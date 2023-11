Jorge Martín: «¿Bagnaia? Teníamos la necesidad de poner algo de presión»

Jorge Martín ha ganado la primera batalla a Pecco Bagnaia en el GP de la Comunidad Valenciana de MotoGP. Funcionó la estrategia, Pecco se puso nervioso, no pasó a la Q2 y él sí. El piloto del Pramac explicó la «estrategia complicada» que tuvo que hacer para «tener más información» sobre su rival. No obstante, aseguró que no es algo que le guste hacer con el objetivo de «poner algo de presión» al italiano.

Respecto al viernes y a lo sucedido por la tarde, el de San Sebastián de los Reyes dijo: «Quizás por la mañana no he estado todo lo cómodo que me gustaría, pero era un asfalto nuevo y no era fácil poner todo en el sitio, pero sí que por la tarde hemos dado un gran paso adelante en todos los aspectos, así que muy contento».

«Sí que es cierto que hemos tenido que hacer una estrategia un poco complicada, porque he tenido que hacer un time attack con un neumático intermedio que no me gusta, pero al final todo ha salido como esperábamos y hemos hecho ahí un marcaje a Pecco, más que nada para saber cómo va y ver sus puntos fuertes y débiles, para tener el máximo de información», agregó Jorge Martín.

✅ Entra a boxes cuando él entra

✅ Sale a pista cuando él sale

✅ Le da un toquecito en la moto

✅ Si Pecco se va largo, él también La estrategia mental de @88jorgemartin con @PeccoBagnaia que terminó con el italiano fuera de la Q2 #ValenciaGP 🇪🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/2e7FQmMRtC — DAZN España (@DAZN_ES) November 24, 2023

Martinator se quedó sorprendido al ver que Bagnaia no intentó tirar, ya que estaba fuera de la Q2 y necesitaba hacer una vuelta rápida: «Pensaba que tiraría, la verdad, pero no sé si es que no ha querido tirar o qué ha pasado, pero también ha habido una serie de banderas amarillas y ha sido un poco una combinación de cosas, pero está claro que ir a la Q2 era el objetivo».

Tensión entre Martín y Tardozzi

La estrategia de Jorge Martín puso nervioso a Davide Tardozzi, team manager de Ducati, llegando a vivir momentos de mucha tensión. Sobre eso, el español comentó: «Sí, la verdad que han sido momentos de tensión porque no es algo que me guste hacer. Es algo que no me habéis visto nunca, el ir buscando ruedas, siempre voy solo. Teníamos la necesidad de poner algo de presión, ponerle las cosas un poco más complicadas de lo que son y nos ha salido como esperábamos. No ha sido fácil, tenía pilotos en medio y parecía la guerra, pero bueno. Creo que se ha puesto un poco nervioso».

Respecto a cómo vio a Bagnaia, Jorge Martín fue muy claro: «En cuanto a tiempo, seguramente, mañana haya un 1:28 bajo, porque hoy no creo que haya hecho una gran vuelta. La hice detrás de él y creo que hay mucho margen. No sé él hasta qué punto estaba tirando o si estaba dejando mucho en la guantera para mañana. Ya tener que pasar por la Q1 no es lo mejor».

La estrategia salió a pedir de boca y Martinator se encontró con la mejor situación que podía tener el viernes. «Sí, es la condición un poco ideal, obviamente. Creo que quizás estando yo incluso en Q1 sería un poco mejor aún pues al final quitas una plaza, pero creo que era tomar demasiados riesgos y lo cierto es que se planteó, pero al final se decidió que no».

El trazado ha sido reasfaltado y eso ha provocado muchas caídas. «Sí, hay mucho agarre, la pista está más rápida. Esto también provoca que intentes tirar de más, te desliza y luego te engancha», comentó sobre las numerosas caídas que se produjeron este viernes. Además, recalcó que para tener opciones debe meter pilotos entre medias: «Es importante meter gente en medio. Toda la gente que se me ponga a rueda, no tengo problema en tirar de nadie, tengo confianza en que puedo ser de los más rápidos. Tener esa gente ahí me puede ayudar».

Rivales de Pecco en la Q1

«He visto a Fabio, Álex Márquez y Bastianini también creo que que a una vuelta es un candidato que puede hacerlo muy bien», explicó sobre los posibles rivales de Bagnaia en esa Q1. Sobre si le dirán Bastianini que no deje a Pecco fuera como ya sucedió una vez esta temporada, aseguró: «No lo sé, espero que no».

En cuanto a ritmo explicó: «He visto que cuando todos han puesto nuevas, tanto medias como blandas, y yo he puesto usadas de la mañana y, con todo, estaba a tres o cuatro décimas. Creo que he sido el único en rodar hasta con 23 vueltas en la goma y seguía en 1:30 bajos. Estoy contento. Espero poder demostrarlo el domingo».

Sobre las debilidades de Pecco, afirmó: «Obviamente, no iba cómodo con mi presencia tan cerca. Aunque no lo parezca, hemos hecho 1:29 los dos. También iba muy centrado en mis cosas, en no caerme, en hacer las cosas bien». También habló de los gestos que le hizo Bagnaia antes de salir: «Ha habido un momento en el que me ha dicho algo así como que ven conmigo y ahí que he ido».

Estrategia preparada

Al ser preguntado de quién fue la idea de llevar a cabo esta estrategia, comentó que «todos durante esta semana hemos pensado mucho. Sé que no es fácil poner presión a un gran piloto como él. Obviamente, tiene mañana para entrar, pero ya ponerle alguna dificultad era importante».

«Es una imagen que, obviamente, no me gusta dar. Nunca he sido un piloto de buscar ruedas, siempre he ido solo. Por esa parte no me agrada, no he estado contento cuando ha sucedido. No estoy contento con el resultado, porque estás afectando y tampoco es justo, pero, por otro lado, también es bueno, un poco de show, de estrategias, que siempre vemos a pilotos tirando como locos y un poco de juego psicológico creo que es importante», concluyó.