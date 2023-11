Márquez: «Olé por Martín, tiene que intentar desestabilizar a Pecco de la manera que pueda»

Marc Márquez terminó el viernes con bastantes buenas sensaciones después de meterse en la Q2 del GP de la Comunidad Valenciana de forma directa, sin necesidad de buscar ninguna rueda. El de Cervera no pudo ver la persecución de Jorge Martín a Pecco Bagnaia, pero al enterarse la aplaudió: «Olé por Martín y ya está. Está dentro del reglamento, está dentro del límite. Algunos dirán: ‘No, es antideportivo’».

«Para ganar un Mundial uno se busca la vida de cualquier manera. Y Martín, este fin de semana, está por detrás y lo que tiene que hacer es intentar desestabilizar a Pecco de la manera que pueda, dentro del límite y dentro del reglamento y es lo que ha hecho. O se ve, porque no lo he visto yo, pero es lo que ha hecho en la Práctica. Le ha salido bien, lo ha logrado, mañana Pecco tiene extra de trabajo. En las carreras, deberá hacer lo mismo. Veremos cómo lo afronta, pero, al final, esto es motociclismo. A quien le guste bien; y al que no, también», añadió el ocho veces campeón del mundo.

Sobre las expectativas de cara a la carrera, Marc Márquez se atreve a soñar con un podio: «Si mañana por la mañana fuera la carrera, sí. Y con los ritmos que hemos visto esta tarde, no puedo engañar, sí que es posible un top-5, incluso si se cuadra bien, un podio, pero preveo que mañana todos van a empezar a ir más rápido. Por ejemplo, en el primer libre estaba delante y las diferencias con los otros eran grandes. Luego ya se ha ido apretando mucho más y mañana, incluso más, porque la gente va llegando al límite».

«Siempre he tenido la facilidad de llegar al límite muy rápido y es lo que he hecho en el primer libre y en la Práctica, desde el principio, pero luego ya me he quedado ahí. Todo dependerá del resultado de la sesión de clasificación. Si hacemos una buena Q2 y mantenemos el ritmo y la intensidad que hemos mantenido hoy, y la confianza, veremos si podemos hacer un mejor resultado que en las últimas carreras», añadió.

A diferencia de lo que dijo el año pasado en la previa de esta carrera, «puerta grande o enfermería», este año será más conservador porque quiere despedirse de Honda en pista: «Me gustaría terminar la carrera. El año pasado dije: ‘Puerta grande o enfermería’ y acabó mal. Evidentemente, en una carrera todo puede pasar y vas a coger riesgo porque todo el mundo va rápido, y más como está el Mundial: Martín irá muy rápido y todos los pilotos tienen ganas, pero me gustaría terminarla. Ahora, tampoco se acaba el mundo si pasa algo».

Marc Márquez y los secretos de la Honda

Respecto a qué consejo le daría a Luca Marini cuando coja la Honda, que todo parece indicar que será su sustituto, el ilerdense aseguró que «paciencia, porque llega de una moto bastante diferente. Y yo también debo tener paciencia cuando suba a la otra moto porque en un proyecto no se acaba todo el primer día, es a base de construir».

Sobre el secreto de la Honda, Marc Márquez no quiso desvelarlo: «Si tengo un secreto, no se lo he dicho ni a mi hermano, así que no se lo diré a Marini», dijo entre risas. Además, el todavía piloto de HRC reconoció que si la dan a elegir entre ganar la carrera al sprint o un podio el domingo, se queda con lo segundo porque «es el último sabor de boca con el que te quedas».

«Podio el domingo. De las dos, si me das a elegir, el domingo es el último sabor de boca con el que te quedas. Puedes hacer un gran sábado, pero si el domingo vas mal, te quedas con el sabor de boca del domingo. No digo que sea mi objetivo, pero estoy intentando subir un puntito la intensidad, aunque es una moto crítica, hoy se han caído las tres Honda y yo he salvado dos o tres. Estamos yendo rápidos y veremos si podemos seguir con la misma intensidad», concluyó.