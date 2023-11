Jorge Martín: «Hay que ganar la sprint y luego veremos»

Jorge Martín llega al último gran premio de la temporada, el de la Comunidad Valenciana, con opciones de ganar su primer título y con la ilusión intacta. Pese a tenerlo complicado (está a 21 puntos y quedan 37), el piloto de San Sebastián de los Reyes asegura que llega a esta carrera «con ganas». Respecto a la estrategia, el del Pramac dejó claro que lo primero es «ganar la sprint y luego veremos qué posibilidades tenemos». «Hay que ganar, pero metiendo pilotos por medio».

Jorge Martín reconoció que llega a este gran premio «con ganas. Es una pista que me encanta, siempre he sido competitivo y creo que podemos hacer un gran fin de semana. Con ganas de pelear por ello. No será fácil porque no depende sólo de mí, depende de muchos factores pero habrá que intentar que se den esos factores para intentar ganar».

Al ser preguntado sobre el hecho de si su madre cree en el milagro más que él, Martinator lo dejó claro: «Mi madre y mi abuela son medio brujas, yo le haría caso. No se cómo hacen pero ven el futuro. Es mi madre y es normal que tire por lo suyo». Sobre la estrategia añadió: «Es difícil plantearse estrategias hasta que no hagamos la sprint. Para empezar hay que ganar la sprint y luego veremos qué posibilidades tenemos, cómo lo podemos hacer para meter pilotos en medio… Al final hay que ganar pero metiendo pilotos en medio, un poco lo que necesitaba Lorenzo en 2013 que no le salió bien. A ver si lo hacemos mejor ahora».

Además, Jorge Martín reconoció que no le ha costado nada resetear de lo que pasó el domingo: «Desde el avión ya estaba viendo pelis y a otra historia. No sirve de nada quedarse estancado en el pasado. Desde que aterricé ya estaba pensando en Valencia». Sobre si llega con un feeling similar al de cuando luchaba por Moto3 hace 5 años, dijo: «No. Llegaba con más ventaja y con las cosas medio hechas y aquí es al contrario, está todo por hacer. No creo que hubiese llegado en estas condiciones de no ser por lo que pasó en Qatar, pero es lo que tenemos y hay que afrontarlo de la mejor manera posible».

Sobre cómo ha visto a Pecco Bagnaia, su rival por el título, el español aseguró que «bien. Le veo bastante tranquilo. Pero ya vimos el año pasado cuando te estás jugando un mundial, vas líder y no tienes esa necesidad de ganar sí o sí, se te cierra un poco el culete. Este año hay mucho nivel, estamos todos yendo muy rápido y se ve que en las carreras mucha gente va rápido. Creo que es un circuito donde se puede aprovechar».

Explicación de Michelín por lo de Qatar

Respecto a si Michelín le ha dado alguna explicación sobre lo sucedido en Qatar, Martinator comentó: «Tienen una reunión hoy para decirnos algo, pero igualmente hoy no se sabrá nada. Hay que esperar meses para que analicen esa goma y que entiendan qué ha pasado, pero está claro que algo no funcionó. Tengo esa idea, que ya lo dije en Qatar, pero si no fuese eso será otra cosa. Hay que encontrarlo para que no nos pase en el futuro». «La idea era que la goma no trabajó como tenía que trabajar», recordó.

Por último, sobre el hecho de correr delante de cerca de 90 mil personas el domingo que desean que gane un español, dijo: «Tengo muchas ganas de hacerlo bien aquí en Valencia. Tenía mucha presión en las últimas carreras, no he disfrutado nada y he decidido tomármelo como lo que es mi pasión, disfrutar de cada vuelta que de a esta pista desde mañana y disfrutar del finde. Yo que tengo la velocidad y puedo hacerlo, no tiene ningún sentido obsesionarme o volverme loco y luego pasarlo mal si no salen las cosas».