeñas. Vieron algo y me dieron la oportunidad, y creo que ese 2013 fue la inercia de todo. La inercia de lo que hemos ido consiguiendo, que hasta 2020 fue idílico todo, perfecto. Luego el año del Covid lo rompió todo, la lesión del brazo cambió todo el rumbo. Espero que en un futuro yo pueda volver a luchar por las posiciones de delante y que Honda lo pueda volver a hacer. Honda es Honda y conmigo o sin mí, volverán arriba».

Marc Márquez felicita a Pecco

Marc Márquez felicitó a Pecco y le sitúa entre los mejores: «Le situamos donde está, con tres Mundiales y dos de ellos de MotoGP, que no es nada fácil. Sobre todo, revalidar un título es de las cosas más difíciles porque tienes que aguantar la presión. Este año perdía él y ganaba Martín; y si ha ganado él, era lo que le tocaba. Aguantar esa presión es lo más difícil, así que tiene mucho mérito este Mundial y le quiero felicitar desde aquí. Luego le veré en la gala y le felicitaré, pero olé. Con ganas de saber qué es lo que hace para tener ese éxito con la Ducati».

Nueva etapa para Marc Márquez

Respecto a lo que busca en esta nueva etapa con la Ducati, Marc fue claro: «Lo principal es entender la moto. Esa es la fundamental; si no entiendes la moto y no te adaptas, no va a ir. Por mucho que haya ganado, vengo de pilotar la misma moto durante 11 años, de cuatro operaciones en el brazo, de huesos rotos y muchas caídas en los últimos años (29 esta temporada, su récord en un año). Y dos años sin ganar una carrera. Aunque hayas ganado mucho en el pasado, esto afecta a tu confianza. Tienes muchas preguntas en tu cabeza que iré respondiendo el año que viene poco a poco, no se van a responder el martes».

«Poco a poco hay que ir construyendo, se ha visto con la progresión de mi hermano Álex, que ha ido subiendo durante el año. Veremos si tardo más o menos, si consigo adaptarme o no, pero también será un gran cambio el equipo humano. Llevo 12+1 años trabajando con algunos como Santi (Hernández), y hemos conseguido siete Mundiales con ese grupo, más el de 125cc. Ese será un gran cambio, ver si me puedo entender poco a poco, mis expresiones y entender qué necesita la moto para ir rápido con ella», añadió.

Respecto a lo que debería a hacer Honda para considerar una opción el volver, Marc Márquez dijo entre risas: «Si quieres, empezamos ya con los rumores para 2025». Luego, se puso serio y contestó: «No puedo responder esta pregunta, aunque quisiera. Cuando estaba en Honda, nunca cerraba la posible salida; no era mi intención, pero nunca sabes. Esperaba y espero tener muchos años más en mi carrera, y nunca sabes lo que va a pasar. Pero como piloto ambicioso, siempre he priorizado lo deportivo e ir al mejor lugar para conseguir mis objetivos. Y mis objetivos son ganar carreras, nada más. Buscar la mejor situación y el mejor compromiso para tener más opciones. Luego, si se logra o no, depende de muchos factores».