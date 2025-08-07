El Como aparece por sorpresa para hacerle un favor al Barça con Iñaki Peña

Iñaki Peña no entra en los planes de Hansi Flick y el Barcelona le busca una salida. Llevan todo el mercado intentando encontrar un acomodo para el guardameta, pero se va a acercando el inicio de Liga y el jugador sigue en plantilla, ya que le resta un año de contrato. Cuando todo apuntaba a una posible rescisión de su contrato, de repente ha aparecido el Como de Cesc Fàbregas para rescatarles. Los italianos están sopesando hacerse con los servicios del alicantino.

El guardameta no jugó ni un minuto en la gira asiática. Flick dio minutos a todos los futbolistas, incluidos los canteranos, cambiando el once en el descanso. Pero fueron Joan García y Szczesny los que guardaron el fuerte en los tres partidos disputados en Asia, cada parte uno. Iñaki Peña fue el único jugador que no tuvo ni un minuto. Al ver su situación, sus agentes se reunieron con Deco para tratar de analizar su futuro y las diferentes opciones que tiene.

Lo más curioso de todo es que Peña es el único portero del primer equipo inscrito en la Liga. El Barça necesita desbloquear su salida cuanto antes para poder inscribir a los dos porteros con los que sí cuenta Hansi Flick, Joan García y Wojciech Szczesny. Ambas partes estaban negociando la rescisión del año que le queda de contrato para tratar de acelerar el proceso. Contra todo pronóstico, cuando en el club ya daban por hecho que no sacarían nada por el portero, ha aparecido un posible comprador.

El Como de Cesc Fábregas ha entrado en la puja por llevarse a Iñaki Peña, según ha desvelado el periodista italiano Alfredo Pedullà. Los transalpinos, que este fin de semana serán rivales del Barça en el Trofeo Joan Gamper, buscan reforzar esa posición para completar su plantilla y el alicantino les encaja a la perfección. Han descartado a Kevin Trapp para ir a por el meta blaugrana.

El problema de la inscripción frena su salida

Dicha información señala que el portero tendría también encima de la mesa una propuesta interesante del Galatasaray, donde jugó en la temporada 2021-22, e incluso del Celta. Sus agentes tienen prisa por cerrar su futuro porque en poco más de tres semanas cierra el mercado. El problema del Barça es que al ser el único portero inscrito en la Liga quiere tener las garantías de que va a poder inscribir a Szczesny o Joan García, y hasta entonces no se deshará del canterano.