Jorge Martín gana una emocionante batalla en Tailandia y se acerca a Bagnaia en el Mundial

Jorge Martín completa un fin de semana redondo con la victoria en el GP de Tailandia de MotoGP, que se suma al triunfo en la sprint y se coloca a sólo 13 puntos de Pecco Bagnaia. El italiano terminó segundo después de que sancionaran a Binder por pisar el verde en la última vuelta. Martinator se rehace del error de Australia y le recorta 14 puntos a su rival en un gran premio. Marc Márquez terminó séptimo, justo por detrás de Quartararo.

Jorge Martín volvió a tener algún problema en la salida y de nuevo, por momentos, parecía que Luca Marini le iba a ganar la posición. Pero el del Pramac aceleró lo suficiente para llegar por delante al paso por la curva uno, aunque muy justo eso sí. Aleix Espargaró aprovechó para pasar al italiano y ponerse a la estela de su amigo. El de San Sebastián de los Reyes sufrió pero mantuvo la primera posición y a partir de ahí, en las primeras vueltas, se dedicó a gestionar los neumáticos.

UNA DEFENSA 𝑻𝑰𝑻𝑨́𝑵𝑰𝑪𝑨

UNA VICTORIA 𝑩𝑹𝑰𝑳𝑳𝑨𝑵𝑻𝑬

UN ESPECTÁCULO 𝑴𝑬𝑴𝑶𝑹𝑨𝑩𝑳𝑬 Este es Jorge Martín y su objetivo es uno: pelear el Mundial de MotoGP hasta el final 👊🔥#ThaiGP 🇹🇭 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/AZdouMKcwa — DAZN España (@DAZN_ES) October 29, 2023

Mientras tanto, Pecco Bagnaia tenía algún problema por detrás. Binder le metía la moto de forma muy agresiva y Álex Márquez lo aprovechaba para pasar al líder de Ducati Lenovo. Su hermano mayor, Marc Márquez, también tenía ganas de fiesta y le metió la moto al italiano. Esa pelea entre los dos campeones del mundo le hizo perder bastante tiempo al vigente campeón.

Al final, el 1 le ganó la batalla al 93 que se tuvo que ir al verde para no tocarse después de que Pecco le cerrara bien la puerta. Esa batalla la aprovechó Martinator para marcharse junto a Binder y coger algo de distancia con respecto al grupo perseguidor. Bagnaia, que tenía algo más, apretó el acelerador tras pasar a Márquez para cazar a Marini y Álex Márquez. En la vuelta 10, en la frenada de la 3, Pecco pasó a su compatriota para alcanzar la cuarta plaza.

Martín resiste y Bagnaia aprieta

El grupo estaba muy junto, Jorge Martín no terminaba de escaparse y poco a poco el grupo de cabeza se fue compactando. No obstante parecía que el español lo tenía todo bajo control. Daba la sensación que el 89 tenía algo más guardado en la chistera y estaba gestionando neumáticos para no cometer el error de Australia.

El objetivo era llegar al final de carrera en las mejores condiciones por si le tocaba apretar para una batalla final. Por detrás venía Álex Márquez bastante fuerte, recortando la distancia con Binder poco a poco. Eso le hizo soñar con algo grande, quizás la victoria, pero una caída a 13 vueltas del final acabó con todas sus opciones. Al de Cervera se le fue de delante y terminó en el suelo.

Esa caída le benefició a Bagnaia que ganó una posición y unos puntos muy importantes de cara a la lucha por el campeonato. Pecco apretó los dientes para intentar dar caza a los dos primeros y poder luchar por la victoria. A 10 vueltas del final, el sudafricano se pegó a Jorge Martín para pelear por el triunfo. A siete giros del final, Binder probó suerte y le metió la moto al piloto del Pramac en dos ocasiones pero se coló en ambas y el madrileño le devolvió el adelantamiento.

¡JORGE MARTÍN AL ATAQUE! No se achanta, no se deja ganar, quiere la victoria 💪#ThaiGP 🇹🇭 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/AtlajFk4KB — DAZN España (@DAZN_ES) October 29, 2023

Jorge Martín saca las garras

Esto provocó que Pecco redujera la pequeña distancia que tenía con los dos primeros y se sumara a la batalla. A cinco del final, el de KTM logró pasar a Martinator y consolidar el adelantamiento. Pero el piloto español de Ducati no se puso nervioso, tuvo la sangre fría necesaria y recuperó la posición a dos vueltas del final. Martín le metió la moto a la salida de la recta de atrás para ponerse primero de nuevo.

Pecco intentó aprovechar el adelantamiento de Jorge Martín a Binder pero el sudafricano le cerró bien la puerta, se tocaron y el italiano tuvo que cortar. Brad lo intentó hasta la última vuelta, iba derrapando en todas las curvas, pero el madrileño frenó muy bien y no le dejó espacio.

LO QUE INTENTÓ PECCO BAGNAIA 😲🤯 Entró con muchísima velocidad y buscó un doble adelantamiento por fuera, un imposible, una BARBARIDAD #ThaiGP 🇹🇭 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/VC4NFNCclC — DAZN España (@DAZN_ES) October 29, 2023

El de Ducati Lenovo hizo un último intento por fuera en la última curva a dos giros del final, pero se fue largo y acabó perdiendo la segunda posición. Al final, Binder tocó el verde en la última vuelta como consecuencia de ir al límite, fue sancionado con una posición, y Bagnaia terminó segundo.