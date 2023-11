Honda ya tiene sustituto para Márquez

Luca Marini deja el Mooney VR46 Racing Team y ya es libre para firmar por el Repsol Honda como sustituto de Marc Márquez. «Eres nuestro 10», así le despidió el equipo de su hermano, Valentino Rossi, que le desea mucha suerte para el futuro. Ambas partes han llegado a un acuerdo para disolver el acuerdo que les unía hasta 2024, por lo que el piloto italiano queda libre y todo apunta que su destino será el asiento que deja vacío el de Cervera.

«Ha llegado el momento de que ambas partes persigan objetivos y resultados ambiciosos siguiendo caminos diferentes, si bien todo el equipo y las personas involucradas en el proyecto desean a Luca lo mejor para su futuro», asegura el comunicado difundido por el Mooney VR46 Racing Team. Marini no quería dejar la oportunidad de ir a un equipo de fábrica y así lo hizo saber a los medios este pasado jueves: «Me siento fantástico y es el momento de ir a un equipo de fábrica», comentó.

En los últimos días se han incrementado los rumores que situaban al hermano de Valentino Rossi en el equipo Repsol Honda. «Creo que las noticias llegaran pronto, no hay mucho que pueda anunciar por el momento, veremos en los próximos días», aseguraba este jueves un comedido Marini que no quería desvelar nada antes de tiempo. Salvo sorpresa, el de Urbino será nuevo piloto de Repsol Honda.

Según ha podido saber este periódico, Honda no anunciará al sustituto de Márquez hasta después de la carrera del domingo. Es decir, hasta que no termine el Gran Premio de la Comunidad Valenciana no comunicarán quién es el elegido para sustituir a Marc Márquez en 2024. El elegido es Luca Marini, que ya ha comunicado que no seguirá en el VR46 la próxima temporada.

El italiano hace una apuesta arriesgada dejando una de las mejores motos de la parrilla para irse a la que ahora mismo es la peor montura de la parrilla de MotoGP. A su vez, Marini cumplirá su deseo de ir a un equipo oficial de fábrica, lo que supone un salto adelante para el 97 que ha crecido con el VR46 Racing Team y se ha asentado en la categoría reina.

Di Giannantonio sustituirá a Marini

A pesar de los rumores que señalaban a Fermín Aldeguer como sustituto de Luca Marini en el Mooney, finalmente será Fabio di Giannantonio. La cláusula millonaria que tiene el piloto murciano para salir del Speed Up Racing ha frustrado su salto a MotoGP la próxima temporada. Aldeguer era el favorito y el deseado por el equipo de Rossi, pero finalmente no podrá ser y el español seguirá otro año más en Moto2.

A falta de confirmación oficial, el elegido para ocupar el hueco de Marini es Di Giannantonio. El ganador de la última carrera estaba sin sitio tras el fichaje de Marc Márquez por Gresini, pero su buen rendimiento en este final de temporada ha provocado que se vaya a otra Ducati, la del Mooney VR46, donde llevará una moto similar a la que tendría en el equipo de Nadia Padovani.