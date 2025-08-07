España recupera su trono: vuelve al número uno del ranking FIFA

España ha vuelto este jueves a lo más alto del ranking mundial de la FIFA. La selección femenina que dirige Montse Tomé ha recuperado el número uno del mundo, por delante de Estados Unidos. Un reconocimiento que ya habían obtenido hace dos años tras ganar el Mundial y que ahora recuperan tras su reciente subcampeonato en la Eurocopa femenina de Suiza.

Pese a perder la final continental en los penaltis ante Inglaterra, la actual campeona del mundo se vuelve a situar en el primer puesto de esta clasificación, donde, con un total de 2.066,79 puntos, releva a los Estados Unidos.

La Roja firmó una óptima Eurocopa donde terminó invicta y ganando cinco de sus seis partidos, empatando únicamente en la de la pelea por el título contra las Lionesses. Esa actuación le da a España un ‘premio de consolación’ en forma de liderazgo mundial en el ranking FIFA, una condición que ya ostentó desde diciembre de 2023, año de su conquista histórica del Mundial y tras sellar su clasificación para la ‘Final a Cuatro’ de la primera Liga de Naciones hasta agosto de 2024 tras ser cuarta en sus primeros Juegos Olímpicos en París.

El combinado español sumó en este último periodo más de 30 puntos (32,45) por los casi ocho de los Estados Unidos, que se queda en la segunda posición del ranking, muy cerca (2.065,06) de la campeona del mundo. El podio lo completa Suecia (2.025,26), que sube tres puestos pese a no pasar de los cuartos de final de la Eurocopa.

Por su parte, Inglaterra, que defendió con éxito su trono europeo, se queda cuarta (2.022,64) por delante de una Alemania (2.011,56), eliminada en las semifinales por España y que cae dos lugares en una clasificación donde Francia (1.988,68) mejora cuatro para colocarse sexta y Brasil, pese a su título de la Copa América, pierde tres puestos y es ahora séptima (1.976,39).